Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα! Το Emily In Paris επιστρέφει με 5η σεζόν και ιταλική πινελιά

Η Emily Cooper είναι ξανά στο προσκήνιο και αυτή τη φορά ταξιδεύει από τη γοητευτική Πόλη του Φωτός στη δόξα της Ρώμης, με το concept της νέας σειράς να χαρακτηρίζεται «Ιστορία δύο πόλεων». Το Netflix ανακοίνωσε επίσημα ότι η 5η σεζόν της σειράς «Emily In Paris» κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου 2025, με όλα τα επεισόδια διαθέσιμα ταυτόχρονα.

Όπως επισημαίνει ο δημιουργός Darren Star, η νέα σεζόν είναι «μια ιστορία δύο πόλεων: Παρίσι και Ρώμη». Η Emily, έχοντας ανοίξει το νέο της γραφείο στην Ιταλία, δεν αφήνει τελείως πίσω τη γαλλική πρωτεύουσα, αντιθέτως, ισορροπεί ανάμεσα στους δύο κόσμους. Εκτός των δύο πόλεων, τα γυρίσματα επεκτάθηκαν και στη Βενετία, ενισχύοντας την «dolce vita» αισθητική.

Η βασική ομάδα της σειράς (Lily Collins ως Emily, Philippine Leroy‑Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, κ.ά.) επιστρέφει, ενώ προστίθενται λαμπρά ονόματα όπως Minnie Driver και Bryan Greenberg.

Η Emily καλείται να αντιμετωπίσει επαγγελματικές ανατροπές, έρωτες, μυστικά και προβλήματα εμπιστοσύνης – όλα υπό το μεσογειακό φως και τη καθοριστική αισθητική της σειράς. Με ανανεωμένο concept, διευρυμένο σκηνικό και μοναδικό στιλ, η νέα εποχή της Emily υπόσχεται να μας ταξιδέψει με Vespa, καμπάνες της Ρώμης και τα καλύτερα croissant της γαλλικής πρωτεύουσας.

Μην το χάσετε: 18 Δεκεμβρίου 2025 κάνει πρεμιέρα το Emily In Paris στο Netflix.

