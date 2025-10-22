MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 22.10.2025

Ο λόγος που ο Adam Sandler στέλνει λουλούδια στην Jennifer Aniston κάθε χρόνο την ίδια μέρα

Η τρυφερή κίνηση του Adam Sandler προς την Jennifer Aniston είναι η απόδειξη ότι η φιλία μπορεί να είναι αληθινή και πίσω από τα λαμπερά πλατό
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Jennifer Aniston και ο Adam Sandler αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα δίδυμα του Hollywood, όχι μόνο για τις κοινές τους ταινίες αλλά και για τη βαθιά και ειλικρινή φιλία που έχουν αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Από τη στιγμή που συναντήθηκαν για πρώτη φορά σε ένα εστιατόριο στο Los Angeles τη δεκαετία του ’90, οι δύο σταρ έχουν χτίσει μια σχέση που ξεπερνά το πλατό. Οι συνεργασίες τους σε ταινίες όπως το «Just Go with It», το «Murder Mystery» και το sequel του 2023 δείχνουν την άψογη χημεία τους, τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες.

Η φιλία τους έχει χαρακτήρα σπάνιο για τον χώρο του θεάματος, καθώς είναι ανεπιτήδευτη, αληθινή και γεμάτη αλληλεγγύη. Η Aniston έχει μιλήσει δημόσια για τους προσωπικούς της αγώνες, κυρίως σχετικά με τη γονιμότητα και την προσπάθειά της να γίνει μητέρα, και σε αυτό το πλαίσιο, η στήριξη του Sandler και της συζύγου του, Jackie, αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Κάθε χρόνο, η Aniston λαμβάνει από αυτούς μια ανθοδέσμη για την Ημέρα της Μητέρας, ένα τρυφερό έθιμο που συμβολίζει την αγάπη, την υποστήριξη και τη σταθερή παρουσία στη ζωή της.

Η σχέση τους ξεπερνά την απλή συνεργασία. Στο πλατό, οι δυο τους χαρακτηρίζονται από την ανεπιτήδευτη χημεία και την αίσθηση ότι η διασκέδαση και η δουλειά μπορούν να συνυπάρχουν. Η ηθοποιός έχει αναφέρει σε συνεντεύξεις ότι η συνεργασία μαζί του της δίνει ασφάλεια και γαλήνη, μια σπάνια αίσθηση στον κόσμο των διασημοτήτων.

Το συμβολικό έθιμο των λουλουδιών κάθε Ημέρα της Μητέρας αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν σκεφτεί κανείς τις προσωπικές δυσκολίες της Aniston. Η χειρονομία του Sandler και της Jackie είναι περισσότερο από μία ευγενική κίνηση, είναι μια ένδειξη βαθιάς φιλίας και ενσυναίσθησης, που αποτυπώνει πώς η αληθινή φιλία δεν μετριέται σε χρόνια ή κοινές στιγμές μόνο, αλλά σε αλληλεγγύη και κατανόηση.

