Celeb News 20.10.2025

Η νοσταλγία σε άλλο level! Σπάνιο κλικ του Ψινάκη από τα 90s με Ρουβά, Βίσση και Καρβέλα

Πριν γράψουν ιστορία στη σκηνή, πόζαραν σαν παρέα σε ένα γήπεδο τένις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Ηλίας Ψινάκης δημοσίευσε μία νοσταλγική φωτογραφία από τη δεκαετία του ’90, γεμάτη λάμψη και ιστορία της ελληνικής ποπ σκηνής. Στην εικόνα απεικονίζονται ο ίδιος, ο Σάκης Ρουβάς, η Άννα Βίσση, ο Νίκος Καρβέλας και η Σοφία Καρβέλα στην εφηβεία της, όλοι μαζί στο Politia Tennis Club, κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος από αγώνα τένις.

Ο Ηλίας Ψινάκης συνόδευσε τη φωτογραφία με τη λεζάντα: «Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν μια παρέα που έγραφαν ιστορία… αλλά δεν το ήξεραν…».

Με το γνώριμο ύφος του, ο ίδιος υπενθυμίζει πως στη διάρκεια της καριέρας του έχει μανατζάρει μόνο δύο άτομα: τον Σάκη Ρουβά και… τον εαυτό του. Και όπως λέει, και στις δύο περιπτώσεις το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Υποστηρίζει ότι μέσα από τη συνεργασία τους, ο Ρουβάς μετατράπηκε στο απόλυτο ποπ είδωλο της χώρας, ενώ ο ίδιος, κυρίως μέσω της εκπομπής «Το Γηροκομείο», κατάφερε να κερδίσει τις νεότερες γενιές.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Το Έχουμε», ο Ψινάκης μίλησε ανοιχτά στον Κώστα Τσουρό για τη συνεργασία του με τον Σάκη, σχολιάζοντας με δόσεις χιούμορ αλλά και αιχμές την κοινή τους πορεία:
«Με τον Σάκη, χτίσαμε έναν μύθο από το μηδέν. Εκείνος ήξερε να τον στηρίζει, κι εγώ να στήνω το πλαίσιο. Κάναμε επενδύσεις μεγαλύτερες από τα έσοδα. Έτσι γεννιέται ένας μύθος. Όταν πηγαίναμε σε πόλεις, έκλειναν δρόμοι, υπήρχε πανικός. Αν συνέχιζα να είμαι μάνατζέρ του, θα συνέχιζε και ο μύθος. Γιατί και ο Φρανκ Σινάτρα κάποτε σταμάτησε να είναι… μύθος».


Ο ίδιος αναγνώρισε πως μετά την αποχώρησή του, ο Ρουβάς συνεργάστηκε με έναν εξίσου ικανό μάνατζερ, τον Καφίρη. Όπως εξηγεί, όμως, ο ρόλος του νέου μάνατζερ ήταν διαφορετικός: «Ο Καφίρης ήταν πολύ καλός στο να εξαργυρώνει τον μύθο, όχι να τον εξελίσσει. Κι αυτό είναι ένα διαφορετικό concept. Ο Σάκης έκανε οικογένεια, τέσσερα παιδιά – εκεί χρειάζεσαι έσοδα. Άρα τι πουλάς; Τον μύθο σου».


Ο Ηλίας Ψινάκης σχολίασε επίσης πως ο Σάκης βασίζεται ακόμα στα παλιά του τραγούδια, κάτι που θεωρεί έξυπνο:
«Δεν έχει κάνει νέα επιτυχία εδώ και χρόνια. Όμως το κοινό εξακολουθεί να τραγουδάει τα κομμάτια του τότε. Αυτά ήταν που πέρασαν στη συνείδηση του κόσμου.».

Αναφερόμενος στην Άννα Βίσση, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του: «Η Άννα είναι σκηνική παρουσία από άλλη εποχή. Δεν μπορείς να πάρεις τα μάτια σου από πάνω της. Κι έχει και τον Καρβέλα. Μόνο φέτος έχει βγάλει έξι επιτυχίες που ήρθαν για να μείνουν. Ο Σάκης δεν έχει κάποιον Καρβέλα δίπλα του – γι’ αυτό και δεν έχει ‘χτίσει’ νέες επιτυχίες από τότε. Παρ’ όλα αυτά, είναι μεγάλο προσόν να τραγουδάς ό,τι τραγουδούσες στα 18 σου, ακόμα και στα 58 σου».

ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΗΛΙΑΣ ΨΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ Σοφία Καρβέλα
