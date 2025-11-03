MadWalk 2025 by Τhree Cents
Ο Donald Trump θέλει να φτιάξει στο άψε σβήσε «την Αψίδα της Ανεξαρτησίας» στην Ουάσιγκτον

Μετά τη «χρυσή αίθουσα χορού» στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος σχεδιάζει ένα αμερικανικό αντίγραφο της Αψίδας του Θριάμβου του Παρισιού
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Donald Trump φαίνεται να έχει βάλει στόχο να αφήσει το προσωπικό του αρχιτεκτονικό αποτύπωμα στην αμερικανική πρωτεύουσα. Μετά την κατεδάφιση της ανατολικής πτέρυγας του Λευκού Οίκου, προκειμένου να ανεγερθεί στη θέση της μια «μεγάλη, χρυσή αίθουσα χορού», ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ένα νέο, ακόμη πιο φιλόδοξο έργο: την ανέγερση μιας αμερικανικής εκδοχής της «Αψίδας του Θριάμβου». Όπως δήλωσε, επιθυμεί το έργο να ολοκληρωθεί μέχρι τις 4 Ιουλίου 2026, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γιορτάσουν την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας τους. Το μνημείο θα φέρει το όνομα «Arc of Independence», δηλαδή «Αψίδα της Ανεξαρτησίας».

Ο πρόεδρος παρουσίασε τις πρώτες μακέτες του έργου. Το σχέδιο δείχνει μια τεράστια αψίδα, διακοσμημένη με δύο αετούς και έναν επίχρυσο φτερωτό άγγελο στην κορυφή της. Η προτεινόμενη τοποθεσία του μνημείου είναι το Memorial Circle, ο κυκλικός κόμβος ανάμεσα στο Εθνικό Νεκροταφείο του Άρλινγκτον και το Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσιγκτον.

Μέχρι στιγμής, το μέγεθος του μνημείου και το κόστος κατασκευής του δεν έχουν ανακοινωθεί. Πολλοί αρχιτέκτονες εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσον είναι εφικτό ένα τόσο μεγαλεπήβολο έργο να ολοκληρωθεί σε μερικούς μήνες, ιδίως αν σκεφτεί κανείς ότι η αυθεντική Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι χρειάστηκε περισσότερα από τριάντα χρόνια για να χτιστεί, υπό τους βασιλείς Ναπολέοντα Α’ και Λουδοβίκο-Φίλιππο. Κάποιοι, πιο ρεαλιστές, προτείνουν την κατασκευή μιας προσωρινής αψίδας για τις επετειακές εκδηλώσεις, η οποία αργότερα θα αντικατασταθεί από το μόνιμο έργο.

Ωστόσο, η νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών προβλέπει μακροχρόνιες διαδικασίες διαβούλευσης για έργα μνημειακού χαρακτήρα. Εάν τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες, το έργο θα χρειαζόταν χρόνια για να ξεκινήσει. Ο Donald Trump, ωστόσο, έχει αποδείξει ότι δεν αφήνει τη γραφειοκρατία να σταθεί εμπόδιο στα σχέδιά του. Την ίδια προσέγγιση ακολούθησε και με την «χρυσή αίθουσα χορού» αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων, την οποία ξεκίνησε να κατασκευάζει μόλις μέσα σε τρεις μήνες, χωρίς, όπως φαίνεται, να έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις.

