50 χρόνια Polo = 1 Ultimate Giveaway!

POLO LINE τσάντες σε φωτεινά κοτλέ

POLO ORIGINAL ANNIVERSARY EDITION 1975 συλλεκτικό σακίδιο

POLO ORIGINAL DOUBLE SCARF SHAPES – με 2 θήκες σε νέα ξεχωριστά σχέδια

POLO OSAKA Βαλίτσες τρόλει, 60lt – ανθεκτική και σχεδιασμένη για τρελά ταξίδια

Πώς παίρνεις μέρος:

Follow @polo.bags & @mad_tv

Like στο post

Tag 2 φίλους (όσες φορές θες!)

Λήξη διαγωνισμού: 18/11 στις 23:59

Οι νικητές θα ενημερωθούν με DM & θα ανακοινωθούν σε story την επόμενη ημέρα στο @mad_tv

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «POLO ULTIMATE GIVEAWAY – 50 ΧΡΟΝΙΑ POLO 21.10.2025 – 18.11.2025»

A. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “DAM PRODUCTIONS A.E.” (εφεξής η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, σε συνεργασία με την POLO ABEE, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΚΕΥΕΩΝ που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο, Ζησιμοπούλου 62, 17564, και η MY CUP OF TEA, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, που εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής, Δωδεκανήσου 60-62, 16342 (εφεξής η «Συνδιοργανώτριες») διοργανώνουν διαγωνισμό για την ανάδειξη είκοσι (20) νικητών, με δώρο Polo τσάντες και βαλίτσες (εφεξής το «Δώρο»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού.

Β. Το Δώρο

Πέντε (5) τσάντες POLO LINE

Πέντε (5) τσάντες POLO ORIGINAL ANNIVERSARY EDITION 1975

Πέντε (5) τσάντες POLO ORIGINAL DOUBLE SCARF SHAPES

Πέντε (5) βαλίτσες τρόλει POLO OSAKA

Γ. Όροι Διαγωνισμού

Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την Τρίτη 21-10-2025 και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι Τρίτη 18-11-2025 και ώρα 12:00 μ.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής «Συμμετέχοντες»). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των διοργανωτριών εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: ο Συμμετέχων εισέρχεται στη σελίδα του διαγωνισμού στο Instagram του Mad TV (@mad_tv) και συμμετέχει στο Διαγωνισμό διενεργώντας τα εξής:

Like this post

Follow @polo.bads & @mad_tv

Tag 2 φίλους (όσες φορές θες!)

Η Διοργανώτρια και οι Συνδιοργανώτριες εταιρίες έχουν το δικαίωμα να επαληθεύσουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού. Το περιεχόμενο το οποίο θα αναρτά ο Συμμετέχων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία και να μην είναι ακατάλληλο (όπως, ενδεικτικά, περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο κ.λ.π.) καθώς και να μην παραβιάζει οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που όποιο περιεχόμενο κριθεί ακατάλληλο από την Διοργανώτρια εταιρεία, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα όπως απαγορεύσει την δημοσίευση αυτού. Ειδικότερα ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα αναρτήσει ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτού. Επίσης δηλώνει ότι το εν λόγω υλικό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων, άλλως έχει αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα. Η Διοργανώτρια και οι Συνδιοργανώτριες εταιρίες διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν μονομερώς ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλλουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της ιστοσελίδας www.mad.gr.

Η Διοργανώτρια και οι Συνδιοργανώτριες εταιρίες δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η διοργανώτρια εταιρία και οι συνδιοργανώτριες μπορούν επίσης να διακόψουν τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός και οι συνυφασμένες με αυτόν ασύρματες υπηρεσίες ειδικού περιεχομένου, δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου internet.

Γενικότερα η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας.

Η Διοργανώτρια και οι Συνδιοργανώτριες δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, λανθασμένη συμπλήρωση της φόρμας στοιχείων) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, με συνέπεια να α) καθυστερήσει ή αποτύχει ή β) να μην καταστεί διαθέσιμος ο Διαγωνισμός στους Συμμετέχοντες, για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια και οι Συνδιοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν ή και να σταματήσουν τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας, ως οι αναφερόμενοι ανωτέρω και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση των συνδρομητών μέσω της ιστοσελίδας της, και εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη Διοργανώτρια, η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας με σκοπό και μόνο τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν. Τα στοιχεία θα διαβιβαστούν προς τις Συνδιοργανώτριες εταιρίες προς γνωστοποίηση. Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα (DM) και τα ονόματά τους θα αναρτηθούν την επόμενη ημέρα σε story στο Instagram του Mad TV @mad_tv . Ο κάθε συμμετέχων, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στην κατά τα ανωτέρω δημοσίευση του ονόματός του, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Οι νικητές των δώρων θα πρέπει να μας στείλουν τα στοιχεία τους, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι νικητές εντός νομού Αττικής θα παραλάβουν το δώρο τους από τα γραφεία της DAM PRODUCTIONS A.E., Εθνικής Αντιστάσεως 253 & Καποδιστρίου, Παλλήνη Αττικής. Όσοι διαμένουν εκτός νομού Αττικής, θα πρέπει να μας στείλουν πλήρη στοιχεία κατοικίας τους για να αποσταλεί το δώρο τους. Το δώρο τους θα αποστελεί το αργότερο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2025. Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) από την Διοργανώτρια τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους (ήτοι ονοματεπώνυμο) και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.