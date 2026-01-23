Ο Chris Noth αποκαλύπτει τον λόγο που χάλασε η φίλια με τη Sarah Jessica Parker

Ο Chris Noth αποκάλυψε ότι η φιλία του με τη Sarah Jessica Parker έχει πλέον τελειώσει εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο εκείνη αντέδρασε στις πολλαπλές καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση που διατυπώθηκαν εις βάρος του το 2021. Ο 71χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στο podcast «Really Famous with Kara Mayer Robinson» και υποστήριξε ότι η πρώην συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «Sex and the City» δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί του για να ακούσει τη δική του εκδοχή πριν δημοσιοποιήσει δήλωση στήριξης προς τις γυναίκες που τον κατηγόρησαν.

Ο Chris Noth κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση από 3 γυναίκες το 2021, ωστόσο αρνήθηκε από την πρώτη στιγμή όλες τις κατηγορίες. Σε κοινή δήλωσή τους τότε, η Sarah Jessica Parker μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της στο «Sex and the City», Cynthia Nixon και Kristin Davis, ανέφεραν «Είμαστε βαθιά λυπημένες όταν ακούμε τις καταγγελίες εναντίον του Chris Noth. Στηρίζουμε τις γυναίκες που βγήκαν μπροστά και μοιράστηκαν τις οδυνηρές εμπειρίες τους. Ξέρουμε ότι αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο και τις συγχαίρουμε για το θάρρος τους». Ο Chris Noth χαρακτήρισε τη δήλωση «απογοητευτική» και είπε ότι ήταν «αρκετά προφανές» πως πλέον δεν είναι φίλος με τη Sarah Jessica Parker.

Στο ίδιο podcast, ο Chris Noth δήλωσε «Η δήλωση που έβγαλαν, που στην ουσία ήταν απλώς διαχείριση εικόνας, ήταν λυπηρή, απογοητευτική και απρόσμενη. Έπρεπε να με πάρεις τηλέφωνο και να ακούσεις τη δική μου πλευρά. Με ξέρεις πολλά χρόνια και δουλέψαμε μαζί για πολλά χρόνια». Ο Chris Noth είχε εμφανιστεί και στις 6 σεζόν της σειράς «Sex and the City», καθώς και στις 2 κινηματογραφικές συνέχειες της σειράς. Επέστρεψε επίσης στη συνέχεια «And Just Like That» το 2021, όμως ο χαρακτήρας του, ο Mr Big, σκοτώθηκε. «Το καταλαβαίνω, αυτό είναι πιο Χόλιγουντ και από το ίδιο το Χόλιγουντ», συνέχισε ο Chris Noth. «Όμως πριν κάνεις αυτή τη δήλωση, με ξέρεις τόσα χρόνια, πάρε με ένα τηλέφωνο για να σου πω τι πραγματικά συνέβη. Αυτό δεν έγινε και ήταν κρίμα».

Ο Chris Noth είπε ότι όλη αυτή η ιστορία του έδειξε ποιοι είναι οι πραγματικοί του φίλοι. «Ξέρω ότι αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, δεν θα το είχα κάνει αυτό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα είχε «απολύτως» καλέσει τη Sarah Jessica Parker για να ακούσει τη δική της πλευρά. «Αυτό με πλήγωσε και επηρέασε πραγματικά τα πάντα», συμπλήρωσε.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Chris Noth προκάλεσε αντιδράσεις στους θαυμαστές του «Sex and the City», όταν ανάρτησε μια φωτογραφία του από το γυμναστήριο με τη λεζάντα «F&@k new years LETS GO». Όταν ένας χρήστης σχολίασε «Εννοείς f-k SJP και το βραβείο της σωστά lol», αναφερόμενος στο γεγονός ότι η Sarah Jessica Parker είχε μόλις λάβει το βραβείο Carol Burnett για το 2026, ο Chris Noth απάντησε «Σωστά». Αργότερα, ωστόσο, πήρε πίσω την προσβολή, γράφοντας στο Instagram «Η αυθόρμητη και ελαφρώς σαρκαστική απάντηση σε ένα σχόλιο στο διαδίκτυο φαίνεται ότι προκάλεσε θύελλα σε ένα ποτήρι νερό. Δεν είναι είδηση». Το 2023, ο Chris Noth αρνήθηκε ξανά τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, παραδέχτηκε όμως ότι απάτησε τη σύζυγό του, Tara Wilson. Ο Chris Noth και η Tara Wilson είναι παντρεμένοι από τον Απρίλιο του 2012 και έχουν αποκτήσει μαζί 2 γιους, τον Orion 18 ετών και τον Keats 5 ετών. Ο Chris Noth επέμεινε ότι οι εξωσυζυγικές σχέσεις του ήταν συναινετικές. «Απάτησα τη γυναίκα μου και αυτό ήταν καταστροφικό για εκείνη και δεν είναι καθόλου όμορφη εικόνα», δήλωσε στην USA Today. «Αυτό όμως δεν είναι έγκλημα».

