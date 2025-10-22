MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 22.10.2025

Ξέχασε το κασκόλ στο σπίτι; Αυτό το παλτό σε έχει ήδη καλύψει

Το scarf coat γίνεται το must-have πανωφόρι της σεζόν, συνδυάζοντας κομψότητα, ζεστασιά και λειτουργικότητα για όλες τις περιστάσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Καθώς ο καιρός γίνεται πιο δροσερός, η αναζήτηση για κομμάτια που συνδυάζουν πρακτικότητα και στιλ γίνεται πιο έντονη. Ένα από τα μεγαλύτερα trends που φαίνεται να ήρθε για να μείνει είναι το scarf coat. Με την πρώτη ματιά, μοιάζει με ένα κανονικό παλτό, αλλά κρύβει μέσα του ένα έξυπνο «twist»: το ενσωματωμένο κασκόλ που αναβαθμίζει την αισθητική και τη λειτουργικότητα του ρούχου.

Η καινοτομία του scarf coat δεν περιορίζεται μόνο στο κασκόλ. Οι σχεδιαστές πειραματίζονται με μήκη, υφάσματα και κοψίματα, δημιουργώντας εκδοχές που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της σύγχρονης γκαρνταρόμπας. Από μακριά, κομψά παλτό που θυμίζουν τις κλασικές γραμμές, μέχρι πιο cropped τζάκετ και χαλαρά πουλόβερ, προσφέρει ευελιξία και στιλ χωρίς συμβιβασμούς.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα του συγκεκριμένου fashion item είναι η αίσθηση άνεσης και ζεστασιάς που παρέχει. Ο συνδυασμός υφάσματος και ενσωματωμένου κασκόλ δημιουργεί ένα cocooning effect, ιδανικό για πρωινές βόλτες ή πολυάσχολες μέρες στην πόλη. Παράλληλα, η λεπτομέρεια αυτή αποδεικνύει πόσο σημαντική είναι η σκέψη πίσω από το σχεδιασμό ενός ρούχου, όπου η λειτουργικότητα γίνεται κομμάτι της αισθητικής.

Οι επιλογές για το φετινό φθινόπωρο είναι αμέτρητες. Οι μεγάλοι οίκοι προτείνουν τόσο μίνιμαλ όσο και πιο εντυπωσιακές εκδοχές, με χρώματα που κυμαίνονται από ουδέτερα γήινα μέχρι έντονα statement χρώματα. Έτσι, κάθε fashionista μπορεί να βρει το scarf coat που ταιριάζει στο προσωπικό της στιλ και τις ανάγκες της καθημερινότητας.

scarf_coat

Τέλος, δεν είναι απλώς μια τάση της σεζόν, αλλά ένα διαχρονικό κομμάτι που επαναπροσδιορίζει το πώς αντιλαμβανόμαστε τα πανωφόρια. Συνδυάζει την κομψότητα με την πρακτικότητα και αποδεικνύει ότι η μόδα μπορεί να είναι έξυπνη, λειτουργική και ταυτόχρονα εντυπωσιακή. Αυτή τη σεζόν, το scarf coat δεν πρέπει να λείπει από καμία γκαρνταρόμπα.

Guess

guess_coat

La Redoute

laredoute

Only

only

H&M

hm

Massimo Dutti

massimo_dutti

