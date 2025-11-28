MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 28.11.2025

Φαντασμαγορική η Παρέλαση των Ευχαριστιών στη Νέα Υόρκη με καθηλωτική Cynthia Erivo και K-pop vibes από HUNTR/X

Με την υποβλητική ερμηνεία της Cynthia Erivo και την εκρηκτική ποπ παρουσία των HUNTR/X με το Golden η Μεγάλη Παρέλαση των Ευχαριστιών απέκτησε ρυθμό και συναίσθημα
Η Cynthia Erivo εγκαινίασε την Παρέλαση των Ευχαριστιών του Macy’s για το 2025 με μια υποβλητική και απόλυτα καθηλωτική ερμηνεία του τραγουδιού «Feeling Good». Η εμφάνισή της άνοιξε επίσημα ένα από τα πιο δημοφιλή ετήσια θεάματα της Νέας Υόρκης, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου. Η 38χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια, που ενσαρκώνει την Elphaba στο «Wicked For Good», εμφανίστηκε πάνω σε μια κυκλική σκηνή, συνοδευόμενη από πιανίστα. Με φόντο πολύχρωμους σφενδάμους και πυκνό πλήθος που χειροκροτούσε και τραγουδούσε, η Cynthia Erivo απέδωσε με ιδιαίτερη ένταση το κλασικό κομμάτι που έκανε διάσημο η Nina Simone το 1965. Το «Feeling Good» γράφτηκε από τον Anthony Newley και τον Leslie Bricusse για το μιούζικαλ του 1964 «The Roar of the Greasepaint – The Smell of the Crowd» και πρωτοερμηνεύτηκε στη σκηνή από τον Cy Grant. Η επιλογή του τραγουδιού για την έναρξη της παρέλασης προσέδωσε στην εκδήλωση έναν τόνο αισιοδοξίας που ταίριαζε με τον εορταστικό χαρακτήρα της ημέρας.

Η ομάδα HUNTR/X παρουσίασε το σύμπαν του «KPop Demon Hunters» στη μεγάλη Παρέλαση των Ευχαριστιών του Macy’s για το 2025, προσφέροντας μία από τις πιο δυναμικές στιγμές της φετινής διοργάνωσης στη Νέα Υόρκη. Το φανταστικό κορεατικό γυναικείο συγκρότημα, στο οποίο δανείζουν τις φωνές τους οι EJAE, Audrey Nuna και REI AMI, έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε ημερήσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, σε μία παρέλαση που συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες θεατές.

Συνοδευόμενες από έναν εντυπωσιακό, γιγάντιο αερόστατο που αναπαριστούσε τη χαρακτηριστική μπλε δαιμονική γάτα της επιτυχημένης animated παραγωγής του Netflix, οι HUNTR/X ερμήνευσαν με ένταση το παγκόσμιο hit «Golden». Το τραγούδι είχε παραμείνει για 8 εβδομάδες στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100 και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της χρονιάς. Το συγκρότημα, ντυμένο στα μαύρα, ερμήνευσε το κομμάτι πάνω σε ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα με το λογότυπό του, πλαισιωμένο από χορευτές με χρυσά γάντια. Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε μέσα σε έντονες επευφημίες, με πυροτεχνήματα να φωτίζουν το σκηνικό.

Πέρα από το «Golden», τρία ακόμη τραγούδια από το soundtrack της ταινίας ανέβηκαν στο top 40 του Billboard Hot 100. Τα «How It’s Done», «What It Sounds Like» και «Takedown» ενίσχυσαν την τεράστια επιτυχία ενός soundtrack που έγραψε ιστορία, καθώς έγινε το πρώτο κινηματογραφικό άλμπουμ μετά το «Encanto» το 2022 που κατέκτησε την κορυφή του αμερικανικού albums chart.

Η εμφάνιση της Cynthia Erivo και των HUNTR/X δεν ήταν τα μόνα μουσικά performances της φετινής παρέλασης. Στη σκηνή ανέβηκαν επίσης οι Lainey Wilson, Ciara, Foreigner, Debbie Gibson, Jewel, Lil Jon, Kool and the Gang, Taylor Momsen, Busta Rhymes, Shaggy και Teyana Taylor, γεμίζοντας την 5η Λεωφόρο με έναν συνδυασμό από διαφορετικά μουσικά ύφη και ενέργεια.

Παρουσιαστές της εκδήλωσης ήταν οι δημοσιογράφοι Savannah Guthrie, Hoda Kotb και Al Roker του προγράμματος TODAY, οι οποίοι καθοδήγησαν το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη φαντασμαγορική παράσταση της Νέας Υόρκης.

