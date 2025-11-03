Η Ερήνη Τορνεσάκη διεκδικεί με το ριζίτικο τραγούδι «Σε ψηλό βουνό» Grammy

Από τους ήχους της Κρήτης μέχρι τη λαμπερή σκηνή των βραβείων Grammy, η Ερήνη Τορνεσάκη ακολουθεί μια διαδρομή που συνδυάζει ρίζες και τόλμη. Με φωνή που ενώνει τη γη της με τον κόσμο, η καλλιτέχνιδα ταξιδεύει φέτος στον κορυφαίο μουσικό θεσμό του πλανήτη με το ριζίτικο τραγούδι «Σε ψηλό βουνό», ένα κομμάτι που κουβαλά μέσα του την ψυχή και την ιστορία της Κρήτης. Στο σπίτι όπου μεγάλωσε η Ερήνη Τορνεσάκη υπήρχε πάντα μουσική. Η μητέρα της, καθηγήτρια μουσικής, την εισήγαγε από μικρή στον ήχο και στη μελωδία: πιάνο στα έξι, βιολοντσέλο στα δεκατρία. Από τότε ήξερε πως η ζωή της θα ήταν αφιερωμένη στο τραγούδι. Η πρώτη της επαφή με τα Grammy ήρθε το 2023, όταν συμμετείχε στον δίσκο «Crisálida» του Danilo Pérez και των Global Messengers, ο οποίος ήταν υποψήφιος για βραβείο.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ερήνη Τορνεσάκη ανέφερε: «Φέτος υπέβαλα για τα Grammy το ριζίτικο «Σε ψηλό βουνό». Θέλω να αναδείξω την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης και της Ελλάδας, αλλά και να δείξω ότι οι γυναίκες έχουν θέση και φωνή στο ριζίτικο τραγούδι, κάτι που ακόμη δεν θεωρείται αυτονόητο».

Η καλλιτέχνιδα έχει διαγράψει ήδη μια εντυπωσιακή πορεία. Σπούδασε στο British & Irish Institute of Modern Music και στη συνέχεια συνεργάστηκε με το Cirque du Soleil, ως η μοναδική τραγουδίστρια του show «Kurios» για τρία χρόνια. Η εμπειρία αυτή, όπως έχει πει, της δίδαξε την πειθαρχία και τη δύναμη της σκηνικής παρουσίας. Αργότερα συνέχισε τις σπουδές της στο Berklee College of Music, με πλήρη υποτροφία, και πλέον μοιράζει τη ζωή της ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κρήτη.

Αναμένοντας τις υποψηφιότητες, που θα ανακοινωθούν στις 7 Νοεμβρίου, και τη μεγάλη τελετή των βραβείων την 1η Φεβρουαρίου 2026, η Ερήνη Τορνεσάκη δηλώνει πως ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, αισθάνεται ήδη δικαιωμένη. «Το γεγονός ότι άνθρωποι της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας άκουσαν ένα ριζίτικο τραγούδι είναι από μόνο του μια νίκη». Η πορεία της Ερήνης Τορνεσάκη αποδεικνύει πως η παράδοση μπορεί να σταθεί ισάξια στο διεθνές προσκήνιο. Με τη φωνή της, η Ελλάδα ακούγεται ξανά δυνατά, από τα βουνά της Κρήτης μέχρι τη σκηνή των Grammy.

