MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 21.10.2025

Ghost nails: Το επόμενο μανικιούρ σου θα είναι γεμάτο με spooky vibes

fantasmata_nixia
Ιδέες για Halloween μανικιούρ με φαντασματάκια, λουλούδια και σικ χρώματα που κάνουν τα νύχια σας να ξεχωρίζουν φέτος τη σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Καθώς πλησιάζει η πιο μυστηριώδης και παιχνιδιάρικη μέρα του χρόνου, η διάθεση του Halloween αρχίζει να αποτυπώνεται παντού, ακόμα και στα νύχια μας. Οι σκοτεινές αποχρώσεις, οι λεπτομέρειες με λάμψεις και οι δημιουργίες εμπνευσμένες από το υπερφυσικό υπόσχονται να χαρίσουν μια δόση μαγείας σε κάθε μανικιούρ. Αν λατρεύεις την ατμόσφαιρα της εποχής, ήρθε η ώρα να την εκφράσεις μέσα από ένα statement nail arts που τραβούν όλα τα βλέμματα.

Από αιθέριες, «φαντασμαγορικές» λεπτομέρειες μέχρι παιχνιδιάρικα σχέδια με διαφάνειες και ιριδισμούς, το ghost manicure είναι η πιο κομψή και ανεπιτήδευτα spooky επιλογή του φθινοπώρου. Είτε προετοιμάζεσαι για μια βραδιά με εντυπωσιακό Halloween makeup είτε απλώς θέλεις μια διακριτική πινελιά μυστήριου στο look σου, αυτή η τάση συνδυάζει δημιουργικότητα και φαντασία στην πιο σαγηνευτική τους εκδοχή.

fantasma_nixia
https://www.instagram.com/samrosenails/

Διάβασε επίσης: Cat-eye nails: H Hailey Bieber φέρνει την τάση που πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε αυτό το φθινόπωρο

Φαντάσματα από βελούδο 

Το βελούδο κατακλύζει τα social media αυτό το φθινόπωρο, όμως σπάνια το βλέπουμε να μεταφράζεται τόσο δημιουργικά σε nail art. Για αυτό το μανικιούρ, ζήτησε από το nail salon σου να χρησιμοποιήσει μαγνητικό βερνίκι και να δημιουργήσει διαστρωμάτωση αποχρώσεων σε μαύρο και σκούρο μπλε, ώστε να πετύχεις εκείνη την ατμοσφαιρική, «μεσονύχτια» λάμψη. Το αποτέλεσμα είναι αιθέριο, μυστηριώδες και απόλυτα καθηλωτικό, σαν ένα σκοτεινό βελούδινο όνειρο στα νύχια σου.

nixia_fantasma
https://www.instagram.com/heygreatnails/?hl=en

Spooky γαλλικό μανικιούρ 

Ανανεώσε το κλασικό γαλλικό μανικιούρ με μια spooky πινελιά: μαύρες άκρες και ένα nail art-έκπληξη στον παράμεσο. Τα λευκά φαντασματάκια πάνω σε μαύρο φόντο προσθέτουν τη δόση μυστηρίου που χρειάζεται το Halloween look σου. Είναι παιχνιδιάρικο, edgy και λίγο spooky με τον πιο στιλάτο τρόπο.

fantasma_nixia
https://www.instagram.com/disseynails/

Διακριτικές πινελιές 

Μερικές φορές, το λιγότερο είναι περισσότερο. Επέλεξε ένα minimal μανικιούρ με μικρά, διακριτικά σχέδια σε κάθε νύχι για ένα αποτέλεσμα που είναι chic αλλά και παιχνιδιάρικο. Η ροζ λεπτομέρεια δίνει φως και ισορροπεί τη spooky διάθεση με μια πιο θηλυκή πινελιά. Αν δεν έχεις σταθερό χέρι για τόσο μικροσκοπικά σχέδια, τα Halloween-themed αυτοκόλλητα για νύχια θα σου χαρίσουν το ίδιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα χωρίς κόπο.

fantasma_nixia
https://www.instagram.com/samrosenails/

Ταρταρούγα 

Έχεις ξαναδεί πιο κομψό ghost nail look; Το συγκεκριμένο σχέδιο με το tortoise shell μοτίβο και τα μικρά φαντασματάκια που σχηματίζουν ένα εφέ γαλλικού μανικιούρ είναι απλώς ακαταμάχητο. Η έντονη αντίθεση του λευκού επάνω στη ζεστή καφέ βάση δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα κομψό, παιχνιδιάρικο και απόλυτα μέσα στο πνεύμα του Halloween.

fantasma_nixia
https://www.instagram.com/disseynails/

Μωβ αποχρώσεις 

Τα κλασικά Halloween νύχια σε πορτοκαλί και μαύρο υπάρχουν παντού. Γιατί να μην κάνεις κάτι διαφορετικό με ένα εξίσου spooky μωβ σχέδιο; Είτε επιλέξεις μια φωτεινή απόχρωση όπως αυτό είτε ένα βαθύ mauve, το αποτέλεσμα παραμένει μέσα στο πνεύμα της γιορτής χωρίς να βασίζεται στο συνηθισμένο πορτοκαλί.

fantasma_nixia
https://www.instagram.com/disseynails/

Groovy vibes

Αυτό το φαντασματάκι μοιάζει να έχει έρθει από τα 70’s. Η χρήση φθινοπωρινών καφέ τόνων και των μικροσκοπικών λουλουδιών καθιστά το μανικιούρ διακριτικό ως προς το Halloween, προσδίδοντας κομψότητα και νοσταλγικό ύφος.

fantasma_nixia
https://www.instagram.com/disseynails/

Λουλούδια παντού

Αυτό αποδεικνύει ότι ένα φαντασματάκι στο μανικιούρ δεν χρειάζεται να είναι τρομακτικό ή ιδιαίτερα σκούρο για να ξεχωρίσει. Τα λουλούδια προσθέτουν μία παιχνιδιάρικη και φρέσκια νότα, ενώ παραμένουν εποχικά με αποχρώσεις του μωβ, του μαύρου και του πορτοκαλί. Το μικρό φαντασματάκι ολοκληρώνει αρμονικά το look.

fantasmata_nixia
https://www.instagram.com/samrosenails/

Διάβασε επίσης: Μαύρο γαλλικό: To twist στο διαχρονικό μανικιούρ που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty Halloween μανικιούρ νύχια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Hocus Pocus 3: Η Bette Midler και η Sarah Jessica Parker προβάρουν τα… ξόρκια τους

Hocus Pocus 3: Η Bette Midler και η Sarah Jessica Parker προβάρουν τα… ξόρκια τους

21.10.2025
Επόμενο
Kidult Deco: Η παιδική νοσταλγία έγινε το πιο χαρούμενο trend ever στη διακόσμηση

Kidult Deco: Η παιδική νοσταλγία έγινε το πιο χαρούμενο trend ever στη διακόσμηση

21.10.2025

Δες επίσης

Έπιασε βροχή; 4 outfits που θα σε κρατήσουν κομψή όσο και αν βρέξει
Fashion

Έπιασε βροχή; 4 outfits που θα σε κρατήσουν κομψή όσο και αν βρέξει

21.10.2025
Kidult Deco: Η παιδική νοσταλγία έγινε το πιο χαρούμενο trend ever στη διακόσμηση
Life

Kidult Deco: Η παιδική νοσταλγία έγινε το πιο χαρούμενο trend ever στη διακόσμηση

21.10.2025
Winter Blues στα κόκκινα; Έτσι θα κάνεις τον χειμώνα σύμμαχό σου
Life

Winter Blues στα κόκκινα; Έτσι θα κάνεις τον χειμώνα σύμμαχό σου

20.10.2025
AI στα σχολεία: Ξεκινά πιλοτικά το πρόγραμμα ChatGPT Edu στην Ελλάδα
Life

AI στα σχολεία: Ξεκινά πιλοτικά το πρόγραμμα ChatGPT Edu στην Ελλάδα

20.10.2025
Ελένη Μενεγάκη: Οι πιτζάμες της είναι ο ορισμός του cozy-chic
Fashion

Ελένη Μενεγάκη: Οι πιτζάμες της είναι ο ορισμός του cozy-chic

20.10.2025
Model Casting Call by Colgate: Τo Mad και η Colgate σε βάζουν στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Model Casting Call by Colgate: Τo Mad και η Colgate σε βάζουν στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

20.10.2025
Cat-eye nails: H Hailey Bieber φέρνει την τάση που πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε αυτό το φθινόπωρο
Beauty

Cat-eye nails: H Hailey Bieber φέρνει την τάση που πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε αυτό το φθινόπωρο

20.10.2025
Fevvers: Η Stella McCartney φέρνει την επανάσταση με φυτικά πούπουλα στο catwalk
Fashion

Fevvers: Η Stella McCartney φέρνει την επανάσταση με φυτικά πούπουλα στο catwalk

20.10.2025
Η luxe τάση στα παπούτσια για το φθινόπωρο που λατρεύουν ήδη οι fashion insiders
Fashion

Η luxe τάση στα παπούτσια για το φθινόπωρο που λατρεύουν ήδη οι fashion insiders

20.10.2025
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Viral ατάκες ελληνικών σειρών που έχουν κάνει χαμό στο TikTok

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Θέλει μόνο 2 λεπτά και 3 υλικά! Ο χρυσός συνδυασμός για πονόλαιμο και βήχα

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Η healthy σαλάτα που τρώει τώρα στην εγκυμοσύνη της η Κατερίνα Καινούργιου

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Υπέρβαση με Μπενίτεθ! – Τίναξε την μπάνκα ο Αλαφούζος

Υπέρβαση με Μπενίτεθ! – Τίναξε την μπάνκα ο Αλαφούζος

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;