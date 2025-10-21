MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 21.10.2025

Μετά το Motomami η Rosalía κάνει δυναμικό comeback με το Lux

Η Rosalía αποκάλυψε τον τίτλο, το εξώφυλλο και την ημερομηνία κυκλοφορίας του πολυαναμενόμενου δίσκου της, που έρχεται τον Νοέμβριο 
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η αναμονή για τους θαυμαστές της Rosalía έφτασε στο τέλος. Η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια, δημιουργός και παραγωγός ανακοίνωσε ότι το νέο της album, με τίτλο «Lux», θα κυκλοφορήσει στις 7 Νοεμβρίου από την Columbia Records, αποτελώντας τη συνέχεια του εμβληματικού «Motomami» του 2022. Η Rosalía αποκάλυψε το εξώφυλλο του album. «Περίμενα τόσο καιρό γι’ αυτή τη στιγμή, και επιτέλους έφτασε» δήλωσε η Rosalía.

Πριν από την αποκάλυψη, η Rosalía είχε φροντίσει να καλλιεργήσει τον μυστήριο γύρω από το νέο της έργο, αφήνοντας μικρά στοιχεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τον περασμένο μήνα είχε δημοσιεύσει τη φράση «LUX = LOVE», ενώ λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση, ένα billboard στην Times Square εμφάνιζε τον τίτλο «Lux» και την ημερομηνία κυκλοφορίας του album.

Το προηγούμενο album της, το «Motomami», κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2022 και απέσπασε το βραβείο Άλμπουμ της Χρονιάς στα 23α Latin Grammy Awards, καθιστώντας τη Rosalía την πρώτη γυναίκα στην ιστορία που κερδίζει το συγκεκριμένο βραβείο δύο φορές, μετά την επιτυχία του «El Mal Querer» το 2019. Το «Motomami», ένα τολμηρό concept album, συνδύασε τη φλαμένκο παράδοση με την αστική κουλτούρα και τις ηλεκτρονικές υφές, ανατρέποντας τα στερεότυπα γύρω από τη σύγχρονη ισπανική pop.

Μετά την επιτυχία του δίσκου, η Rosalía συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως η Björk, η Lisa από τις Blackpink και ο Ralphie Choo, ενώ το 2023 κυκλοφόρησε το mini-άλμπουμ «RR» μαζί με τον Rauw Alejandro, που περιλάμβανε τα τραγούδια «Beso», «Vampiros» και «Promesa».

Αν το «Motomami» ήταν μια κραυγή ανεξαρτησίας, το «Lux» υπόσχεται να είναι η στιγμή του φωτός. 

