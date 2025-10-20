Η Μαλού ξαναχτυπά με το Σιγά Το Όνομα, μια ρούμπα που καίει καρδιές

Τη μουσική έχει γράψει ο Χρήστος Χιώνης και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας, ενώ τη σκηνοθεσία του music video έκαναν ο Άλεξ Κωνσταντινίδης και ο Δημήτρης Γκάνιος

Η Μαλού εγκαινιάζει τη συνεργασία της με την Panik Records με το νέο τραγούδι «Σιγά Το Όνομα» που κυκλοφορεί μαζί με ένα εντυπωσιακό music video. Το «Σιγά Το Όνομα» είναι μια δυναμική ρούμπα με μεσογειακό ρυθμό, που περιγράφει τους άτυχους και ανεκπλήρωτους έρωτες.

Το «Σιγά Το Όνομα» μεταφέρεται στο YouTube με ένα fashion setup video μέσα από το οποίο βλέπουμε τις διαδρομές της πρωταγωνίστριας, η οποία θυμάται τους άτυχους έρωτές της, τους οποίους παρακολουθούμε πως είναι και τι κάνουν ακριβώς τη στιγμή που τους αναπολεί.

Τη μουσική έχει γράψει ο Χρήστος Χιώνης και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας, ενώ τη σκηνοθεσία έκαναν ο Άλεξ Κωνσταντινίδης και ο Δημήτρης Γκάνιος.

Βρείτε το «Σιγά Το Όνομα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/siga-to-onoma