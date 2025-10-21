MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 21.10.2025

Λάλος και Λαμπροπούλου ξαναχτυπούν με την σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» – Η ημερομηνία πρεμιέρας στο Mega

Ένας άντρας με πληγές που δεν έχουν κλείσει, μια γυναίκα που δεν έχει άλλη επιλογή και μια νύχτα που θα αλλάξει για πάντα τις ζωές τους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πρεμιέρα στο Mega ετοιμάζεται να κάνει η νέα δραματική σειρά με τίτλο «Μια Νύχτα Μόνο», με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου.

Το επίσημο trailer έχει ήδη βγει στον αέρα, ενώ έγινε γνωστό πως η σειρά θα ενταχθεί και επίσημα στο πρόγραμμα του Mega από το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 21:00, που θα προβληθεί το πρώτο του επεισόδιο.

Διάβασε επίσης: Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Η υπόθεση της νέας σειράς του Mega, «Μια Νύχτα Μόνο»

Ένας άντρας με πληγές που δεν έχουν κλείσει. Μια γυναίκα που δεν έχει άλλη επιλογή και μια νύχτα που θα αλλάξει για πάντα τις ζωές τους.

Η Αρετή Τριανταφύλλου (Μαριλίτα Λαμπροπούλου) είναι μια βραβευμένη αρχιτέκτονας, χήρα και μητέρα ενός 8χρονου αγοριού, το οποίο αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ζει αποκλεισμένη από την οικογένεια του συζύγου της και παλεύει, με μόνο σκοπό να προσφέρει στο παιδί της την ευκαιρία για ζωή. Υπερήφανη και με υψηλές ηθικές αξίες, θα αναγκαστεί να δεχτεί μια πρόταση που την πληγώνει, προκειμένου να σώσει τον γιο της.

Ο Οδυσσέας Χαριτάκης (Δημήτρης Λάλος) είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ένας άνθρωπος ψυχρός και εσωστρεφής, καθώς πίσω από την αυστηρή εικόνα του κρύβεται ένας άντρας σημαδεμένος από την παιδική του ηλικία. Δεν εμπιστεύεται τις γυναίκες και δεν αφήνει κανέναν να τον πλησιάσει. Μέχρι τη στιγμή που μπαίνει στη ζωή του η Αρετή. Ο έρωτάς τους θα τον αναγκάσει να κοιτάξει τον εαυτό του κατάματα.

Όταν η Αρετή ζητά ένα μεγάλο ποσό από την εταιρεία του, για να καλύψει τα ιατρικά έξοδα του παιδιού της, ο Οδυσσέας της προτείνει ως αντάλλαγμα, χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια, να περάσει μια νύχτα μαζί του. Αυτή η νύχτα ξεκινά ως συμφωνία, αλλά θα μετατραπεί σε έναν παράφορο έρωτα, που κανείς από τους δυο δεν θα μπορέσει να αρνηθεί. Οι ενοχές, η σύγκρουση και η έλξη θα ενώσουν δυο βαθιά τραυματισμένες ψυχές σε μια ιστορία αγάπης γεμάτη ένταση, τρυφερότητα και αλήθεια.

Οι πρωταγωνιστές

Στη σειρά πρωταγωνιστούν ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου ενώ στους κεντρικούς ρόλους της σειράς εμφανίζονται οι: Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη και Φωτεινή Ντεμίρη.

Ακόμα στη σειρά παίζουν οι Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα. Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα.

Διάβασε επίσης: Το MasterChef επιστρέφει για 10η χρονιά στο Star! Ξεκινούν οι auditions για τον επετειακό κύκλο

MegaTV Δημήτρης Λάλος Μαριλίτα Λαμπροπούλου Μια νύχτα μόνο νέες σειρές ΠΡΕΜΙΕΡΑ
