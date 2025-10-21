MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 21.10.2025

Έπιασε βροχή; 4 outfits που θα σε κρατήσουν κομψή όσο και αν βρέξει

vroxi_outfit
Οι βροχερές μέρες γίνονται ευκαιρία για στιλάτες εμφανίσεις που συνδυάζουν άνεση και κομψότητα σε κάθε στιγμή
Μαρία Χατζηγιάννη

Η βροχή δεν χρειάζεται να καταστρέψει το στιλ σου. Όταν οι πρώτες σταγόνες πέφτουν και πρέπει να βγεις από το σπίτι, είναι σημαντικό να σκεφτείς πώς θα προστατευτείς από το νερό, αποφεύγοντας υφάσματα που απορροφούν εύκολα την υγρασία, αλλά και ευαίσθητα παπούτσια όπως τα suede, που δυσκολεύονται να αντέξουν τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και αν πολλές διασημότητες αγνοούν τις καιρικές συνθήκες στις εμφανίσεις τους, στην καθημερινή ζωή πρέπει να αντιμετωπίσεις τον αέρα, τις καταιγίδες και τις απότομες πτώσεις θερμοκρασίας. Ευτυχώς, με τα σωστά tips και μικρά μυστικά, μπορείς να δημιουργήσεις ένα outfit για βροχερές μέρες που θα είναι ταυτόχρονα πρακτικό και στιλάτο.

Το κλειδί για να παραμείνεις κομψή στη βροχή δεν είναι μόνο ένα ποιοτικό αδιάβροχο ή μπότες βροχής, αν και αυτά είναι κλασικές επιλογές όταν τα σύννεφα πυκνώνουν. Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα αδιάβροχα παπούτσια με αντιολισθητικές σόλες, που προστατεύουν από τις λιμνούλες και την υγρασία. Επιπλέον, η στρατηγική χρήση των layers, δηλαδή η τοποθέτηση πολλών στρωμάτων, βοηθά να κρατηθεί η θερμοκρασία του σώματος σταθερή, ενώ τα θερμικά mesh υφάσματα προστατεύουν από τον αέρα χωρίς να προκαλούν υπερθέρμανση.

vroxi_outfits
https://www.instagram.com/elliee.rob/

Διάβασε επίσης: Αν φοράς αυτά τα trends, τότε ξέρεις από μόδα

Για να εμπνευστείς, μπορείς να δοκιμάσεις 4 street style σύνολα που συνδυάζουν πρακτικότητα και κομψότητα. Από smart casual outfits με αδιάβροχο trench και sneakers, μέχρι πιο θηλυκά looks με midi φούστα και μπότες, οι επιλογές είναι πολλές. Με λίγη προσοχή στα υφάσματα, τα παπούτσια και το layering, οι βροχερές μέρες μπορούν να γίνουν μια ευκαιρία να αναδείξεις το στιλ σου χωρίς συμβιβασμούς στην άνεση.

Sporty διάθεση

Η πρώτη επιλογή συνδυάζει sporty και chic αισθητική ταυτόχρονα. Η βροχή δεν σημαίνει μονοτονία, οπότε το layering με ένα cropped αδιάβροχο sports jacket κάτω από ένα μαύρο maxi blazer προσθέτει στιλ. Μια midi φούστα και ένα ζευγάρι μπότες σε αντίθεση ολοκληρώνουν το σύνολο, δημιουργώντας την ιδανική εμφάνιση για μια μέρα στο γραφείο.

vroxi_outfits
https://www.instagram.com/parisfashionweek/

Γαλότσες

Ανάμεσα στα απαραίτητα της φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας ξεχωρίζουν οι γαλότσες, από τις κλασικές αποχρώσεις του πράσινου και του μαύρου μέχρι τις πιο έντονες κόκκινες ή κίτρινες. Είναι ιδανικές για να αντιμετωπίσεις μια βροχερή μέρα με στιλ, ειδικά όταν συνδυάζονται με ένα maxi trench coat, σε πλήρες βρετανικό στιλ.

vroxi_outfits
https://www.instagram.com/ekaterina.farrell/

Barn jacket

Για ένα πρακτικό και ταυτόχρονα στιλάτο σύνολο, η πρόταση είναι ένα barn jacket, ιδανικό σε συνδυασμό με μια μίνι φούστα. Το look ολοκληρώνεται με ένα ζευγάρι loafers και διαφανές καλσόν ή λευκές κάλτσες. Τα αξεσουάρ, όπως δερμάτινα γάντια και μια ομπρέλα, προσθέτουν την τελική πινελιά κομψότητας.

vroxi_outfit
https://www.instagram.com/gabyite/

Φούτερ με κουκούλα

Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Όσοι ποτέ δεν ξεχνούν την ομπρέλα τους και όσοι, αντίθετα, πάντα την αφήνουν πίσω. Όταν η βροχή γίνεται πιο έντονη, το φούτερ μετατρέπεται σε βασικό κομμάτι, ειδικά αν φορεθεί κάτω από ένα μακρύ μαύρο παλτό από μάλλινο ύφασμα. Για μια επιπλέον δόση στιλ, οι γαλότσες ολοκληρώνουν το look με άψογο τρόπο.

vroxi_outfit
https://www.instagram.com/elliee.rob/

Διάβασε επίσης: Fashion inspo: Πώς να κάνεις το σωστό layering χωρίς να μοιάζεις με κρεμμύδι

 

Fashion βροχή
