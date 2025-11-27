Τα αστρονομικά κέρδη της Mariah Carey από το All I Want for Christmas Is You

Από τη χρονιά που κυκλοφόρησε το 1994, το «All I Want for Christmas Is You» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμπορικά επιτυχημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Για την Mariah Carey, το κομμάτι αυτό δεν αποτελεί απλώς μια εποχική επιτυχία, αλλά μια πραγματική οικονομική αυτοκρατορία που ενισχύει τη συνολική προσωπική της περιουσία, η οποία υπολογίζεται στα 540 εκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με το The Economist, το τραγούδι αποφέρει ετησίως περίπου 3,8 εκατομμύρια δολάρια στη Mariah Carey, ενώ άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν το ποσό στα 4,6 εκατομμύρια. Με τη βοήθεια των ψηφιακών πλατφορμών, το κομμάτι έχει γνωρίσει ανανεωμένη δημοφιλία, με περισσότερες από 2,24 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές στο Spotify. Όπως ανέφερε το Forbes το 2022, το τραγούδι είχε ήδη αποφέρει περίπου 92 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα από τα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας του.
Η διαχρονική επιτυχία του «All I Want for Christmas Is You» παραμένει ένας από τους βασικότερους λόγους που η Mariah Carey συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο ισχυρές και οικονομικά επιτυχημένες προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής, επιβεβαιώνοντας ότι μια εποχική επιτυχία μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματικό οικονομικό φαινόμενο.
