Ο Harry Styles εγκαινιάζει τη νέα του εποχή με το τραγούδι Aperture- Άκουσέ το

Ο Harry Styles επανενώνεται μουσικά με το κοινό του έπειτα από αρκετά χρόνια σιωπής και εγκαινιάζει επίσημα τη νέα του καλλιτεχνική περίοδο με την κυκλοφορία του τραγουδιού «Aperture», το οποίο δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου. Το κομμάτι αποτελεί το πρώτο single από το επερχόμενο τέταρτο σόλο άλμπουμ του με τίτλο «Kiss All the Time Disco Occasionally» και σηματοδοτεί την επιστροφή του σε έναν πιο ανάλαφρο, ρομαντικό και παιχνιδιάρικο ήχο.

Στο «Aperture», ο Harry Styles τραγουδά πάνω σε έναν ηλεκτρονικό ρυθμό με έντονη αίσθηση ντίσκο, σε παραγωγή του Kid Harpoon, με τον οποίο συνεργάζεται εκ νέου. Το τραγούδι λειτουργεί ως η πρώτη γεύση από τη νέα φάση της καριέρας του, μια περίοδο που ο ίδιος φαίνεται να ορίζει μέσα από τη διάθεση για χορό, ρομαντισμό και ελευθερία έκφρασης. Η επίσημη ανακοίνωση του άλμπουμ «Kiss All the Time Disco Occasionally» έγινε στις 15 Ιανουαρίου 2026, όταν ο Harry Styles αποκάλυψε μέσω Instagram τόσο την ημερομηνία κυκλοφορίας όσο και το εξώφυλλο. Μέχρι στιγμής είναι γνωστό ότι ο δίσκος θα περιλαμβάνει 12 τραγούδια, όλα δουλεμένα σε συνεργασία με τον Kid Harpoon. Δύο μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, ο Harry Styles θα ξεκινήσει μια εκτεταμένη περιοδεία.

Η τελευταία δισκογραφική δουλειά του Harry Styles κυκλοφόρησε το 2022 με τίτλο «Harry’s House» και παρέμεινε για 2 εβδομάδες στην κορυφή του Billboard 200. Και οι 2 πρώτοι προσωπικοί του δίσκοι είχαν επίσης κάνει ντεμπούτο στο Νο 1 του ίδιου chart. Το «Harry’s House» απέσπασε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς στα Grammy του 2023 και περιλάμβανε την τεράστια επιτυχία «As It Was», η οποία παρέμεινε για 15 εβδομάδες στο Νο 1 του Billboard Hot 100.

Με το «Aperture», ο Harry Styles ανοίγει ουσιαστικά το παράθυρο στη νέα του μουσική ταυτότητα και θέτει τις βάσεις για μια περίοδο που αναμένεται να συνδυάσει εμπορική δυναμική, καλλιτεχνική ωριμότητα και έντονη συναυλιακή δραστηριότητα. Το τραγούδι λειτουργεί όχι μόνο ως προπομπός του άλμπουμ «Kiss All the Time Disco Occasionally», αλλά και ως δήλωση προθέσεων για το επόμενο κεφάλαιο στην καριέρα ενός από τους πιο επιδραστικούς ποπ καλλιτέχνες της γενιάς του.

