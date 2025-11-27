MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 27.11.2025

Τα αστρονομικά κέρδη της Mariah Carey από το All I Want for Christmas Is You

Το All I Want for Christmas Is You δεν αποτελεί απλώς μια εποχική επιτυχία, αλλά μια πραγματική οικονομική αυτοκρατορία για τη Mariah Carey
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Από τη χρονιά που κυκλοφόρησε το 1994, το «All I Want for Christmas Is You» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και εμπορικά επιτυχημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Για την Mariah Carey, το κομμάτι αυτό δεν αποτελεί απλώς μια εποχική επιτυχία, αλλά μια πραγματική οικονομική αυτοκρατορία που ενισχύει τη συνολική προσωπική της περιουσία, η οποία υπολογίζεται στα 540 εκατομμύρια δολάρια.

mariah_carey
https://www.instagram.com/mariahcarey/

Διάβασε επίσης: Η Mariah Carey έκανε το χριστουγεννιάτικο της comeback στα charts νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά

Σύμφωνα με το The Economist, το τραγούδι αποφέρει ετησίως περίπου 3,8 εκατομμύρια δολάρια στη Mariah Carey, ενώ άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν το ποσό στα 4,6 εκατομμύρια. Με τη βοήθεια των ψηφιακών πλατφορμών, το κομμάτι έχει γνωρίσει ανανεωμένη δημοφιλία, με περισσότερες από 2,24 δισεκατομμύρια αναπαραγωγές στο Spotify. Όπως ανέφερε το Forbes το 2022, το τραγούδι είχε ήδη αποφέρει περίπου 92 εκατομμύρια δολάρια σε δικαιώματα από τα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας του.

Τα Χριστούγεννα εισέβαλλαν για τα καλά στην καλοκαιρινή Αυστραλία
Τα Χριστούγεννα εισέβαλλαν για τα καλά στην καλοκαιρινή Αυστραλία

Η διαχρονική επιτυχία του «All I Want for Christmas Is You» παραμένει ένας από τους βασικότερους λόγους που η Mariah Carey συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο ισχυρές και οικονομικά επιτυχημένες προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής, επιβεβαιώνοντας ότι μια εποχική επιτυχία μπορεί να εξελιχθεί σε πραγματικό οικονομικό φαινόμενο.

Διάβασε επίσης: Η Mariah Carey δίνει το σύνθημα για τα Χριστούγεννα με νέο «it’s time» video

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
All I Want For Christmas Is You Mariah Carey spotify κέρδη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο James Cameron ζητά τον αποκλεισμό των ταινιών του Netflix από τα Όσκαρ

Ο James Cameron ζητά τον αποκλεισμό των ταινιών του Netflix από τα Όσκαρ

27.11.2025
Επόμενο
Madame Web: Η νέα υπερηρωική ταινία με την Dakota Johnson που σαρώνει στο Netflix

Madame Web: Η νέα υπερηρωική ταινία με την Dakota Johnson που σαρώνει στο Netflix

27.11.2025

Δες επίσης

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ακυρώνει τις εμφανίσεις του – Θα υποβληθεί εκτάκτως σε χειρουργική επέμβαση
Μουσικά Νέα

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ακυρώνει τις εμφανίσεις του – Θα υποβληθεί εκτάκτως σε χειρουργική επέμβαση

27.11.2025
Οι The Chainsmokers δημιουργήσαν club remix εκτέλεση του The Fate of Ophelia της Taylor Swift
Μουσικά Νέα

Οι The Chainsmokers δημιουργήσαν club remix εκτέλεση του The Fate of Ophelia της Taylor Swift

26.11.2025
Ωδή στην κομψότητα και ρετρό διάθεση στο Christmas in Paris της Christina Aguilera (Video)
Μουσικά Νέα

Ωδή στην κομψότητα και ρετρό διάθεση στο Christmas in Paris της Christina Aguilera (Video)

26.11.2025
Ξεκαρδιστικό video με την Katy Perry να δαγκώνει χάρτινη τούρτα γίνεται viral
Μουσικά Νέα

Ξεκαρδιστικό video με την Katy Perry να δαγκώνει χάρτινη τούρτα γίνεται viral

26.11.2025
Η Έλενα Λεώνη παρουσιάζει την «Βροχή», ένα τραγούδι που υμνεί την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης
Μουσική

Η Έλενα Λεώνη παρουσιάζει την «Βροχή», ένα τραγούδι που υμνεί την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης

25.11.2025
Eternal Sunshine Tour: Ο λόγος που η Ariana Grande θα δώσει περιορισμένο αριθμό συναυλιών
Μουσικά Νέα

Eternal Sunshine Tour: Ο λόγος που η Ariana Grande θα δώσει περιορισμένο αριθμό συναυλιών

25.11.2025
Η Καίτη Γαρμπή επανέρχεται δισκογραφικά ως «Femme Fatale» μέσα από ένα δυνατό κι ακαταμάχητο τσιφτετέλι.
Μουσικά Νέα

Η Καίτη Γαρμπή επανέρχεται δισκογραφικά ως «Femme Fatale» μέσα από ένα δυνατό κι ακαταμάχητο τσιφτετέλι.

25.11.2025
Η Sabrina Carpenter δέχεται απρόσμενη backstage επίσκεψη από τον Paul McCartney
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter δέχεται απρόσμενη backstage επίσκεψη από τον Paul McCartney

25.11.2025
Ελένη Φουρέιρα: Η συναρπαστική ταινία για το hit «Alleluia»
Μουσικά Νέα

Ελένη Φουρέιρα: Η συναρπαστική ταινία για το hit «Alleluia»

25.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα