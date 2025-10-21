Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος

Εφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Διονύσης Σαββόπουλος, μια από τις πλέον εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού, σε ηλικία 81 ετών

Εφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος Διονύσης Σαββόπουλος, μια από τις πλέον εμβληματικές μορφές του ελληνικού τραγουδιού, σε ηλικία 81 ετών. Ο αγαπημένος «Νιόνιος» της ελληνικής μουσικής, ο δημιουργός που έδωσε φωνή σε μια ολόκληρη εποχή και σφράγισε με τον λόγο, τη μουσική και το ήθος του τη σύγχρονη ελληνική ταυτότητα άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, ύστερα από ανακοπή καρδιάς. Ο αγαπημένος ερμηνευτής το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας όπως είχε ο ίδιος αποκαλύψει στην πρόσφατη αυτοβιογραφία του «Γιατί τα χρόνια τρέχουν χύμα». Πιο συγκεκριμένα πάλευε με τον καρκίνο.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν αυτός που ανανέωσε τη μουσική και στιχουργική γλώσσα της Ελλάδας. Με το ιδιαίτερο ύφος, τον στοχασμό και την καλλιτεχνική του τόλμη, σφράγισε πέντε δεκαετίες ελληνικής μουσικής.

Από το «Φορτηγό» και το «Περιβόλι του Τρελού», μέχρι τα «Δέκα Χρόνια Κομμάτια», το «Βρώμικο Ψωμί» και το «Ζήτω το Ελληνικό Τραγούδι», ο «Νιόνιος» όπως τον αποκαλούσαν οι φίλοι του, αποτύπωσε με τη μουσική του τις κοινωνικές και πολιτικές αναζητήσεις μιας ολόκληρης εποχής.

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου 1944, ο Σαββόπουλος μεγάλωσε σε μια εποχή έντονων κοινωνικών αντιθέσεων και πολιτικών ζυμώσεων. Από νεαρός εγκατέλειψε τη γενέτειρά του για την Αθήνα, όπου άρχισε η πορεία του προς τη δημιουργία ενός εντελώς προσωπικού μουσικού σύμπαντος που έμελλε να αλλάξει ριζικά το ελληνικό τραγούδι.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

