Η luxe τάση στα παπούτσια για το φθινόπωρο που λατρεύουν ήδη οι fashion insiders

Τα σουέντ παπούτσια επιστρέφουν δυναμικά στη μόδα του φθινοπώρου του 2025 και καθιερώνονται ως ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της σεζόν. Από flats και loafers μέχρι clogs, μπότες μέχρι το γόνατο και sneakers, το σουέντ αποδεικνύεται το υλικό του φετινού φθινοπώρου. Η επιστροφή του δεν αποτελεί έκπληξη για όσους παρακολουθούν τις τάσεις, καθώς οι insiders της μόδας το έχουν ήδη αναδείξει ως πρωταγωνιστή σε πασαρέλες και street style εμφανίσεις.

Οι σουέντ μπαλαρίνιες εμφανίστηκαν στις πρώτες συλλογές της χρονιάς και απέδειξαν ότι μπορούν να μεταμορφώσουν ακόμα και τις πιο απλές εμφανίσεις. Οι καφέ μπότες μέχρι το γόνατο αποκτούν τη δημοτικότητα που τους αξίζει και γίνονται η κορυφαία τάση του φθινοπώρου του 2025, ενώ τα σουέντ sneakers παραμένουν μια πιο κομψή και ανανεωμένη εναλλακτική σε σχέση με τα παραδοσιακά δερμάτινα ή υφασμάτινα trainers. Η απαλή υφή και η πλούσια αισθητική του υλικού αυτού δεν περιορίζονται στα παπούτσια.

Διάβασε επίσης: Αντίο τακούνια: Αυτά τα outfits με φλατ παπούτσια είναι άνετα και στιλάτα για κάθε μέρα

Στη φετινή σεζόν, το σουέντ εμφανίζεται επίσης σε jackets, φούστες, πανωφόρια και τσάντες, εντάσσοντας την πολυτελή αίσθηση του υλικού σε διαφορετικά στιλ και εμφανίσεις. Από casual συνδυασμούς μέχρι πιο επίσημες επιλογές, προσφέρει ευελιξία και δυνατότητα δημιουργίας κομψών και ολοκληρωμένων outfits.

Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για high end κομμάτια ή προσιτές επιλογές, καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο σε κάθε capsule wardrobe, συνδυάζοντας κομψότητα, διαχρονικότητα και πρακτικότητα σε κάθε εμφάνιση της φθινοπωρινής σεζόν του 2025.

Migato

‘ALE

Sante

Fratelli Petridi

Ralph Lauren

Puma

Διάβασε επίσης: Οι τάσεις στα παπούτσια που ορίζουν το φθινόπωρο του 2025