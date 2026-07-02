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Beauty 02.07.2026

Το νέο ξανθό της Βίκυς Καγιά είναι η απόλυτη έμπνευση για την καλοκαιρινή σου ανανέωση

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Η Βίκυ Καγιά επιστρέφει στις φωτεινές αποχρώσεις και μας χαρίζει την απόλυτη έμπνευση για το καλοκαίρι
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Βίκυ Καγιά υιοθέτησε ένα νέο, φωτεινό ξανθό χρώμα μαλλιών με ανταύγειες.
  • Η αλλαγή αυτή θεωρείται ιδανική έμπνευση για καλοκαιρινή ανανέωση.
  • Το νέο look της θυμίζει φυσικό άνοιγμα μαλλιών από τον ήλιο, προσδίδοντας φρεσκάδα.
  • Η Βίκυ Καγιά συχνά πειραματίζεται με την εμφάνισή της, σηματοδοτώντας νέες φάσεις ζωής.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Βίκυ Καγιά, το απόλυτο style icon της ελληνικής τηλεόρασης και του μόντελινγκ, επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά γιατί κατέχει τον τίτλο της «βασίλισσας» του στιλ. Με μια αιφνιδιαστική και άκρως πετυχημένη αλλαγή στα μαλλιά της, η παρουσιάστρια έφερε τον καλοκαιρινό αέρα στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha, κλέβοντας τις εντυπώσεις από το πρώτο λεπτό.

 
Η Βίκυ Καγιά με κομψό outfit και μαύρη δερμάτινη φούστα σε ανάρτηση στο Instagram.
https://www.instagram.com/vickykaya_/

Το πρωί της Τετάρτης, εμφανίστηκε με ένα αναβαθμισμένο χρώμα μαλλιών που αποτελεί την ιδανική πρόταση για να δοκιμάσεις και εσύ τους καλοκαιρινούς μήνες. Επέλεξε να ανοίξει το χρώμα της, εντάσσοντας γλυκές, φωτεινές ανταύγειες που αναδεικνύουν το πρόσωπό σου αν τις επιλέξεις και εσύ, ενώ προσδίδουν μια αίσθηση απόλυτης φρεσκάδας. Πρόκειται για μια επιλογή που θυμίζει το φυσικό άνοιγμα των μαλλιών από τον ήλιο, μια τάση που είναι διαχρονικά επίκαιρη για την περίοδο του καλοκαιριού.

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Η Βίκυ Καγιά δεν φοβάται ποτέ να πειραματιστεί, έχοντας χαράξει μια πορεία που χαρακτηρίζεται από συνεχή εξέλιξη. Από τα μακριά ξανθά μαλλιά της εποχής που μεσουρανούσε στις πασαρέλες, μέχρι το πιο πρόσφατο κομψό μακρύ καρέ και το φυσικό καστανό που είχε υιοθετήσει κατά την περίοδο της τηλεοπτικής της αποχής, η παρουσιάστρια αποδεικνύει ότι κάθε αλλαγή συνοδεύει μια νέα φάση της ζωής της. Η τωρινή της επιστροφή σε πιο ανοιχτούς τόνους σηματοδοτεί μια διάθεση για λάμψη και ανανέωση, κάτι που το κοινό της στα social media υποδέχτηκε με ενθουσιασμό, και μπορείς να το δεις και εσύ στον λογαριασμό της.

Η αλληλεπίδραση με τους διαδικτυακούς της φίλους είναι άλλωστε ένα κομμάτι που απολαμβάνει, μοιράζοντας συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της. Η νέα της εμφάνιση, όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσε πλήθος σχολίων, ενώ η ίδια παραμένει το σημείο αναφοράς για τη μόδα και την ομορφιά, θυμίζοντάς μας σε κάθε της εμφάνιση, είτε σε τηλεοπτικά πλατό είτε σε μεγάλα fashion events όπως το MadWalk, πώς να συνδυάζεις το κλασικό με το σύγχρονο.

Αν σκέφτεσαι να υιοθετήσεις αυτό το look, η καλύτερη συμβουλή είναι να ζητήσεις από τον colorist σου να δώσει έμφαση στις ανταύγειες που πλαισιώνουν το πρόσωπο, ώστε να πετύχεις το ίδιο φωτεινό και νεανικό αποτέλεσμα που αναδεικνύει τα δικά σου χαρακτηριστικά.

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beauty Βίκυ Καγιά μαλλιά
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