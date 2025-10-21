MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 21.10.2025

Statement lips: Οι τολμηρές αποχρώσεις στα κραγιόν που όλοι θα θυμούνται

kragion
Τα χείλη σου γίνονται πρωταγωνιστής της σεζόν με πέντε must-have αποχρώσεις κραγιόν που συνδυάζουν ένταση και προσωπικότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Καθώς μπαίνει το φθινόπωρο και οι θερμοκρασίες πέφτουν, η ομορφιά και η μόδα μεταμορφώνονται για να υποδεχτούν τη νέα σεζόν. Και αν υπάρχει ένα προϊόν που μπορεί να αλλάξει αμέσως τη διάθεση ενός look, αυτό δεν είναι άλλο από το κραγιόν. Φέτος, οι τάσεις στα χείλη επικεντρώνονται σε έντονες, τολμηρές και πολύ εκφραστικές αποχρώσεις, που τραβούν τα βλέμματα και προσθέτουν χαρακτήρα ακόμα και στο πιο απλό σύνολο. Από τις πασαρέλες μέχρι τα red carpets, οι σχεδιαστές προτείνουν 5 αποχρώσεις που θα κυριαρχήσουν φέτος, και κάποιες από αυτές ίσως σε εκπλήξουν ευχάριστα.

Είτε είσαι λάτρης του statement μακιγιάζ, είτε προτιμάς πιο minimal εμφανίσεις και θέλεις να πειραματιστείς, το κραγιόν είναι ο πιο εύκολος τρόπος να δώσεις προσωπικότητα στο look σου. Δεν χρειάζεται τεχνική ή εξειδίκευση, αρκεί μια κίνηση και τα χείλη σου γίνονται το κέντρο της προσοχής. Το μυστικό είναι να σκεφτείς τι διάθεση θέλεις να έχεις. Στο τέλος, τα χείλη δεν είναι απλώς μέρος του μακιγιάζ σου, είναι μέρος της εμφάνισής σου.

kragion
https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

Διάβασε επίσης: Cat-eye nails: H Hailey Bieber φέρνει την τάση που πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε αυτό το φθινόπωρο

Βαθύ μπορντό

Λίγο πιο σκούρο και μυστηριώδες από το κλασικό κόκκινο, το burgundy είναι μία από τις πιο κομψές και καθαρές αποχρώσεις της σεζόν. Προσθέτει βάθος, κομψότητα και την τέλεια δόση δραματισμού στο look σου. Στη φετινή Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι, οι Dior και Givenchy παρουσίασαν χείλη σε burgundy satin συνδυασμένα με φυσικό, φρέσκο μακιγιάζ. Ιδανικό για βραδινές εμφανίσεις, αλλά με τη σωστή ισορροπία μπορεί να φορεθεί και καθημερινά.

mpornto_kragion
https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

Σοκολατί

Η νοσταλγία των ‘90s παραμένει ζωντανή, και το cocoa-brown επιβεβαιώνει τη δυναμική της τάσης. Φέτος, η απόχρωση εμφανίζεται λιγότερο σε ματ looks και περισσότερο σε creamy finishes με ελαφριά λάμψη. Είναι versatile, ταιριάζει σε πολλούς τόνους επιδερμίδας, ζεσταίνει το look και μπορεί να φορεθεί casual ή formal.

sokolati_kragion
https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

Ψυχρό ροζ nude 

Τα nude κραγιόν παραμένουν διαχρονικά, και φέτος επικρατούν οι cooler pinky-nude αποχρώσεις με μια υποψία γκρι, που προσθέτουν βάθος και κομψότητα. Ιδανικό για πιο τολμηρό μακιγιάζ ματιών, όπου το χρώμα των χειλιών μένει διακριτικό, αλλά παράλληλα ολοκληρώνει αρμονικά το look.

nude_roz_kragion
https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

Δαμασκηνί 

Σκέψου το δαμασκηνί ως την πιο edgy αδελφή του burgundy. Με υποτόνους βιολετί, προσφέρει σύγχρονο, μυστηριώδες και εντυπωσιακό glam. Παρόλο που έχει πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρα, είναι πιο ευέλικτο από ό,τι φαντάζεσαι και ταιριάζει τόσο σε ανοιχτόχρωμες όσο και σε σκουρόχρωμες επιδερμίδες.

damaskini_kragion
https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

Λαμπερό μαύρο

Το μαύρο κραγιόν είναι τολμηρό και dramatic, αλλά αξίζει να το δοκιμάσεις. Η εποχή του Halloween και το φθινόπωρο προσφέρουν την τέλεια αφορμή για ένα εντυπωσιακά μαύρα χείλη, το οποίο μπορεί να συνοδεύει το look σου και τον χειμώνα. Αν το συμπαγές μαύρο φαίνεται πολύ «σκληρό».

mauro_kragion
https://www.instagram.com/daniela_ivasco/?hl=el

Διάβασε επίσης: Ghost nails: Το επόμενο μανικιούρ σου θα είναι γεμάτο με spooky vibes

