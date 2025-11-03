Η Mariah Carey δίνει το σύνθημα για τα Χριστούγεννα με νέο «it’s time» video

Η «βασίλισσα των Χριστουγέννων», Mariah Carey, επιστρέφει με νέο εορταστικό video, βάζει επίσημα τέλος στο Halloween και αρχίζει η μαγεία των γιορτών

Η Mariah Carey, η τραγουδίστρια που εδώ και δεκαετίες ταυτίζεται με την εορταστική περίοδο, έδωσε για άλλη μια χρονιά το σύνθημα πως «ήρθε η ώρα» για τα Χριστούγεννα. Με ένα ευφάνταστο διαφημιστικό βίντεο σε συνεργασία με τη Sephora, η «βασίλισσα των Χριστουγέννων» τήρησε την παράδοσή της, σηματοδοτώντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την έναρξη της πιο λαμπερής εποχής του χρόνου.

Το βίντεο, που σκηνοθέτησε ο Joseph Kahn, δημοσιεύθηκε ακριβώς τη στιγμή που το Halloween έφτανε στο τέλος του, στις 31 Οκτωβρίου. «Το Halloween τα πήγε περίφημα», λέει η Mariah Carey με το γνωστό παιχνιδιάρικο ύφος της, προτού συνεχίσει με το χαρακτηριστικό πλέον «αλλά τώρα… it’s time!», τη φράση που κάθε χρόνο γίνεται το σήμα εκκίνησης για την εορταστική περίοδο.

Στο χιουμοριστικό σενάριο, η Mariah Carey διαπιστώνει ότι κάποιος έχει ψάξει την τσάντα της από τη Sephora και έχει κλέψει τα καλλυντικά της για τις γιορτές. Ο «δράστης» δεν είναι άλλος από τον Billy Eichner, που εμφανίζεται μεταμφιεσμένος σε εξαντλημένο ξωτικό, απαιτώντας «καλύτερη μεταχείριση» από τον Άγιο Βασίλη και διαμαρτυρόμενος για τις εξαντλητικές συνθήκες των Χριστουγέννων.

«Κακά νέα, Mariah Carey», λέει ο Billy Eichner. «Τα ξωτικά απεργούν φέτος. Είναι εκδίκηση για όλα τα Χριστούγεννα που μας έβαλες να δουλεύουμε ασταμάτητα. Ο βοηθός του Άγιου Βασίλη παραιτήθηκε. Θα πουλήσω το ρουζ σου για να πληρώσω τη θεραπεία μου!»

Η Mariah Carey, απτόητη, απαντά με το γνωστό της ύφος: «Αυτό είναι το ρουζ μου, μικρέ ξωτικέ». Ο Billy Eichner ανταπαντά ειρωνικά: «Και το κραγιόν σου; Το παίρνω κι αυτό. Χωρίς κουδουνάκια, χωρίς χαρά, χωρίς λάμψη. Αντίο, γλυκιά μου».

Η φετινή χριστουγεννιάτικη καμπάνια της Mariah Carey έρχεται αμέσως μετά την κυκλοφορία μιας νέας συλλογής εορταστικών προϊόντων, που περιλαμβάνει μουσικές χιονόμπαλες που παίζουν το «All I Want for Christmas Is You», πουλόβερ, πυτζάμες, κάλτσες, στολίδια, αλλά και μια φουσκωτή διακόσμηση κήπου εμπνευσμένη από την ίδια. Αν και η Mariah Carey δηλώνει κάθε χρόνο πως «δεν θέλει πολλά για τα Χριστούγεννα», οι θαυμαστές της έχουν φέτος άπειρες επιλογές για να γεμίσουν τις wish lists τους. Το βίντεο με τίτλο «It’s Time!!!!!» συνδυάζει χιούμορ, λάμψη και νοσταλγία, ενώ κλείνει με την ίδια να σώζει –κυριολεκτικά– τα Χριστούγεννα, μεταφέροντας το μήνυμα της χαράς και της αναγέννησης που πάντα συνοδεύει τη μουσική της. Και φυσικά, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στο να πατήσει το play στο διαχρονικό «All I Want for Christmas Is You».

Για μια ακόμη φορά, η Mariah Carey αποδεικνύει ότι κανείς δεν μπορεί να αναγγείλει την έναρξη των Χριστουγέννων με μεγαλύτερο στυλ, αυτοσαρκασμό και λάμψη από εκείνη. Για το κοινό της, το ημερολόγιο μπορεί να γράφει Νοέμβριο, αλλά για τη Mariah Carey… είναι ήδη Χριστούγεννα.

