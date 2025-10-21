MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Social Trends 21.10.2025

Το Σόι Σου: Τι κρύβει μέσα η τσάντα της Σάντρας

vasia_gkolfinopoulou
Η Βάσια Γκολφινοπούλου αποκαλύπτει «What's in her bag», δείχνοντας τα βασικά που κουβαλά καθημερινά στα παρασκήνια της σειράς
Μαρία Χατζηγιάννη

Η πολυαγαπημένη σειρά «Το Σόι Σου» επιστρέφει δυναμικά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, έξι χρόνια μετά το τελευταίο επεισόδιο. Ο χρόνος έχει περάσει, οι συνθήκες έχουν αλλάξει και οι οικογένειες Τριανταφύλλου και Χαμπέα έχουν εξελιχθεί, φέρνοντας νέες δυναμικές και απρόβλεπτες καταστάσεις στην οθόνη.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Σάντρα, η μεγάλη κόρη του Σάββα και της Λυδίας, που πλέον έχει μεγαλώσει. Μαζί με τον ρόλο, έχει ωριμάσει και η ηθοποιός Βάσια Γκολφινοπούλου, η οποία ταυτόχρονα συνεχίζει και τις σπουδές της ως φοιτήτρια.

vasia_golfinopoulou
https://www.instagram.com/vasiagolfinopoulou/?hl=el

Διάβασε επίσης: Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Πρόσφατα, μάλιστα, η Βάσια συμμετείχε σε ένα από τα πιο viral trends, το «What’s in my bag», αποκαλύπτοντας μέσα από τα παρασκήνια των γυρισμάτων της σειράς όλα τα μικροπράγματα που κουβαλά καθημερινά στην τσάντα της.

Όπως αποκάλυψε, στην τσάντα της έχει πάντα τα βασικά που χρειάζεται καθημερινά. Το πορτοφόλι της, το τάμπλετ για τις σημειώσεις της, λίγα προϊόντα για να νιώθει φρέσκια και μερικά προσωπικά αντικείμενα που τη βοηθούν να οργανώσει την ημέρα της.

@alphatv_officialWhat’s in Sandra’s bag? #tosoisou έρχεται με νέα επεισόδια!♬ πρωτότυπος ήχος – Alpha TV

Διάβασε επίσης: Το Σόι Σου επιστρέφει στον ALPHA – Το πρώτο trailer του νέου κύκλου

Δες κι αυτό…

TikTok ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ
