MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 21.10.2025

Hocus Pocus 3: Η Bette Midler και η Sarah Jessica Parker προβάρουν τα… ξόρκια τους

Η Bette Midler αποθεώνει το σενάριο του «Hocus Pocus 3» και δηλώνει έτοιμη για γυρίσματα - Η Sarah Jessica Parker και η Kathy Najimy αναμένεται να επιστρέψουν και στο τρίτο μέρος
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Bette Midler επιβεβαίωσε πως η πολυαναμενόμενη τρίτη ταινία της επιτυχημένης σειράς «Hocus Pocus» βρίσκεται σε εξέλιξη, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη διαβάσει το πρώτο σενάριο και είναι απολύτως ενθουσιασμένη. Κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεοπτικής της παρουσίας στην εκπομπή «Watch What Happens Live», η διάσημη ηθοποιός αποκάλυψε ότι οι παραγωγοί του φιλμ εργάζονται αυτή τη στιγμή στην επίλυση οργανωτικών θεμάτων, ώστε να ξεκινήσει σύντομα η παραγωγή. «Μου έστειλαν ένα σενάριο και μεγάλο μέρος του ήταν εξαιρετικό» ανέφερε η Bette Midler. Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 1993 και αποτέλεσε cult επιτυχία, με την Bette Midler, τη Sarah Jessica Parker και την Kathy Najimy να ενσαρκώνουν τις τρεις διαβόητες μάγισσες Sanderson που επιστρέφουν από τον 17ο αιώνα για να προκαλέσουν χάος.

Η επιτυχία του franchise φούντωσε ξανά το 2022 με την κυκλοφορία του «Hocus Pocus 2» στο Disney+, το οποίο σημείωσε ρεκόρ θέασης και αναδείχθηκε στην πιο δημοφιλή πρωτότυπη ταινία στην ιστορία της πλατφόρμας, με 2,7 δισεκατομμύρια λεπτά θέασης στο πρώτο τριήμερο.

Η Sarah Jessica Parker και η Kathy Najimy αναμένεται να επιστρέψουν και στο τρίτο μέρος. Προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την πλοκή ή την ημερομηνία κυκλοφορίας του «Hocus Pocus 3», ωστόσο η Bette Midler άφησε ξεκάθαρο πως το project προχωρά και πως τόσο η ίδια όσο και το κοινό έχουν λόγους να ανυπομονούν. Οι μάγισσες Sanderson επιστρέφουν και όπως όλα δείχνουν, το ξόρκι της νοσταλγίας θα λειτουργήσει ξανά.

