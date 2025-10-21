MadWalk 2025 by Τhree Cents
Διακόσμηση 21.10.2025

Kidult Deco: Η παιδική νοσταλγία έγινε το πιο χαρούμενο trend ever στη διακόσμηση

Kidult Deco: Η παιδική νοσταλγία έγινε το πιο χαρούμενο trend ever στη διακόσμηση
Τι συμβαίνει όταν ενήλικες γεμίζουν το σπίτι με παιχνίδια, λούτρινα και pop φιγούρες
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν νομίζεις πως τα λούτρινα, οι φιγούρες και οι pop αναφορές έχουν θέση μόνο σε παιδικά δωμάτια, ήρθε η στιγμή να το ξανασκεφτείς μιας και το Kidult Deco, ή αλλιώς η διακόσμηση που φέρνει την παιδική νοσταλγία στον χώρο των ενηλίκων, είναι η νέα αισθητική τάση που κατακτά το TikTok, το Instagram αλλά και τα πιο ενημερωμένα σπίτια.

Ο όρος «kidult» προκύπτει από τον συνδυασμό των λέξεων kid + adult και περιγράφει τους ενήλικες που αγαπούν, τιμούν και ενσωματώνουν στοιχεία της παιδικής τους ηλικίας στην καθημερινότητά τους. Από ρούχα και hobbies, μέχρι… τη διακόσμηση του σπιτιού τους.

Kidult Deco: Η παιδική νοσταλγία έγινε το πιο χαρούμενο trend ever στη διακόσμηση
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Barbiecore Deco: Η πιο fun διακοσμητική τάση επιστρέφει με ροζ μανία

Πώς μοιάζει ένα σπίτι σε Kidult στυλ;

Φαντάσου έντονα χρώματα, neon πινελιές, λούτρινα αρκουδάκια σε πολυθρόνες, Lego ράφια, φιγούρες από anime ή cartoons, ποπ αφίσες, vintage arcade vibes και, φυσικά, άπειρη δημιουργικότητα. Δεν πρόκειται για παιδική διακόσμηση, αλλά για αισθητική επιλογή που ενισχύει το προσωπικό στυλ, προσθέτει fun στοιχεία στον χώρο και λειτουργεί… ψυχοθεραπευτικά.

Kidult Deco: Η παιδική νοσταλγία έγινε το πιο χαρούμενο trend ever στη διακόσμηση
Pinterest.com

Γιατί έγινε τάση;

Η ανάγκη για νοσταλγία, παρηγοριά και απόδραση από τη δύσκολη καθημερινότητα οδήγησε πολλούς, κυρίως από τη Gen Z και τους millennials, να αναζητήσουν άνεση και χαρά στα αντικείμενα που αγάπησαν ως παιδιά. Η αισθητική αυτή προσφέρει όχι μόνο ομορφιά, αλλά και συναισθηματική σύνδεση με τον χώρο.

Kidult Deco: Η παιδική νοσταλγία έγινε το πιο χαρούμενο trend ever στη διακόσμηση
Pinterest.com

Πώς να το φέρεις στο δικό σου σπίτι:

Ξεκίνα με μικρές πινελιές: ένα ρετρό φωτιστικό, μια συλλογή με φιγούρες ή posters από αγαπημένες παιδικές ταινίες. Μην φοβηθείς το χρώμα ακόμα κι ένας τοίχος σε παστέλ ή bubblegum pink αρκεί για να αλλάξει τη διάθεση. Συνδύασε μοντέρνα έπιπλα με πιο playful διακοσμητικά. Το αποτέλεσμα είναι απροσδόκητα κομψό. Δώσε έμφαση στο προσωπικό στοιχείο, κάθε αντικείμενο μπορεί να λέει μια ιστορία.

Kidult Deco: Η παιδική νοσταλγία έγινε το πιο χαρούμενο trend ever στη διακόσμηση
Pinterest.com

Το Kidult Deco δεν είναι «χαριτωμενιά», είναι αυθεντική έκφραση. Είναι το σπίτι σου, γεμάτο πράγματα που σε κάνουν να χαμογελάς. Είτε έχεις συλλογή από Polly Pocket, είτε σου αρέσει ο Mario, είτε έχεις κρατήσει τα αγαπημένα σου παραμύθια, είναι η στιγμή να τα αναδείξεις.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Sofascaping: To deco trend που αποδεικνύει πως ο καναπές δεν είναι μόνο για Netflix

Kidult Deco διακόσμηση τάση
