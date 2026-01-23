Mad Bubble
Mad Bubble
Celeb News 23.01.2026

Ο Chris Noth αποκαλύπτει τον λόγο που χάλασε η φίλια με τη Sarah Jessica Parker

Ο ηθοποιός μιλά για τη στάση της συμπρωταγωνίστριάς του στις καταγγελίες του 2021 και δηλώνει ότι αυτό «τον πλήγωσε και επηρέασε τα πάντα»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Chris Noth αποκάλυψε ότι η φιλία του με τη Sarah Jessica Parker έχει πλέον τελειώσει εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο εκείνη αντέδρασε στις πολλαπλές καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση που διατυπώθηκαν εις βάρος του το 2021. Ο 71χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε στο podcast «Really Famous with Kara Mayer Robinson» και υποστήριξε ότι η πρώην συμπρωταγωνίστριά του στη σειρά «Sex and the City» δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί του για να ακούσει τη δική του εκδοχή πριν δημοσιοποιήσει δήλωση στήριξης προς τις γυναίκες που τον κατηγόρησαν.

Ο Chris Noth κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση από 3 γυναίκες το 2021, ωστόσο αρνήθηκε από την πρώτη στιγμή όλες τις κατηγορίες. Σε κοινή δήλωσή τους τότε, η Sarah Jessica Parker μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της στο «Sex and the City», Cynthia Nixon και Kristin Davis, ανέφεραν «Είμαστε βαθιά λυπημένες όταν ακούμε τις καταγγελίες εναντίον του Chris Noth. Στηρίζουμε τις γυναίκες που βγήκαν μπροστά και μοιράστηκαν τις οδυνηρές εμπειρίες τους. Ξέρουμε ότι αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο και τις συγχαίρουμε για το θάρρος τους». Ο Chris Noth χαρακτήρισε τη δήλωση «απογοητευτική» και είπε ότι ήταν «αρκετά προφανές» πως πλέον δεν είναι φίλος με τη Sarah Jessica Parker.

Διάβασε επίσης: Golden Eve: Τιμητικό βραβείο για την Sarah Jessica Parker και την Helen Mirren

Στο ίδιο podcast, ο Chris Noth δήλωσε «Η δήλωση που έβγαλαν, που στην ουσία ήταν απλώς διαχείριση εικόνας, ήταν λυπηρή, απογοητευτική και απρόσμενη. Έπρεπε να με πάρεις τηλέφωνο και να ακούσεις τη δική μου πλευρά. Με ξέρεις πολλά χρόνια και δουλέψαμε μαζί για πολλά χρόνια». Ο Chris Noth είχε εμφανιστεί και στις 6 σεζόν της σειράς «Sex and the City», καθώς και στις 2 κινηματογραφικές συνέχειες της σειράς. Επέστρεψε επίσης στη συνέχεια «And Just Like That» το 2021, όμως ο χαρακτήρας του, ο Mr Big, σκοτώθηκε. «Το καταλαβαίνω, αυτό είναι πιο Χόλιγουντ και από το ίδιο το Χόλιγουντ», συνέχισε ο Chris Noth. «Όμως πριν κάνεις αυτή τη δήλωση, με ξέρεις τόσα χρόνια, πάρε με ένα τηλέφωνο για να σου πω τι πραγματικά συνέβη. Αυτό δεν έγινε και ήταν κρίμα».

Carrie κατέληξε με τον Mr. Big

Ο Chris Noth είπε ότι όλη αυτή η ιστορία του έδειξε ποιοι είναι οι πραγματικοί του φίλοι. «Ξέρω ότι αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, δεν θα το είχα κάνει αυτό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα είχε «απολύτως» καλέσει τη Sarah Jessica Parker για να ακούσει τη δική της πλευρά. «Αυτό με πλήγωσε και επηρέασε πραγματικά τα πάντα», συμπλήρωσε.

sarah_jessica_parker
https://www.instagram.com/sarahjessicaparker/?hl=en

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Chris Noth προκάλεσε αντιδράσεις στους θαυμαστές του «Sex and the City», όταν ανάρτησε μια φωτογραφία του από το γυμναστήριο με τη λεζάντα «F&@k new years LETS GO». Όταν ένας χρήστης σχολίασε «Εννοείς f-k SJP και το βραβείο της σωστά lol», αναφερόμενος στο γεγονός ότι η Sarah Jessica Parker είχε μόλις λάβει το βραβείο Carol Burnett για το 2026, ο Chris Noth απάντησε «Σωστά». Αργότερα, ωστόσο, πήρε πίσω την προσβολή, γράφοντας στο Instagram «Η αυθόρμητη και ελαφρώς σαρκαστική απάντηση σε ένα σχόλιο στο διαδίκτυο φαίνεται ότι προκάλεσε θύελλα σε ένα ποτήρι νερό. Δεν είναι είδηση». Το 2023, ο Chris Noth αρνήθηκε ξανά τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, παραδέχτηκε όμως ότι απάτησε τη σύζυγό του, Tara Wilson. Ο Chris Noth και η Tara Wilson είναι παντρεμένοι από τον Απρίλιο του 2012 και έχουν αποκτήσει μαζί 2 γιους, τον Orion 18 ετών και τον Keats 5 ετών. Ο Chris Noth επέμεινε ότι οι εξωσυζυγικές σχέσεις του ήταν συναινετικές. «Απάτησα τη γυναίκα μου και αυτό ήταν καταστροφικό για εκείνη και δεν είναι καθόλου όμορφη εικόνα», δήλωσε στην USA Today. «Αυτό όμως δεν είναι έγκλημα».

Διάβασε επίσης: Ο Mr Big επικρίνει τη βράβευση της Sarah Jessica Parker στις Χρυσές Σφαίρες

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News

Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Chris Noth Sarah Jessica Parker
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ανατροπές και ηχηρές απουσίες στις υποψηφιότητες των Όσκαρ

Ανατροπές και ηχηρές απουσίες στις υποψηφιότητες των Όσκαρ

23.01.2026
Επόμενο
Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σπύρος Καρατζαφέρης

23.01.2026

Δες επίσης

Θύμα απάτης η Εύη Δρούτσα – Της έκλεψαν 22.000 ευρώ και χρυσαφικά
Celeb News

Θύμα απάτης η Εύη Δρούτσα – Της έκλεψαν 22.000 ευρώ και χρυσαφικά

23.01.2026
Φωτεινή Αθερίδου: Η εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού και τη ψυχοθεραπεία
Celeb News

Φωτεινή Αθερίδου: Η εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού και τη ψυχοθεραπεία

22.01.2026
Ο πρίγκιπας Harry κατονομάζει τον βασιλιά Κάρολο σε δικαστική κατάθεση
Celeb News

Ο πρίγκιπας Harry κατονομάζει τον βασιλιά Κάρολο σε δικαστική κατάθεση

22.01.2026
Rachel McAdams: Απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας
Celeb News

Rachel McAdams: Απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

22.01.2026
Τι κι αν φόραγε φούστα… η Kate Middleton νίκησε τον Πρίγκιπα William στο curling
Celeb News

Τι κι αν φόραγε φούστα… η Kate Middleton νίκησε τον Πρίγκιπα William στο curling

22.01.2026
Blake Lively – Taylor Swift: Στο φως τα μηνύματα για τη διαμάχη με τον Baldoni
Celeb News

Blake Lively – Taylor Swift: Στο φως τα μηνύματα για τη διαμάχη με τον Baldoni

22.01.2026
Adriana Sklenaříková: Κόβει τα μαλλιά της αγορέ και μαγνητίζει όλα τα βλέμματα
Celeb News

Adriana Sklenaříková: Κόβει τα μαλλιά της αγορέ και μαγνητίζει όλα τα βλέμματα

22.01.2026
H Paris Hilton εντυπωσίασε με παραμυθένιο look στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της
Celeb News

H Paris Hilton εντυπωσίασε με παραμυθένιο look στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της

22.01.2026
Η Margot Robbie ψηφίστηκε ως η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο
Celeb News

Η Margot Robbie ψηφίστηκε ως η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο

22.01.2026
6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

6 tips για να μην φαίνεται ποτέ ακατάστατη η κουζίνα σου

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Τα 4 ζώδια που θα ζήσουν μεγάλες ανατροπές στα ερωτικά τους

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Σουηδία: Τραγούδι που έφτασε στην κορυφή του Spotify ήταν ΑΙ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Μόλις ανακοινώθηκαν! Άκου (ολόκληρα) και τα 28 τραγούδια της Eurovision 2026 από την ΕΡΤ

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Χρειάζονται 18 ώρες προγράμματος για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

Φάκελος περιφερειακές άδειες: Σε δύο φάσεις η αδειοδότηση των σταθμών

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

ΕΚΚΟΜΕΔ: Πλαίσιο Χρηματοδότησης Ελληνικού Κινηματογράφου για το 2026

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

«Λευκός Καπνός» για τη Γροιλανδία: Ο Τραμπ απέσυρε την απειλή δασμών – Ξέφρενο ράλι στη Wall Street

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Φόβος στα κομματικά επιτελεία απο την άνοδο της Καρυστιανού

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά

Παγίδες στα ελληνοτουρκικά