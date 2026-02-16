ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Κέρδισε 2 4 Day Full Access Tickets για το NMDF Dance Convention 2026

Η Αθήνα ετοιμάζεται να χορέψει ξανά! Το NMDF Dance Convention 2026 επιστρέφει για ένατη συνεχόμενη χρονιά, πιο εντυπωσιακό και πιο δυναμικό από ποτέ, φέρνοντας μαζί του τέσσερις ημέρες γεμάτες έμπνευση, τεχνική και ασταμάτητο ρυθμό.

Από τις 12 έως και τις 15 Μαρτίου 2026, οι Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις στο Κλειστό Γυμναστήριο Παιανίας θα μετατραπούν στο απόλυτο σημείο συνάντησης της παγκόσμιας dance κοινότητας. Περισσότεροι από 15 κορυφαίοι χορογράφοι από Αμερική, Ασία και Ευρώπη θα βρεθούν στην Αθήνα για να παραδώσουν 30 μοναδικά masterclasses, προσφέροντας πάνω από 40 ώρες χορού σε επαγγελματίες και λάτρεις του είδους.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα πραγματοποιηθεί και το World Of Dance Greece, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει εντυπωσιακές performances και κορυφαίες ομάδες να διαγωνίζονται σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο format.

Κέρδισε ένα από τα δύο Full Access Tickets

Το MAD και το MAD RADIO 106,2 σου δίνουν την ευκαιρία να διεκδικήσεις ένα από τα δύο (2) 4 Day Full Access Tickets, αξίας 480€ το καθένα, για να ζήσεις ολόκληρη την εμπειρία του NMDF Dance Convention 2026 και του World Of Dance Greece.

Για να μπεις στην κλήρωση, κάνε Like στο σχετικό post του διαγωνισμού, ακολούθησε τους λογαριασμούς @mad_tv, @mad_radio και @nmdfconvention και κάνε tag δύο (2) άτομα σε σχόλιο κάτω από το post, μπορείς να συμμετέχεις όσες φορές θέλεις, αρκεί κάθε φορά να κάνεις νέο σχόλιο. Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται την Κυριακή 01/03/2025 στις 23:59, ενώ οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα (DM) και θα ανακοινωθούν την επόμενη ημέρα μέσω story. Για τους πλήρεις όρους συμμετοχής μπορείς να επισκεφθείς το www.mad.gr.

Αν ο χορός είναι τρόπος ζωής για σένα, τώρα είναι η στιγμή να το αποδείξεις: δήλωσε συμμετοχή και ίσως βρεθείς στο μεγαλύτερο dance convention της χρονιάς, στο κέντρο της δράσης.

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «NMDF CONVENTION 2026»

A. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “DAM PRODUCTIONS A.E.” (εφεξής η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, σε συνεργασία με την εταιρεία “NMDF – Nick Marianos Dance Factory” που εδρεύει στη Γλυφάδα, Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 52, ΤΚ 166-74, διοργανώνει διαγωνισμό για την ανάδειξη δύο (2) νικητών, με δώρο από ένα 4 day full access ticket για το NMDF Convention 2025 που θα πραγματοποιηθεί στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις – Κλειστό Γυμναστήριο Παιανίας, από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου 2026 (εφεξής το «Δώρο»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού.

Β. Το Δώρο

Ένα 4 day full access ticket για το NMDF Convention 2026 αξίας 480 € για παρακολούθηση του Convention που θα πραγματοποιηθεί στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις – Κλειστό Γυμναστήριο Παιανίας, από τις 12 έως τις 15 Μαρτίου 2026.

To δώρο είναι προσωπικό, δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο πέρα του νικητή και δεν εξαργυρώνεται σε οποιαδήποτε άλλη μορφή.

Γ. Όροι Διαγωνισμού

1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από την Δευτέρα 16-02-2026 και ώρα 08:00 π.μ. μέχρι και την Κυριακή 01-03-2026 και ώρα 23:59 μ.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού, ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής «Συμμετέχοντες»). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των διοργανωτριών εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.

2. Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία: ο Συμμετέχων εισέρχεται στη σελίδα του διαγωνισμού στο Instagram του MAD TV (@mad_tv) και συμμετέχει στο Διαγωνισμό διενεργώντας τα εξής:

1. Like this post

2. Follow @mad_tv, @mad_radio & @nmdfconvention

3. Tag 2 άτομα (όσες φορές θες) σε σχόλιο

3. Η Διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

4. Το περιεχόμενο το οποίο θα αναρτά ο Συμμετέχων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία και να μην είναι ακατάλληλο (όπως, ενδεικτικά, περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο κ.λ.π.) καθώς και να μην παραβιάζει οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που όποιο περιεχόμενο κριθεί ακατάλληλο από την Διοργανώτρια εταιρεία, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα όπως απαγορεύσει την δημοσίευση αυτού. Ειδικότερα ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα αναρτήσει ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτού. Επίσης δηλώνει ότι το εν λόγω υλικό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων, άλλως έχει αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα.

5. Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της ιστοσελίδας www.mad.gr.

Η Διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η διοργανώτρια εταιρία μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας.

6. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός και οι συνυφασμένες με αυτόν ασύρματες υπηρεσίες ειδικού περιεχομένου, δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου internet.

Γενικότερα η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας.

7. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, λανθασμένη συμπλήρωση της φόρμας στοιχείων) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, με συνέπεια να α) καθυστερήσει ή αποτύχει ή β) να μην καταστεί διαθέσιμος ο Διαγωνισμός στους Συμμετέχοντες, για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο του Διαγωνισμού.

8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να σταματήσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας, ως οι αναφερόμενοι ανωτέρω και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση των συνδρομητών μέσω της ιστοσελίδας της, και εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή.

9. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη Διοργανώτρια, η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας με σκοπό και μόνο τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.

10. Ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα (DM) και το ονόμά του θα αναρτηθεί την επόμενη μέρα σε story στo Instagram profile του MAD TV (@mad_tv).

Στον κάθε νικητή θα αποσταλεί πρόσκληση στο προσωπικό του e-mail που θα μας έχει υποδείξει ο νικητής. Η πρόσκληση είναι απαραίτητη για την είσοδό του στο NMDF Convention.

Ο κάθε συμμετέχων, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στην κατά τα ανωτέρω δημοσίευση του ονόματός του, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Το full access ticket αφορά μόνο την/τον ίδια/ο και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο.

11. Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) από την Διοργανώτρια τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους (ήτοι ονοματεπώνυμο) και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.