Το Σόι Σου: Τι κρύβει μέσα η τσάντα της Σάντρας

Η πολυαγαπημένη σειρά «Το Σόι Σου» επιστρέφει δυναμικά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, έξι χρόνια μετά το τελευταίο επεισόδιο. Ο χρόνος έχει περάσει, οι συνθήκες έχουν αλλάξει και οι οικογένειες Τριανταφύλλου και Χαμπέα έχουν εξελιχθεί, φέρνοντας νέες δυναμικές και απρόβλεπτες καταστάσεις στην οθόνη.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Σάντρα, η μεγάλη κόρη του Σάββα και της Λυδίας, που πλέον έχει μεγαλώσει. Μαζί με τον ρόλο, έχει ωριμάσει και η ηθοποιός Βάσια Γκολφινοπούλου, η οποία ταυτόχρονα συνεχίζει και τις σπουδές της ως φοιτήτρια.

Πρόσφατα, μάλιστα, η Βάσια συμμετείχε σε ένα από τα πιο viral trends, το «What’s in my bag», αποκαλύπτοντας μέσα από τα παρασκήνια των γυρισμάτων της σειράς όλα τα μικροπράγματα που κουβαλά καθημερινά στην τσάντα της.

Όπως αποκάλυψε, στην τσάντα της έχει πάντα τα βασικά που χρειάζεται καθημερινά. Το πορτοφόλι της, το τάμπλετ για τις σημειώσεις της, λίγα προϊόντα για να νιώθει φρέσκια και μερικά προσωπικά αντικείμενα που τη βοηθούν να οργανώσει την ημέρα της.

