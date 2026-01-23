Eurovision 2026: Ο Käärijä δηλώνει φαν του Ακύλα και του «Ferto» – Το δημόσιο σχόλιο που έκανε

Η εμφάνιση που συζητιέται και το σχόλιο-έκπληξη από τον πρώην εκπρόσωπο της Φιλανδίας

Τις τελευταίες ημέρες, ο Ακύλας βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, χάρη στο νέο του τραγούδι «Ferto» και την εντυπωσιακή σκηνική του παρουσία, η οποία δείχνει να κερδίζει τις εντυπώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Eurovision 2026.

Το ξεχωριστό καλλιτεχνικό του ύφος, σε συνδυασμό με τη δυναμική ερμηνεία του κομματιού, έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις και τον έχει φέρει στην κορυφή των προβλέψεων για την εκπροσώπηση της χώρας μας στη φετινή Eurovision.

Μάλιστα, η απήχηση του Ακύλα φαίνεται να ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα, καθώς και καλλιτέχνες από το εξωτερικό έχουν εκφράσει τον θαυμασμό τους. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο του Käärijä, αγαπημένου του κοινού στη Eurovision 2023, ο οποίος αντέδρασε σε βίντεο του Ακύλα στο TikTok γράφοντας: «Okey, this is nice!».

Ο ίδιος ο Ακύλας δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του και μοιράστηκε το στιγμιότυπο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τη χαρά και την εκτίμησή του για την αναγνώριση από έναν καλλιτέχνη με ισχυρή απήχηση στη Eurovision κοινότητα.

