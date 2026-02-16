Πέθανε η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη – Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής

Η Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής αλλά και η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών

Πέθανε σε ηλικία 92 ετών η πρώην πρόεδρος της Βουλής Αννα Ψαρούδα – Μπενάκη η οποία υπήρξε η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ ήταν Ομότιμη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών.

Ποια ήταν η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη

Η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη γεννήθηκε στα Εξάρχεια της Αθήνας στις 12 Δεκεμβρίου 1934 και ήταν κόρη του υποναυάρχου Ευάγγελου Ψαρούδα και της Αικατερίνης Αντωνίου. Από την πλευρά του πατέρα της κατάγονταν από ιστορική οικογένεια θαλασσομάχων της Ύδρας. Η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος και στη συνέχεια σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1952-1957). Συμπλήρωσε τις σπουδές της πάνω στο Ποινικό Δίκαιο στη Βόννη και στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας και έγινε διδάκτωρ του Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βόννης (1957-1961).

Διετέλεσε βοηθός έδρας Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1961-1970). Το 1970 εξελέγη υφηγήτρια και το 1971 εντεταλμένη υφηγήτρια της Πανεπιστημιακής έδρας. Το 1978 έγινε Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1962 υπήρξε δικηγόρος. Από το 1975 εκδίδει και διευθύνει το νομικό περιοδικό «Ποινικά Χρονικά». Επίσης χρημάτισε αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, ενώ ήταν αντιπρόεδρος της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. Έχει τιμηθεί με ειδικό βραβείο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών στη μνήμη του Στυλιανού Τεγόπουλου.

Το 2010 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στην έδρα του Ποινικού Δικαίου. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 2019. Από την 1 Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, η πρώτη γυναίκα που καταλαμβάνει αυτό το αξίωμα. Ήταν παντρεμένη με τον Λίνο Μπενάκη, ιστορικό της φιλοσοφίας και τέως διευθυντή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Παρέμειναν μαζί έως τον Οκτώβριο του 2022, οπότε εκείνος απεβίωσε.

H πολιτική σταδιοδρομία

Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε το 1981, όταν και εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Το 1985 εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών και έκτοτε εκλεγόταν συνεχώς έως το 2009 στην ίδια περιφέρεια. Το 1989 διετέλεσε αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Τζαννετάκη, την περίοδο 1990-1991 αναπληρώτρια Υπουργός Πολιτισμού στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και την περίοδο 1992-1993 Υπουργός Δικαιοσύνης στην ίδια κυβέρνηση. Τον Οκτώβριο του 1996 ήταν η πρώτη γυναίκα που προτάθηκε ποτέ για το αξίωμα του προέδρου της Βουλής, ενώ την περίοδο 2000-2004 διετέλεσε Δ΄ αντιπρόεδρος. Στις 19 Μαρτίου του 2004 εξελέγη Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Το στερνό αντίο

Σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Αννα Ψαρούδα Μπενάκη περνά στην Ιστορία έχοντας ισχυρό το αποτύπωμά της στην επιστήμη και στη δημόσια ζωή. Όπως υπογράμμισε «η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη μας αφήνει πλούσια παρακαταθήκη: την εθνική προσήλωση, την παραταξιακή συνέπεια και την αθόρυβη προσφορά». «Είμαστε τυχεροί όσοι συνεργαστήκαμε μαζί της, καθώς η ευγενική μορφή και οι πολύτιμες σκέψεις της θα μας συνοδεύουν για πάντα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η απώλεια της Άννας Ψαρούδα- Μπενάκη προκαλεί θλίψη και περισυλλογή όχι μόνο στους οικείους και τους φίλους της, όχι μόνο σε όσους είχαμε την τιμή να τη γνωρίσουμε, να συνεργαστούμε ή απλώς να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί της κατά τη μακρά και πυκνή διαδρομή της στην πολιτική και τον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά και σε όλους τους πολίτες που εκτίμησαν την προσωπικότητα και την προσφορά της», σημειώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Όπως τονίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, «με ήθος και σεβασμό προς όλους, με τη χαρακτηριστική της λιτότητα ύφους, την παρρησία και την τόλμη στον λόγο καθώς και τη μόρφωση, την καλλιέργεια και την ευγένεια στους τρόπους κατόρθωσε να υπερβεί τα συνήθη μέτρα, να πρωτεύσει σε όλα τα πεδία δράσης στα οποία επέλεξε να συμμετάσχει και το 2004 να αναχθεί επάξια ως η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

