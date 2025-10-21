MadWalk 2025 by Τhree Cents
Δωρεά μαμούθ από τη Michelle Obama για την εκπαίδευση των κοριτσιών

Με νέα πρωτοβουλία ύψους 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, η Πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Michelle Obama, ενισχύει το παγκόσμιο δίκτυο εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των νεαρών γυναικών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Michelle Obama επαναφέρει στο προσκήνιο τη δέσμευσή της για την εκπαίδευση των κοριτσιών παγκοσμίως, ανακοινώνοντας δωρεά ύψους 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω της πρωτοβουλίας Girls Opportunity Alliance του Obama Foundation, με στόχο την ενίσχυση τοπικών οργανισμών που δίνουν φωνή και ευκαιρίες σε νέες γυναίκες από οικονομικά ευάλωτες κοινότητες. «Αυτές οι ομάδες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα κορίτσια βλέπουν τον εαυτό τους μέσα στις ίδιες τους τις κοινότητες και στον κόσμο μας, βοηθώντας να δημιουργηθούν οι ηγέτιδες που χρειαζόμαστε για το φωτεινότερο μέλλον που όλοι αξίζουμε» δήλωσε η Michelle Obama σε βίντεο που κυκλοφόρησε στις 11 Οκτωβρίου, με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα Κοριτσιού. «Γιατί όταν τα κορίτσια μας πετυχαίνουν, πετυχαίνουμε όλοι».

Σύμφωνα με το «Fortune», τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται μέσω του προγράμματος της Michelle Obama θα κατευθυνθούν σε δεκάδες τοπικές οργανώσεις που εργάζονται για την εξάλειψη των εμποδίων που κρατούν τα κορίτσια μακριά από την εκπαίδευση, όπως οι παιδικοί γάμοι, η έμφυλη βία και οι οικονομικές δυσκολίες. Οι ίδιες οργανώσεις παρέχουν επίσης συμβουλευτική, καθοδήγηση και επαγγελματική κατάρτιση σε νέες ηλικίας από 10 έως 19 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Αν η Barbie είχε Wi-Fi και άποψη: Η Gen Z εκδοχή της που δεν ψάχνει τον Ken αλλά τον εαυτό της

Η πρωτοβουλία Girls Opportunity Alliance, που ιδρύθηκε το 2018 ως συνέχεια του προγράμματος που είχε ξεκινήσει η Michelle Obama στον Λευκό Οίκο, εστιάζει στην πρόσβαση των εφήβων κοριτσιών στην εκπαίδευση και την ηγεσία. Η νέα αυτή προσπάθεια αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για τη μείωση της χρηματοδότησης της παγκόσμιας εκπαίδευσης. Η UNICEF εκτιμά ότι μια μείωση της βοήθειας κατά 24% από τις πλουσιότερες χώρες θα μπορούσε να οδηγήσει έξι εκατομμύρια κορίτσια εκτός σχολείου μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Η Tiffany Drake, εκτελεστική διευθύντρια της πρωτοβουλίας, τόνισε τη σημασία της στήριξης αυτών των οργανισμών. «Η ανάγκη αυτή τη στιγμή, περισσότερο από ποτέ, είναι κρίσιμη» δήλωσε. «Ήμασταν πρόσφατα στο Μαυρίκιο και το ακούσαμε ξανά και ξανά ότι οι οργανώσεις χρειάζονται χρηματοδότηση. Χρειάζονται υποστήριξη». Στην πρόσφατη σύνοδο της πρωτοβουλίας στο Μαυρίκιο, συνεργάτες από την Αφρική και την Ασία μοιράστηκαν ιστορίες επιμονής και δημιουργικότητας παρά την έλλειψη πόρων. Η Jackie Bomboma, επικεφαλής του οργανισμού Young Strong Mothers Foundation στην Τανζανία, ανέφερε πως η σύνδεσή της με άλλες γυναίκες του δικτύου της έδωσε νέα δύναμη. «Αποκαλούμε τους εαυτούς μας “watoto wa Michelle Obama”, που σημαίνει “τα παιδιά της Michelle Obama”» είπε χαρακτηριστικά. «Όλοι νιώθουμε τόσο περήφανοι που έχουμε μια μητέρα τόσο δυνατή, τόσο ισχυρή και τόσο γεμάτη αγάπη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ταμείο προσφέρει επιχορηγήσεις έως και 50.000 δολαρίων για συγκεκριμένα προγράμματα, καθώς και εκπαίδευση και καθοδήγηση από μεγάλους διεθνείς μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Πέρα από την άμεση χρηματοδότηση, όπως εξήγησε η Tiffany Drake, η πρωτοβουλία Girls Opportunity Alliance ενισχύει το έργο αυτών των μικρότερων οργανισμών μέσω δημόσιων εκστρατειών και διαδικτυακής συγκέντρωσης πόρων. «Δεν θέλαμε απλώς να πούμε στους ανθρώπους “ψάξτε στο Google πώς μπορείτε να βοηθήσετε”» ανέφερε. «Θέλαμε να τους δώσουμε έναν συγκεκριμένο τρόπο να δράσουν».

Η νέα πρωτοβουλία της Michelle Obama υπενθυμίζει ότι η εκπαίδευση των κοριτσιών δεν είναι απλώς ζήτημα ισότητας αλλά επένδυση στο μέλλον. Με επιμονή, στρατηγική και διεθνή συνεργασία, το μήνυμά της παραμένει ξεκάθαρο. Όταν ένα κορίτσι έχει την ευκαιρία να μορφωθεί, ολόκληρη η κοινωνία κάνει ένα βήμα μπροστά.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Παγκόσμια ημέρα Κοριτσιού: Οι νέες ηρωίδες δεν σώζουν τον κόσμο… τον επανασχεδιάζουν

Girls Opportunity Alliance Michelle Obama Unicef δωρεά κορίτσια Παγκόσμια ημέρα Κοριτσιού
