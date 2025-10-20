MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 20.10.2025

Cat-eye nails: H Hailey Bieber φέρνει την τάση που πρέπει να δοκιμάσεις οπωσδήποτε αυτό το φθινόπωρο

Η τάση των cat-eye nails κατακτά το φθινόπωρο του 2025 με την Hailey Bieber να δίνει πρώτη το παράδειγμα στο Academy Museum Gala
Μαρία Χατζηγιάννη

Το φθινόπωρο του 2025 τα νύχια αποκτούν έναν νέο πρωταγωνιστή. Τα cat-eye nails φέρνουν μία μοναδική διάσταση στο μανικιούρ καθώς χρησιμοποιούν μαγνητικό βερνίκι για να δημιουργήσουν χαρακτηριστικές γραμμές στο κέντρο των νυχιών Το αποτέλεσμα είναι ένα γυαλιστερό τρισδιάστατο φινίρισμα που δίνει βάθος και κίνηση στα νύχια προσφέροντας μία αίσθηση κομψότητας και μοντέρνου design

Η Hailey Bieber, που είναι γνωστή για τις μοντέρνες και τολμηρές επιλογές της στο μανικιούρ, έκανε τα cat-eye nails διάσημα στο 2025 Academy Museum Gala. Το καφέ μανικιούρ της συνδύασε αρμονικά το look της και αναδείκνυε τη θερμή παλέτα της εμφάνισής της. Η τεχνική απαιτεί ακρίβεια, καθώς το βερνίκι αναμειγνύεται με μαγνητική σκόνη και εφαρμόζεται με μαγνήτη για να δημιουργηθεί η χαρακτηριστική γραμμή. Το αποτέλεσμα είναι ένα εντυπωσιακό και άκρως wearable.

Η τάση αυτή δεν περιορίζεται σε ένα μόνο χρώμα. Οι nail artists πειραματίζονται με αποχρώσεις όπως καφέ, γκρι, μπλε και πράσινο, ενώ η τεχνική επιτρέπει τη δημιουργία απλών ή πιο περίπλοκων μοτίβων, αφήνοντας απεριόριστες δυνατότητες προσωπικής έκφρασης. Σε συνδυασμό με γυαλιστερά ή μεταλλικά φινιρίσματα γίνονται ένα από τα πιο εντυπωσιακά trends της σεζόν, κατάλληλα τόσο για επίσημες εμφανίσεις όσο και για καθημερινά looks.

Με την κατάλληλη εφαρμογή και φροντίδα, προσφέρουν μακράς διάρκειας λάμψη και μοναδικό χαρακτήρα. Η τάση αυτή αποδεικνύει ότι τα νύχια δεν είναι μόνο αξεσουάρ, αλλά μία μορφή έκφρασης και δημιουργικότητας, προσφέροντας μία μοντέρνα, κομψή και ταυτόχρονα προσιτή πινελιά στα looks της σεζόν.

