Πράσινο φως για reboot του Prison Break με νέο cast

Μια νέα γενιά ηρώων, μια φονική φυλακή και μια ιστορία εμμονής και λύτρωσης υπόσχονται να αναβιώσουν το εμβληματικό θρίλερ που καθήλωσε εκατομμύρια θεατές
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η πλατφόρμα Hulu επιβεβαίωσε επίσημα ότι έδωσε το πράσινο φως για τη δημιουργία της νέας σειράς «Prison Break», σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά φαινόμενα των τελευταίων δεκαετιών. Τη νέα εκδοχή της σειράς υπογράφει ο Elgin James, γνωστός για το δραματικό σύμπαν του «Mayans M.C.», ο οποίος θα είναι σεναριογράφος, σκηνοθέτης του πιλοτικού επεισοδίου και βασικός παραγωγός της σειράς. Σύμφωνα με το Variety, το Hulu προχώρησε σε πλήρη παραγγελία κύκλου επεισοδίων. Το καστ του reboot περιλαμβάνει την Emily Browning στον ρόλο της Cassidy, την Drake Rodger ως Tommy, τον Lukas Gage ως Jackson, τον Clayton Cardenas ως Michael – γνωστό και ως «Ghost» –, τον JR Bourne ως Junior, την Georgie Flores ως Andrea και τον Myles Bullock ως Darius, ή αλλιώς «Red».

Η νέα εκδοχή του «Prison Break» τοποθετείται στο ίδιο σύμπαν με την αρχική σειρά, αλλά ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική ιστορία. Η πλοκή περιστρέφεται γύρω από μια πρώην στρατιώτη που εργάζεται πλέον ως σωφρονιστική υπάλληλος σε μία από τις πιο επικίνδυνες φυλακές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ίδια προσπαθεί να αποδείξει μέχρι πού είναι διατεθειμένη να φτάσει για τον άνθρωπο που αγαπά.

Το αρχικό «Prison Break» διήρκεσε πέντε σεζόν και εξελίχθηκε σε τηλεοπτικό φαινόμενο. Με πρωταγωνιστές τους Dominic Purcell, Wentworth Miller, Amaury Nolasco, Robert Knepper, Sarah Wayne Callies και Rockmund Dunbar άφησε εποχή. Η σειρά αφηγήθηκε την ιστορία δύο αδελφών, του Michael Scofield και του Lincoln Burrows, και τη δραματική τους προσπάθεια να αποδράσουν από τη φυλακή και να αποδείξουν την αθωότητα του δεύτερου.

Η επίσημη ημερομηνία προβολής δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ωστόσο οι προσδοκίες είναι ήδη μεγάλες.

HULU Prison Break reboot ΣΕΙΡΑ
