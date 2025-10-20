MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 20.10.2025

Fevvers: Η Stella McCartney φέρνει την επανάσταση με φυτικά πούπουλα στο catwalk

Η συλλογή Come Together φέρνει τα Fevvers, μια cruelty-free και βιώσιμη εναλλακτική στα παραδοσιακά φτερά, στην υψηλή μόδα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Stella McCartney συνεχίζει να πρωτοπορεί στον χώρο της μόδας, συνδυάζοντας την κομψότητα και την οικολογική συνείδηση με τρόπους που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο που βλέπουμε τα υλικά υψηλής ραπτικής. Στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, η Βρετανίδα σχεδιάστρια παρουσίασε για πρώτη φορά τα «Fevvers», φυτικής προέλευσης «φτερά» που μιμούνται την αισθητική των παραδοσιακών φτερών χωρίς να προκαλούν βλάβη σε πουλιά.

Μέσα από αυτή τη συλλογή με τίτλο «Come Together», η McCartney έδειξε πως η θεατρικότητα της μόδας μπορεί να συνδυαστεί με ηθικές επιλογές, προσφέροντας εντυπωσιακά draped φορέματα και micro-dresses σε απαλά παστέλ χρώματα, ενώ τα τελευταία τρία looks της συλλογής έκλεισαν με εντυπωσιακά σχέδια φτερωτών φορεμάτων που κέρδισαν τα βλέμματα.

Η παρουσίαση συνοδεύτηκε από μια θεατρική ανάγνωση του γνωστού τραγουδιού των Beatles από την Helen Mirren, η οποία χαρακτήρισε τη συλλογή «απόλυτα υπέροχη», με έμφαση στα φορέματα. Η McCartney εξήγησε ότι η επιλογή του Come Together αντικατοπτρίζει τόσο την προσωπική της σχέση με τη μουσική όσο και τη φιλοσοφία της συλλογής: η συνύπαρξη του ανδρικού και του γυναικείου στοιχείου μέσα από κοστούμια, φαρδιές παντελόνες και διαχρονικά, φορεσιμα κομμάτια που συνδυάζουν υψηλή μόδα και καθημερινή λειτουργικότητα. Η χρήση των Fevvers, φυτικής προέλευσης και φυσικά βαμμένων, δείχνει πως η βιωσιμότητα και η αισθητική μπορούν να συνυπάρξουν, χωρίς να χρειάζεται να θυσιάζεται η πολυτέλεια ή η φαντασμαγορία ενός catwalk.

Η συλλογή της Stella McCartney, η οποία θα γιορτάσει 25 χρόνια λειτουργίας το επόμενο έτος, αποδεικνύει την αφοσίωσή της στην ηθική μόδα. Η McCartney, που ποτέ δεν χρησιμοποίησε δέρμα, γούνα ή άλλα ζωικά προϊόντα, συνεργάστηκε για τα Fevvers με την βρετανική startup Fevvers και τον ινδικό οίκο Chanakya International, δημιουργώντας ένα καινοτόμο υλικό που περνάει το «second-glance test», φαίνεται αληθινό, αλλά δεν προκαλεί κανένα κακό σε ζωντανά πλάσματα. Η σχεδιάστρια έχει καταφέρει να συνδέσει τις τεχνολογικές καινοτομίες με την οικολογική ευαισθησία, ενισχύοντας τη συζήτηση για τα ηθικά υλικά στην υψηλή μόδα και στοχεύοντας στην αλλαγή της αντίληψης για τα φτερά ως υλικό μόδας.

Τα φτερά, παραδοσιακά σύμβολο πολυτέλειας και κοινωνικής θέσης από τον 19ο αιώνα, εξακολουθούν να προέρχονται από ορνιθοτροφεία ή να αφαιρούνται από ζωντανά πουλιά σε πολλές χώρες, προκαλώντας ανησυχία για την ηθική και την οικολογική διάσταση της μόδας. Μέσα από τα Fevvers, η McCartney προσφέρει μια βιώσιμη λύση που αντικατοπτρίζει την τάση της βιομηχανίας να στραφεί σε φυτικά, ανακυκλώσιμα και cruelty-free υλικά, ενώ παράλληλα διατηρεί τη φαντασμαγορία και την πολυτέλεια που χαρακτηρίζουν τα catwalks της Παρισιού.

