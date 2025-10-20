MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 20.10.2025

Η Taylor Swift πρόσφερε 100.000 δολάρια σε 2χρονη θαυμάστριά της που δίνει μάχη με τον καρκίνο

Η εμπλοκή της τραγουδίστριας ξεκίνησε έπειτα από ένα βίντεο που ανήρτησε η μητέρα όπου η Lilah εμφανίζεται να παρακολουθεί video της Taylor Swift και να την αποκαλεί «φίλη» της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Taylor Swift προχώρησε σε μια συγκινητική χειρονομία, προσφέροντας το ποσό των 100.000 δολαρίων στην οικογένεια της δύο ετών Lilah, η οποία δίνει σκληρή μάχη με καρκίνο εγκεφάλου τετάρτου σταδίου. Η δωρεά πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας GoFundMe, χωρίς καμία διάθεση προβολής. Η μικρή Lilah διαγνώστηκε με την επιθετική μορφή καρκίνου έπειτα από κρίση που υπέστη σε ηλικία μόλις δεκαοκτώ μηνών. Η μητέρα της, Katelynn Smoot, μοιράζεται εδώ και μήνες την πορεία της υγείας της κόρης της στα κοινωνικά δίκτυα, έχοντας ξεκινήσει εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης από τον περασμένο Μάρτιο για να καλύψει το εξαιρετικά δαπανηρό πρόγραμμα θεραπείας. Σύμφωνα με την σελίδα GoFundMe, πρόκειται για σπάνια και πολύ επιθετική μορφή παιδικού καρκίνου, με μόλις πενήντα οκτώ καταγεγραμμένα περιστατικά στις Ηνωμένες Πολιτείες το προηγούμενο έτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift κατέλαβε ολόκληρη την πρώτη δωδεκάδα του Billboard Hot 100

Η απρόσμενη εμπλοκή της Taylor Swift ξεκίνησε έπειτα από ένα βίντεο που ανήρτησε η Katelynn Smoot στον λογαριασμό TikTok της, με τίτλο «Stand with Lilah». Στο βίντεο, η δίχρονη Lilah εμφανίζεται να παρακολουθεί στο τάμπλετ video της Taylor Swift και να την αποκαλεί «φίλη» της. Η Katelynn Smoot σχολίασε με χιούμορ «ίσως να είναι δικό μου το λάθος» και αποκάλυψε ότι η κόρη της επρόκειτο αρχικά να ονομαστεί Willow, εμπνευσμένη από το ομώνυμο τραγούδι της Taylor Swift από το άλμπουμ του 2020, προτού τελικά επιλεγεί το όνομα Lilah. «Άκουγα Taylor σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου και στο τέλος γέννησα μία μικρή Swiftie. Η Lilah αγαπά τη μουσική της Taylor και κατά τη διάρκεια των θεραπειών της έβρισκε πάντα χαρά σε αυτή» έγραψε η μητέρα της. «Ελπίζω η Lilah να ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας της και μια μέρα να πάει σε συναυλία της Taylor Swift. Ξέρω ότι θα το λατρέψει».

Το συγκινητικό αυτό μήνυμα φαίνεται πως έφτασε στην Taylor Swift, η οποία λίγες ημέρες αργότερα έκανε τη σημαντική δωρεά. Μαζί με το ποσό άφησε μήνυμα στην πλατφόρμα GoFundMe γράφοντας «Στέλνω τη μεγαλύτερη αγκαλιά στη φίλη μου, Lilah. Με αγάπη, Taylor». Η συνεισφορά της εκτόξευσε το ποσό της καμπάνιας, ξεπερνώντας τον στόχο των 100.000 δολαρίων κατά σχεδόν 60.000 δολάρια.

Η Katelynn Smoot ευχαρίστησε δημόσια την Taylor Swift γράφοντας σε νέο βίντεο «Μπορούμε πλέον να επικεντρωθούμε στο να είμαστε δίπλα στο κορίτσι μας». Στο βίντεο, όπου μητέρα και κόρη χορεύουν στο νέο τραγούδι «The Fate of Ophelia» της Taylor Swift, η οικογένεια δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της. «Είναι αλήθεια αυτό που συμβαίνει;» έγραψε η Katelynn Smoot, ενώ συνέχισε «σε ευχαριστώ τόσο πολύ Taylor Swift, είμαι σε κατάσταση σοκ. Αυτό σημαίνει τα πάντα για εμάς. Ο Tyler και εγώ μπορούμε επιτέλους να αφοσιωθούμε στη μικρή μας χωρίς να μας κυνηγά το άγχος της οικονομικής αβεβαιότητας». Η μικρή Lilah, στο ίδιο βίντεο, έστειλε το δικό της μήνυμα, ευχαριστώντας την τραγουδίστρια και επαναλαμβάνοντας ότι είναι «φίλη» της.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift συνέθλιψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ με το Showgirl

