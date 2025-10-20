O Andrea Bocelli τραγουδά στο Οβάλ Γραφείο για τον Donald Trump

Ο Ιταλός τενόρος, Andrea Bocelli, αιφνιδίασε με αυθόρμητη ερμηνεία μπροστά στον Donald Trump, αλλά ένα μικρό φαλτσέτο έγινε… μεγάλο θέμα

Ο Andrea Bocelli απέδειξε ότι ακόμη και οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες μπορούν να έχουν μια ανθρώπινη στιγμή. Ο 67χρονος Ιταλός τενόρος, με παγκόσμια καριέρα και υποψηφιότητες για βραβείο Grammy, βρέθηκε στον Λευκό Οίκο και τραγούδησε αυθόρμητα μέσα στο Οβάλ Γραφείο, μπροστά στον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump. Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του στο διάσημο κομμάτι «Time to Say Goodbye», γνωστό και από την ιταλική αρχική εκδοχή «Con Te Partirò», η φωνή του πρόδωσε για μια στιγμή τις προσδοκίες του.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιοποίησε η Margo Martin, ειδική βοηθός και σύμβουλος επικοινωνίας της κυβέρνησης Trump, στην πλατφόρμα X. Στο βίντεο, ο Andrea Bocelli φαίνεται να αντιλαμβάνεται αμέσως το φωνητικό ολίσθημα. Η αντίδρασή του ήταν φυσική, χωρίς ίχνος αμηχανίας, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του για απλότητα και αυτοσαρκασμό.

Διάβασε επίσης: Με συγκινητικά λόγια περιέγραψε ο Donald Trump την Kate Middleton

Μετά τη συνάντηση, ο Donald Trump δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο Andrea Bocelli θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο στις 5 Δεκεμβρίου για επίσημη εμφάνιση. Ο τενόρος έχει προγραμματισμένη μεγάλη συναυλία στην Capital One Arena της Ουάσινγκτον στις 14 Δεκεμβρίου, με αναμενόμενη συμμετοχή χιλιάδων θεατών.

Η σχέση του Andrea Bocelli με τον Donald Trump δεν είναι πρόσφατη. Οι δύο άνδρες γνωρίζονται εδώ και χρόνια. Σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα, ο Andrea Bocelli είχε δεχτεί πρόσκληση για να τραγουδήσει στην ορκωμοσία του Donald Trump τον Ιανουάριο του 2017. Τελικά δεν εμφανίστηκε, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα εκείνη την περίοδο. Δημοσίευμα του «Page Six» ανέφερε πως ο Ιταλός καλλιτέχνης φοβήθηκε πιθανή δημόσια αντίδραση, ενώ παράλληλα υπήρξε η πληροφορία ότι ο Donald Trump τον συμβούλευσε να αποφύγει την εμφάνιση για να προστατευθεί από ενδεχόμενες αντιδράσεις.

;igsh=MXdnMmY2YXA5OWN5Yw%3D%3D

Η επικείμενη εμφάνιση του Andrea Bocelli στον Λευκό Οίκο έρχεται δύο ημέρες πριν ο Donald Trump φιλοξενήσει την τελετή «Kennedy Center Honors». Φέτος θα τιμηθούν προσωπικότητες από τον χώρο των τεχνών και του θεάματος, ανάμεσά τους ο George Strait, οι Kiss, ο Michael Crawford, η Gloria Gaynor και ο Sylvester Stallone.

Διάβασε επίσης: Στη María Corina Machado το Νόμπελ Ειρήνης 2025 – Η απάντηση της Επιτροπής για τη μη επιλογή του Donald Trump