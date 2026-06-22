Diamond League: «Χρυσή πρωτιά» για τον Εμμανουήλ Καραλή στο επί κοντώ

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Ντόχα με άλμα στα 5,92 μέτρα, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα

Με μια ματιά Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη θέση στο επί κοντώ στο Diamond League της Ντόχα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τα 5,92 μέτρα, με λιγότερες αποτυχημένες προσπάθειες από τους αντιπάλους του.

Ο Καραλής ξεκίνησε από τα 5,62 μέτρα, πέρασε τα 5,82μ. και στη δεύτερη προσπάθεια τα 5,92μ.

Προσπάθησε χωρίς επιτυχία στα 6,02μ. και 6,07μ., επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία ακόμη σπουδαία διάκριση πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Ντόχα, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση τη φετινή σεζόν.

Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ ξεπέρασε τα 5,92 μέτρα και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, αφήνοντας πίσω του ισχυρούς αντιπάλους σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό αγώνα. Η νίκη του κρίθηκε στις λεπτομέρειες, καθώς οι Κρις Νίλσεν και Σόντρε Γκούτορμσεν πέρασαν επίσης το ίδιο ύψος, όμως ο Καραλής είχε λιγότερες αποτυχημένες προσπάθειες και εξασφάλισε την κορυφή.

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Ο αγώνας ξεκίνησε ιδανικά για τον Έλληνα αθλητή, ο οποίος επέλεξε να μπει στον ανταγωνισμό από τα 5,62 μέτρα, περνώντας το ύψος με άνεση από την πρώτη του προσπάθεια. Στη συνέχεια παρέλειψε τα 5,72 μέτρα και δοκίμασε απευθείας στα 5,82 μέτρα, όπου και πάλι ήταν απόλυτα επιτυχημένος.

Η καθοριστική στιγμή ήρθε στα 5,92 μέτρα. Παρότι η πρώτη του προσπάθεια δεν ήταν επιτυχημένη, ο Καραλής αντέδρασε άμεσα και στη δεύτερη προσπάθεια πέρασε τον πήχη, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την ποιότητά του στις κρίσιμες στιγμές.





Με τη νίκη ουσιαστικά εξασφαλισμένη, ο «Μανόλο» επιχείρησε να ξεπεράσει τα 6 μέτρα. Δοκίμασε δύο φορές στα 6,02 μέτρα χωρίς επιτυχία, ενώ στη συνέχεια ανέβασε τον πήχη στα 6,07 μέτρα, ύψος που θα του χάριζε και νέο ρεκόρ μίτινγκ. Παρά την εξαιρετική προσπάθειά του, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το άλμα, αφήνοντας όμως υποσχέσεις για ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις στο άμεσο μέλλον.

Η εμφάνισή του στη Ντόχα αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της σταθερότητας και της ανοδικής πορείας που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια, με τον Έλληνα πρωταθλητή να συγκαταλέγεται πλέον ανάμεσα στους κορυφαίους επικοντιστές του κόσμου.