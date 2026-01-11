Golden Eve: Τιμητικό βραβείο για την Sarah Jessica Parker και την Helen Mirren

Η εβδομάδα των Χρυσών Σφαιρών ξεκίνησε επίσημα στο Λος Άντζελες με τη δεύτερη ετήσια εκδήλωση Golden Eve, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 2026 και ανέδειξε δύο από τις πιο διαχρονικές παρουσίες της αμερικανικής οθόνης. Η Sarah Jessica Parker τιμήθηκε με το βραβείο Carol Burnett για το 2026, ενώ η Helen Mirren έλαβε το βραβείο Cecil B. DeMille για τη συνολική προσφορά της στην υποκριτική. Η τελετή φιλοξενήθηκε στο Beverly Hilton και αποτέλεσε έναν από τους βασικούς σταθμούς πριν από την απονομή των 83ων Χρυσών Σφαιρών. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στη διαδρομή, το ήθος και την επιρροή των δύο ηθοποιών, οι οποίες έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο στην τηλεόραση όσο και στον κινηματογράφο.

Το βραβείο της Helen Mirren απένειμε ο Harrison Ford, με τον οποίο είχε συνεργαστεί για πρώτη φορά στην ταινία «The Mosquito Coast» το 1986. Ο Harrison Ford αναφέρθηκε με χιούμορ και συγκίνηση στη μακρόχρονη σχέση τους, υπενθυμίζοντας ότι στην ταινία οι χαρακτήρες τους είχαν τρία παιδιά και όλοι απευθύνονταν στη Helen Mirren ως «Μητέρα». Όπως σημείωσε, σχεδόν 40 χρόνια αργότερα, συνεργάστηκαν ξανά στη σειρά «1923», έπειτα από επιλογή του δημιουργού Taylor Sheridan, με τον ίδιο να σχολιάζει με αυτοσαρκασμό ότι αυτή τη φορά βρέθηκε σε δεύτερο πλάνο.

Η τιμή προς τη Sarah Jessica Parker ξεκίνησε με έναν πρόποση από τον Colman Domingo, ο οποίος επέλεξε ένα cosmopolitan ως σαφή αναφορά στον εμβληματικό χαρακτήρα της Carrie Bradshaw από τη σειρά «Sex and the City». Ο Colman Domingo εξήρε τη σκέψη, την ευαισθησία, την ευφυΐα και το στυλ της ηθοποιού, τονίζοντας ότι «αυτό που είναι πραγματικά εμβληματικό στη Sarah Jessica Parker είναι η καρδιά της». Πρόσθεσε ακόμη ότι, όπως και η Carol Burnett, προσφέρει στο κοινό την ελευθερία να θέτει μεγάλα ερωτήματα για την αγάπη, τη δουλειά, τη φιλία και τον χρόνο, πάντα με χιούμορ και κομψότητα.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η ομιλία της Kristin Davis, συμπρωταγωνίστριας της Sarah Jessica Parker στο «Sex and the City». Η Kristin Davis δήλωσε ότι αισθάνεται βαθύ θαυμασμό για το ταλέντο της φίλης της και στάθηκε στη σημασία της φιλίας που ανέδειξε η σειρά. Όπως ανέφερε, «το αγαπημένο μου στοιχείο στο Sex and the City είναι η αξία της φιλίας και της οικογένειας που επιλέγουμε στη ζωή μας και αυτό ακριβώς είσαι για μένα». Συμπλήρωσε ότι το να τιμάται η Sarah Jessica Parker στο όνομα της Carol Burnett αποτελεί μια σπάνια και βαθιά συγκινητική στιγμή.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και άλλες σημαντικές προσωπικότητες του χώρου, μεταξύ των οποίων οι Carol Burnett, Tessa Thompson, Vin Diesel και Viola Davis. Στο πλευρό της Sarah Jessica Parker βρέθηκαν ο σύζυγός της Matthew Broderick και ο γιος τους James Wilkie Broderick, καθώς και οι συμπρωταγωνιστές της από το «Sex and the City», Evan Handler και David Eigenberg.

Η εκδήλωση λειτούργησε ως προάγγελος των 83ων Χρυσών Σφαιρών, οι οποίες θα απονεμηθούν την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 στο Beverly Hilton, με παρουσιάστρια την υποψήφια για Emmy κωμικό και ηθοποιό Nikki Glaser. Για πρώτη φορά φέτος, ο θεσμός των Χρυσών Σφαιρών θα τιμήσει και τον χώρο των podcasts, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή διεύρυνση του θεσμού σε νέες μορφές αφήγησης.

