Χρυσές Σφαίρες 2026: Ιστορική πρωτιά για τη Cynthia Erivo

Η Cynthia Erivo είναι η πρώτη μαύρη ηθοποιός με δύο διαδοχικές υποψηφιότητες στην ίδια κατηγορία για τον ίδιο ρόλο

Η Cynthia Erivo κατέγραψε μια ιστορική πρωτιά στην πορεία των Χρυσών Σφαιρών, καθώς έγινε η πρώτη μαύρη ηθοποιός που λαμβάνει δύο υποψηφιότητες στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού σε Κινηματογραφική Ταινία Μιούζικαλ ή Κωμωδία για τον ίδιο ρόλο σε δύο συνεχόμενες χρονιές. Η φετινή αναγνώριση αφορά την ερμηνεία της ως Elphaba στην ταινία του Jon M. Chu με τίτλο «Wicked For Good», η οποία ακολουθεί την περσινή της υποψηφιότητα για το πρώτο μέρος του κινηματογραφικού project «Wicked».

Η Cynthia Erivo υποδύεται την Elphaba με τρόπο που έχει χαρακτηριστεί από τον διεθνή Τύπο ως «σαρωτικός» και «εξαιρετικά απαιτητικός». Η νέα υποψηφιότητά της την τοποθετεί σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία των Χρυσών Σφαιρών, σε μια κατηγορία όπου η εκπροσώπηση μαύρων ηθοποιών υπήρξε περιορισμένη εδώ και δεκαετίες. Πριν από τη φετινή ανακοίνωση μόλις 12 μαύρες ηθοποιοί είχαν λάβει ποτέ υποψηφιότητα στην ίδια κατηγορία, ενώ μόνο μία εξ αυτών, η Angela Bassett, είχε κερδίσει το βραβείο το 1994 για την ερμηνεία της στην ταινία «What’s Love Got to Do With It». Η φετινή κατηγορία περιλαμβάνει ακόμη τις Rose Byrne για το «If I Had Legs I’d Kick You», Kate Hudson για το «Song Sung Blue», Chase Infiniti για το «One Battle After Another», Amanda Seyfried για το «The Testament of Ann Lee» και Emma Stone για το «Bugonia».

Η υποψηφιότητα της Cynthia Erivo δεν παύει να εντυπωσιάζει και για έναν ακόμη λόγο. Η ηθοποιός είχε αποκλειστεί από τα Critics Choice Awards για το ίδιο έργο, παρά το γεγονός ότι το «Wicked For Good» συγκέντρωσε συνολικά επτά υποψηφιότητες σε διάφορες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Β’ Γυναικείου Ρόλου για την Ariana Grande και αρκετές τεχνικές διακρίσεις. Παρά τη συγκεκριμένη παράλειψη, η παρουσία της Cynthia Erivo στη φετινή περίοδο των βραβείων θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρή, με αρκετούς αναλυτές να επισημαίνουν ότι η απόδοσή της συνιστά μια από τις κορυφαίες ερμηνείες μιούζικαλ της τελευταίας δεκαετίας.

Η ίδια η Cynthia Erivo, σε παλαιότερη δήλωσή της σχετικά με τη διπλή αναγνώριση του ρόλου της, είχε εκφράσει τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς τον Jon M. Chu και τον παραγωγό Marc Platt, υπογραμμίζοντας ότι «η ιστορία της Elphaba αποτελεί ένα ταξίδι με ένταση και καρδιά και το να επιστρέφω σε αυτόν τον ρόλο με τιμά περισσότερο από όσο μπορώ να περιγράψω». Η ηθοποιός έχει τονίσει επανειλημμένα πως ο συγκεκριμένος χαρακτήρας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δημιουργικές προκλήσεις της καριέρας της.

Η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών έχει προγραμματιστεί για τις 11 Ιανουαρίου.

