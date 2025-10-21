Έξαλλος ο Kenny Loggins με τον Donald Trump για το Danger Zone

Ο Kenny Loggins κατήγγειλε τη χρήση της επιτυχίας του Danger Zone σε video του Donald Trump, ενώ ο Λευκός Οίκος απάντησε με meme αντί για συγγνώμη

Η αμφιλεγόμενη σχέση του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump με τη μουσική επανήλθε στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με επίκεντρο το τραγούδι «Danger Zone» του Kenny Loggins. Ο 76χρονος καλλιτέχνης κατήγγειλε δημόσια τη χρήση της επιτυχίας του του 1986, που συνδέθηκε με την ταινία «Top Gun», σε βίντεο που δημοσιεύθηκε από τον Λευκό Οίκο και απεικονίζει μια AI εκδοχή του Προέδρου των ΗΠΑ να πετά με μαχητικό αεροσκάφος και να επιτίθεται εναντίον διαδηλωτών.

Το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στις 18 Οκτωβρίου, παρουσιάζει έναν ψηφιακά επεξεργασμένο Donald Trump να φορά στέμμα και να οδηγεί ένα αεροπλάνο με το λογότυπο «King Trump», ενώ ρίχνει επάνω στους διαδηλωτές περιττώματα. Το περιεχόμενο αυτό συνδέθηκε με τις μαζικές διαδηλώσεις «No Kings», που πραγματοποιήθηκαν εκείνο το Σάββατο σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη συμμετοχή περισσότερων από επτά εκατομμυρίων πολιτών.

Ο Kenny Loggins, μέσω ανάρτησης στο Instagram, ζήτησε την άμεση απόσυρση του τραγουδιού του από το βίντεο. «Ζητώ να αφαιρεθεί αμέσως η ηχογράφησή μου από αυτό το βίντεο» έγραψε. «Η χρήση είναι απολύτως μη εξουσιοδοτημένη. Κανείς δεν μου ζήτησε άδεια και αν το είχε κάνει, θα την αρνιόμουν. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί κάποιος θα ήθελε η μουσική του να χρησιμοποιηθεί σε κάτι που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για να μας διχάσει. Πάρα πολλοί προσπαθούν να μας διαλύσουν. Χρειαζόμαστε νέους τρόπους να ενωθούμε».

Η απάντηση του Λευκού Οίκου προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις. Όπως μετέδωσε το περιοδικό Entertainment Weekly, όταν ζητήθηκε επίσημο σχόλιο για τις δηλώσεις του Kenny Loggins, εκπρόσωπος της κυβέρνησης απέστειλε μια εικόνα από την ταινία «Top Gun», με τους ηθοποιούς Tom Cruise και Anthony Edwards στο αεροδρόμιο και την εμβληματική φράση «I Feel the Need for Speed». Η ειρωνική απάντηση θεωρήθηκε ευθεία πρόκληση απέναντι στον μουσικό, ο οποίος υπήρξε δημιουργός ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα soundtrack της δεκαετίας του ’80.

Ο Donald Trump έχει επανειλημμένα κατηγορηθεί για τη χρήση τραγουδιών χωρίς άδεια σε προεκλογικές εκστρατείες και διαδικτυακά βίντεο. Από την πρώτη του θητεία μέχρι σήμερα, πολλοί καλλιτέχνες έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους, ανάμεσά τους οι Adele, Beyoncé, Celine Dion, Foo Fighters, Rihanna, Neil Young, Ozzy Osbourne, Pharrell Williams, οι Rolling Stones, οι Aerosmith και οι Guns N’ Roses.

Πρόσφατα, και τα μέλη του συγκροτήματος Blue Öyster Cult καταδίκασαν τη χρήση του τραγουδιού τους «(Don’t Fear) The Reaper» σε άλλο βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο παρουσίαζε τον Donald Trump να συμμετέχει σε «εικονικό» συγκρότημα με τον αντιπρόεδρο JD Vance στα ντραμς.

