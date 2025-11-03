Αγνώριστος αλλά χαμογελαστός πίσω από τα κάγκελα της φυλακής ο Diddy

Ο Sean Diddy Combs δείχνει να μη χάνει το χαμόγελό του, ακόμη και πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Νέες φωτογραφίες που δημοσίευσε το TMZ αποκαλύπτουν τον 55χρονο ράπερ και επιχειρηματία να περνά ήρεμες στιγμές μαζί με άλλους κρατούμενους στο προαύλιο της φυλακής FCI Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου εκτίει ποινή τεσσάρων ετών και δύο μηνών. Ο ιδρυτής της Bad Boy Records απαθανατίστηκε να συνομιλεί και να γελά με συγκρατούμενούς του, ενώ η γκρίζα γενειάδα του ήταν εμφανής. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Sean Diddy Combs έδειχνε «ήρεμος και ευδιάθετος» κατά τη διάρκεια του προαυλισμού του, δείχνοντας να έχει προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες.

Η δημόσια αυτή εμφάνιση έρχεται λίγο μετά τη δημοσίευση της πρώτης φωτογραφίας του μέσα από τη φυλακή, που τραβήχτηκε τον Σεπτέμβριο του 2024, αμέσως μετά τη σύλληψή του. Σε εκείνη την εικόνα, ο καλλιτέχνης εμφανιζόταν να περπατά μόνος. Ο Sean Diddy Combs καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 50 μηνών, καθώς κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες που σχετίζονταν με «μεταφορά με σκοπό την προαγωγή σε πορνεία». Παράλληλα, του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 500.000 δολαρίων και υποχρέωση συμμετοχής σε προγράμματα ψυχικής υγείας και απεξάρτησης από ουσίες.

Μετά τη σύλληψή του, ο δημιουργός της επιτυχίας «I’ll Be Missing You» κρατήθηκε αρχικά στο Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη, πριν μεταφερθεί στη φυλακή Fort Dix, όπου παραμένει μέχρι σήμερα. Η αποφυλάκισή του αναμένεται στις 8 Μαΐου 2028. Μέχρι τότε, ο άλλοτε πανίσχυρος παραγωγός και «βασιλιάς» της hip-hop δείχνει να αντιμετωπίζει τη νέα του πραγματικότητα με ψυχραιμία.

