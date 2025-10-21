MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 21.10.2025

Έξαλλος ο Kenny Loggins με τον Donald Trump για το Danger Zone

Ο Kenny Loggins κατήγγειλε τη χρήση της επιτυχίας του Danger Zone σε video του Donald Trump, ενώ ο Λευκός Οίκος απάντησε με meme αντί για συγγνώμη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η αμφιλεγόμενη σχέση του πρώην προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Donald Trump με τη μουσική επανήλθε στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με επίκεντρο το τραγούδι «Danger Zone» του Kenny Loggins. Ο 76χρονος καλλιτέχνης κατήγγειλε δημόσια τη χρήση της επιτυχίας του του 1986, που συνδέθηκε με την ταινία «Top Gun», σε βίντεο που δημοσιεύθηκε από τον Λευκό Οίκο και απεικονίζει μια AI εκδοχή του Προέδρου των ΗΠΑ να πετά με μαχητικό αεροσκάφος και να επιτίθεται εναντίον διαδηλωτών.

https://www.instagram.com/thekennyloggins/

Διάβασε επίσης: O Andrea Bocelli τραγουδά στο Οβάλ Γραφείο για τον Donald Trump

Το βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στις 18 Οκτωβρίου, παρουσιάζει έναν ψηφιακά επεξεργασμένο Donald Trump να φορά στέμμα και να οδηγεί ένα αεροπλάνο με το λογότυπο «King Trump», ενώ ρίχνει επάνω στους διαδηλωτές περιττώματα. Το περιεχόμενο αυτό συνδέθηκε με τις μαζικές διαδηλώσεις «No Kings», που πραγματοποιήθηκαν εκείνο το Σάββατο σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη συμμετοχή περισσότερων από επτά εκατομμυρίων πολιτών.

https://www.instagram.com/thekennyloggins/

Ο Kenny Loggins, μέσω ανάρτησης στο Instagram, ζήτησε την άμεση απόσυρση του τραγουδιού του από το βίντεο. «Ζητώ να αφαιρεθεί αμέσως η ηχογράφησή μου από αυτό το βίντεο» έγραψε. «Η χρήση είναι απολύτως μη εξουσιοδοτημένη. Κανείς δεν μου ζήτησε άδεια και αν το είχε κάνει, θα την αρνιόμουν. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί κάποιος θα ήθελε η μουσική του να χρησιμοποιηθεί σε κάτι που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για να μας διχάσει. Πάρα πολλοί προσπαθούν να μας διαλύσουν. Χρειαζόμαστε νέους τρόπους να ενωθούμε».

https://www.instagram.com/thekennyloggins/

Η απάντηση του Λευκού Οίκου προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις. Όπως μετέδωσε το περιοδικό Entertainment Weekly, όταν ζητήθηκε επίσημο σχόλιο για τις δηλώσεις του Kenny Loggins, εκπρόσωπος της κυβέρνησης απέστειλε μια εικόνα από την ταινία «Top Gun», με τους ηθοποιούς Tom Cruise και Anthony Edwards στο αεροδρόμιο και την εμβληματική φράση «I Feel the Need for Speed». Η ειρωνική απάντηση θεωρήθηκε ευθεία πρόκληση απέναντι στον μουσικό, ο οποίος υπήρξε δημιουργός ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα soundtrack της δεκαετίας του ’80.

Ο Donald Trump έχει επανειλημμένα κατηγορηθεί για τη χρήση τραγουδιών χωρίς άδεια σε προεκλογικές εκστρατείες και διαδικτυακά βίντεο. Από την πρώτη του θητεία μέχρι σήμερα, πολλοί καλλιτέχνες έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους, ανάμεσά τους οι Adele, Beyoncé, Celine Dion, Foo Fighters, Rihanna, Neil Young, Ozzy Osbourne, Pharrell Williams, οι Rolling Stones, οι Aerosmith και οι Guns N’ Roses.

Πρόσφατα, και τα μέλη του συγκροτήματος Blue Öyster Cult καταδίκασαν τη χρήση του τραγουδιού τους «(Don’t Fear) The Reaper» σε άλλο βίντεο με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο παρουσίαζε τον Donald Trump να συμμετέχει σε «εικονικό» συγκρότημα με τον αντιπρόεδρο JD Vance στα ντραμς.

Διάβασε επίσης: Η Jess Glynne καταγγέλλει τον Λευκό Οίκο για τη χρήση του viral meme με το «Hold My Hand» σε ανάρτηση υπέρ απελάσεων

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Danger Zone Donald Trump Kenny Loggins video
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Robbery-core: Το TikTok γεμίζει με memes από τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου

Robbery-core: Το TikTok γεμίζει με memes από τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου

21.10.2025
Επόμενο
Μετά το Motomami η Rosalía κάνει δυναμικό comeback με το Lux

Μετά το Motomami η Rosalía κάνει δυναμικό comeback με το Lux

21.10.2025

Δες επίσης

Μετά το Motomami η Rosalía κάνει δυναμικό comeback με το Lux
Μουσικά Νέα

Μετά το Motomami η Rosalía κάνει δυναμικό comeback με το Lux

21.10.2025
Μετά από 45 χρόνια, ο Mark David Chapman αποκαλύπτει γιατί δολοφόνησε τον John Lennon
Μουσικά Νέα

Μετά από 45 χρόνια, ο Mark David Chapman αποκαλύπτει γιατί δολοφόνησε τον John Lennon

21.10.2025
MEΛΙSSES: Special διπλό βινύλιο από τη μεγάλη συναυλία τους στο Ηρώδειο
Μουσικά Νέα

MEΛΙSSES: Special διπλό βινύλιο από τη μεγάλη συναυλία τους στο Ηρώδειο

21.10.2025
Η Nicki Minaj μπαίνει στην Billionaire Barbie εποχή της και ετοιμάζει νέα album
Μουσικά Νέα

Η Nicki Minaj μπαίνει στην Billionaire Barbie εποχή της και ετοιμάζει νέα album

21.10.2025
Ο Joe Jonas άκουσε το The Life of a Showgirl της Taylor Swift και το σχολιάζει
Μουσικά Νέα

Ο Joe Jonas άκουσε το The Life of a Showgirl της Taylor Swift και το σχολιάζει

21.10.2025
KADEBOSTANY: Οι Seven of Hearts ανοίγουν τη συναυλία – THE OUTSIDER WORLD Tour
Agenda

KADEBOSTANY: Οι Seven of Hearts ανοίγουν τη συναυλία – THE OUTSIDER WORLD Tour

21.10.2025
Η απόλυτη MAD Premiere! H Ελένη Φουρέιρα παρουσίασε το νέο της album στο MAD σε μια βραδιά για 100 τυχερούς
Μουσικά Νέα

Η απόλυτη MAD Premiere! H Ελένη Φουρέιρα παρουσίασε το νέο της album στο MAD σε μια βραδιά για 100 τυχερούς

21.10.2025
Το American Idiot των Green Day 20 χρόνια μετά και ακόμη… επαναστατεί
Μουσικά Νέα

Το American Idiot των Green Day 20 χρόνια μετά και ακόμη… επαναστατεί

21.10.2025
Η Taylor Swift παραμένει στην κορυφή παρά τη θεαματική πτώση πωλήσεων
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift παραμένει στην κορυφή παρά τη θεαματική πτώση πωλήσεων

21.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και επιχειρήσεων περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

Γιγαντώνεται το Wide Μedia Group-Ενόχληση για την εξάπλωσή του στα ΜΜΕ με “Παραπολιτικά” και iefimerida

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Έρχεται νέα παρέμβαση Σαμαρά!

Έρχεται νέα παρέμβαση Σαμαρά!

Η ευλογιά των προβάτων απειλεί σοβαρά και τη φέτα

Η ευλογιά των προβάτων απειλεί σοβαρά και τη φέτα

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;