Το American Idiot των Green Day 20 χρόνια μετά και ακόμη… επαναστατεί

Το άλμπουμ «American Idiot» των Green Day, δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, εξακολουθεί να γράφει ιστορία. Σύμφωνα με την Επίσημη Εταιρεία των Charts του Ηνωμένου Βασιλείου, το εμβληματικό έβδομο άλμπουμ του συγκροτήματος αναδείχθηκε ως το μεγαλύτερο και πιο επιδραστικό rock και metal άλμπουμ του 21ου αιώνα στη χώρα, στο πλαίσιο του φετινού National Album Day. Το «American Idiot», που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2004 και έκανε ντεμπούτο στο Νο 1 του Official Albums Chart, έχει συγκεντρώσει μέχρι σήμερα πάνω από 2,6 εκατομμύρια μονάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνδυάζοντας φυσικές και ψηφιακές πωλήσεις με streams. Το άλμπουμ αποτελεί έναν καλλιτεχνικό σταθμό για το punk rock.

Με singles όπως τα «American Idiot», «Boulevard of Broken Dreams» και «Wake Me Up When September Ends», το άλμπουμ καθόρισε μια ολόκληρη γενιά και εξακολουθεί να συγκινεί. Σε ανακοίνωσή τους οι Green Day δήλωσαν «δημιουργήσαμε το “American Idiot” ως άλμπουμ διαμαρτυρίας. Εναντίον του φόβου, εναντίον του ψεύδους, εναντίον της απάθειας. Ήταν ριψοκίνδυνο, ήταν θορυβώδες, ήταν προσωπικό και άλλαξε τα πάντα για εμάς. Είκοσι χρόνια μετά, το γεγονός ότι εξακολουθεί να αγγίζει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο σημαίνει τα πάντα για εμάς και μας κάνει περήφανους». Ο Martin Talbot, διευθύνων σύμβουλος της Official Charts Company, επισήμανε ότι «είναι αξιοσημείωτο πως πάνω από είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το μήνυμα απογοήτευσης της νέας γενιάς που μεταφέρει το άλμπουμ παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. Η διαχρονική του δύναμη υπογραμμίζει τον ρόλο της μουσικής ως αντανάκλαση αλλά και αντίδραση στο πολιτικό κλίμα της εποχής».

Το Ηνωμένο Βασίλειο τίμησε το «American Idiot» όχι μόνο για την εμπορική του επιτυχία αλλά και για τη θεματική του τόλμη. Ο frontman Billie Joe Armstrong τραγουδάει στο ομώνυμο κομμάτι «Δεν θέλω να γίνω ένας Αμερικανός ηλίθιος, ένα έθνος υπό τον έλεγχο των media», στίχος που ακόμη σήμερα, στην εποχή της παραπληροφόρησης και της κοινωνικής πόλωσης, μοιάζει απόλυτα επίκαιρος.

Στις επόμενες θέσεις της λίστας ακολουθεί το ντεμπούτο άλμπουμ των Linkin Park «Hybrid Theory», με πάνω από 2 εκατομμύρια μονάδες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το «Permission to Land» των The Darkness, ενώ τέταρτο κατατάσσεται το «Fallen» των Evanescence. Η πρώτη πεντάδα ολοκληρώνεται με το «Black Holes and Revelations» των Muse. Οι Muse και οι Foo Fighters καταλαμβάνουν από τέσσερις θέσεις στη λίστα των σαράντα κορυφαίων, ενώ ακολουθούν οι Nickelback με τρεις.

Το National Album Day 2025 τιμά φέτος τη rock μουσική, με σειρά ειδικών επετειακών κυκλοφοριών. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν η επετειακή 50ή έκδοση του «A Night at the Opera» των Queen και η επανέκδοση του «As You Were» του Liam Gallagher. Οι Wolf Alice, Iron Maiden, Nova Twins και Architects επιλέχθηκαν ως οι «Album Champions» της χρονιάς, ενώ η Οξφόρδη ανακηρύχθηκε ως η πιο επιτυχημένη βρετανική πόλη στην παραγωγή rock καλλιτεχνών αναλογικά με τον πληθυσμό της.

