Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Το βράδυ της Πέμπτης 22 Ιανουαρίου έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης, σε ηλικία 87 ετών. Τη θλιβερή είδηση γνωστοποίησε ο αδελφός του, Γιώργος Καρατζαφέρης, πρώην πρόεδρος του ΛΑΟΣ, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1». Στις δηλώσεις του στάθηκε στη σημαντική επιρροή που είχε ο Σπύρος Καρατζαφέρης στη δική του επαγγελματική διαδρομή. «Έφυγε αργά τη νύχτα. Για μένα, που ως μικρότερος αδελφός ακολούθησα τον δρόμο που εκείνος άνοιξε, είναι ένα ισχυρό σοκ. Νιώθω βαθιά συντετριμμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σπύρος Καρατζαφέρης γεννήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου 1938 στην Ποταμιά Μεγαλόπολης, στον νομό Αρκαδίας, και μεγάλωσε στην περιοχή της Αμφιθέας, στο Παλαιό Φάληρο. Αδελφός του ήταν ο δημοσιογράφος και πολιτικός Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος διετέλεσε βουλευτής και αρχηγός πολιτικού κόμματος. Σπούδασε στη Σχολή Δημοσιογραφίας «Όμηρος», υπό τη διεύθυνση του ακαδημαϊκού Σπύρου Μελά, και ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 1959 στην εφημερίδα «Βραδυνή», καλύπτοντας το αστυνομικό ρεπορτάζ έως το 1962. Στη συνέχεια εργάστηκε στην εφημερίδα «Έθνος» (1962-1968), όταν διευθυντής ήταν ο Γιάννης Καψής, ακολούθησαν η «Απογευματινή» (1968-1975) και η «Ελευθεροτυπία» (1975-1988).

Κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης ξεχώρισε ιδιαίτερα στο πολιτικό και ερευνητικό ρεπορτάζ μέσα από τη «Ελευθεροτυπία», φέρνοντας στο φως απόρρητα κρατικά έγγραφα και σχέδια που αφορούσαν τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις μυστικές υπηρεσίες. Το 1988 αποχώρησε από την «Ελευθεροτυπία» και συνεργάστηκε με τον επιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη για την έκδοση της εφημερίδας «Επικαιρότητα» (1988-1991), όπου ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή και αρχισυντάκτη. Το 1990 προχώρησε και στην έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδας «48 Ώρες», ενώ παράλληλα εξέδιδε το στρατιωτικό περιοδικό «Αμυντικά Θέματα», σε συνεργασία με τον απόστρατο πτέραρχο της Πολεμικής Αεροπορίας Γιάννη Μαρινάκη. Αργότερα, δραστηριοποιήθηκε και ως εκδότης των εντύπων «Αθηναϊκή» και «Σφήνα».

Στον χώρο της τηλεόρασης εργάστηκε στην ΕΡΤ, την ΥΕΝΕΔ, το Star Channel, όπου για πολλά χρόνια διετέλεσε διευθυντής ειδήσεων, καθώς και στα Τηλεάστυ και Extra Channel, μεταξύ άλλων. Παράλληλα, είχε μακρόχρονη παρουσία στο ραδιόφωνο, με εκπομπή στον σταθμό Flash 96

Σπούδασε στη Σχολή Δημοσιογραφίας «Όμηρος», υπό τη διεύθυνση του ακαδημαϊκού Σπύρου Μελά, και ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία το 1959 στην εφημερίδα «Βραδυνή», καλύπτοντας το αστυνομικό ρεπορτάζ έως το 1962. Στη συνέχεια εργάστηκε στην εφημερίδα «Έθνος» (1962-1968), όταν διευθυντής ήταν ο Γιάννης Καψής, ακολούθησαν η «Απογευματινή» (1968-1975) και η «Ελευθεροτυπία» (1975-1988). Κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης ξεχώρισε ιδιαίτερα στο πολιτικό και ερευνητικό ρεπορτάζ μέσα από τη «Ελευθεροτυπία», φέρνοντας στο φως απόρρητα κρατικά έγγραφα και σχέδια που αφορούσαν τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις μυστικές υπηρεσίες.

Το 1988 αποχώρησε από την «Ελευθεροτυπία» και συνεργάστηκε με τον επιχειρηματία Σωκράτη Κόκκαλη για την έκδοση της εφημερίδας «Επικαιρότητα» (1988-1991), όπου ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή και αρχισυντάκτη. Το 1990 προχώρησε και στην έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδας «48 Ώρες», ενώ παράλληλα εξέδιδε το στρατιωτικό περιοδικό «Αμυντικά Θέματα», σε συνεργασία με τον απόστρατο πτέραρχο της Πολεμικής Αεροπορίας Γιάννη Μαρινάκη. Αργότερα, δραστηριοποιήθηκε και ως εκδότης των εντύπων «Αθηναϊκή» και «Σφήνα». Στον χώρο της τηλεόρασης εργάστηκε στην ΕΡΤ, την ΥΕΝΕΔ, το Star Channel —όπου για πολλά χρόνια διετέλεσε διευθυντής ειδήσεων— καθώς και στα Τηλεάστυ και Extra Channel, μεταξύ άλλων. Παράλληλα, είχε μακρόχρονη παρουσία στο ραδιόφωνο, με εκπομπή στον σταθμό Flash 96.

