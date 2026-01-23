Mad Bubble
Η Kate Middleton παρουσίασε το πρώτο παλτό με τη δική της σχεδιαστική υπογραφή

Η Kate Middleton φόρεσε για πρώτη φορά δημόσια δημιουργία που σχεδίασε η ίδια σε συνεργασία με τον Chris Kerr και τον οίκο Johnstons of Elgin
Η Kate Middleton πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα μια διακριτική αλλά ιστορική εμφάνιση, καθώς φόρεσε για πρώτη φορά δημόσια ένα παλτό που έφερε τη δική της σχεδιαστική υπογραφή. Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση κατά την οποία η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίζεται με ένδυμα που συνέβαλε η ίδια ενεργά στον σχεδιασμό του, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της όχι μόνο ως εμβληματικής παρουσίας μόδας αλλά και ως δημιουργικής δύναμης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph, η πριγκίπισσα της Ουαλίας, συνεργάστηκε στενά με τον κορυφαίο ράφτη Chris Kerr και με το σκωτσέζικο brand Johnstons of Elgin για τη δημιουργία ενός επιβλητικού μπλε καρό παλτού. Το σχέδιο ξεχώριζε για τους έντονα δομημένους ώμους, το σταυρωτό κούμπωμα και τη μεσάτη γραμμή, στοιχεία που συνδύαζαν τη βρετανική ραπτική παράδοση με μια σύγχρονη αισθητική.

Διάβασε επίσης: Τι κι αν φόραγε φούστα… η Kate Middleton νίκησε τον Πρίγκιπα William στο curling

Η Kate Middleton συνδύασε το παλτό με μαύρο ζιβάγκο, μακριά φούστα και σουέτ μπότες με τακούνι από τον οίκο Gianvito Rossi. Κράτησε τα μαλλιά της λυτά και επέλεξε φυσικό μακιγιάζ, υπογραμμίζοντας τον διαχρονικό και ανεπιτήδευτο χαρακτήρα της εμφάνισής της. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με σκουλαρίκια από ζαφείρια και διαμάντια, που παρέπεμπαν στο εμβληματικό δαχτυλίδι αρραβώνων της.

Η δημιουργία παρουσιάστηκε κατά την επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησαν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας στις πόλεις Stirling και Falkirk. Κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους, το πριγκιπικό ζεύγος επισκέφθηκε τα εμβληματικά γλυπτά Kelpies, συμμετείχε σε αγώνα κέρλινγκ στην Εθνική Ακαδημία Κέρλινγκ της Σκωτίας, απόλαυσε τοπικές μπίρες σε παραδοσιακή παμπ και δοκίμασε τις ικανότητές του στην παραδοσιακή τέχνη της ύφανσης ταρτάν.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και το γεγονός ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε να φορέσει το δαχτυλίδι αρραβώνων της σε αυτή την επίσκεψη, έπειτα από πολύ καιρό. Η επιλογή αυτή ενίσχυσε τον συμβολισμό της στιγμής, προσδίδοντας προσωπικό και συναισθηματικό βάρος στην πρώτη παρουσίαση του παλτού.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον που αναμένεται να προκαλέσει το συγκεκριμένο σχέδιο στο κοινό, όλα δείχνουν ότι δεν θα διατεθεί προς πώληση στο άμεσο μέλλον. Ο Chris Kerr είναι ράφτης υψηλής ραπτικής που δεν προσφέρει έτοιμα ενδύματα στο ευρύ κοινό, αλλά εργάζεται αποκλειστικά κατόπιν παραγγελίας.

Με αυτή την εμφάνιση, η Kate Middleton,  δεν επιβεβαίωσε απλώς τη φήμη της ως παγκόσμιο σύμβολο κομψότητας, αλλά έκανε και ένα διακριτικό βήμα προς έναν πιο ενεργό ρόλο στον χώρο της μόδας, αποδεικνύοντας ότι η προσωπική της αισθητική μπορεί να μεταφραστεί και σε αυθεντική δημιουργία.

Διάβασε επίσης: Kate Middleton: Το video για τα 44α γενέθλιά της και η εξομολόγηση για τη μάχη με τον καρκίνο

