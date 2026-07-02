Η «κόντρα» του Kirk Hammett των Metallica με τους fans της Taylor Swift

Ο Kirk Hammett των Metallica έγινε viral μετά από σατιρικό μπλουζάκι για την Taylor Swift, προκαλώντας αντιδράσεις, memes και συζητήσεις

Με μια ματιά Ο Kirk Hammett των Metallica φόρεσε μπλουζάκι με μήνυμα κατά της Taylor Swift, προκαλώντας αντιδράσεις.

Οι οπαδοί της Swift θεώρησαν πτώση του Hammett στη σκηνή ως "κάρμα".

Ο Hammett αντιμετώπισε το ατύχημα με χιούμορ, αναρτώντας βίντεο με λεζάντα "Slip & Destroy".

Ο Hammett χαρακτήρισε τη σύγχρονη mainstream μουσική και σύνθεση τραγουδιών ως "σκουπίδια". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η παγκόσμια περιοδεία M72 των Metallica εξελίσσεται σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα της χρονιάς, όχι μόνο για τη μουσική του συγκροτήματος, αλλά και για τις απρόσμενες παρεμβάσεις επί σκηνής. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο θρυλικός κιθαρίστας Kirk Hammett, ο οποίος προκάλεσε μια απρόβλεπτη ένταση με τους φανατικούς οπαδούς της Taylor Swift.

Στη συναυλία του εμβληματικού συγκροτήματος στη Βουδαπέστη, ο Hammett εμφανίστηκε φορώντας ένα σατιρικό T-shirt που έγραφε: «Taylor Swift Is A CIA Psyop» (Η Taylor Swift είναι πείραμα της CIA). Οι φωτογραφίες έγιναν αμέσως viral, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των «Swifties», των φανατικών οπαδών της ποπ σταρ, οι οποίοι αντέδρασαν με οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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Το σατιρικό μήνυμα και η «στροφή» του κάρμα

Το μπλουζάκι στόχευε να χλευάσει τις θεωρίες συνωμοσίας που θέλουν την Taylor Swift να αποτελεί εργαλείο κυβερνητικών υπηρεσιών. Ωστόσο, η «εμπόλεμη» δυναμική πήρε σουρεαλιστική τροπή στις 19 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Metallica στο Δουβλίνο, όταν ο 63χρονος Hammett γλίστρησε και έπεσε στη σκηνή.

Kirk Hammett wears t-shirt that says “Taylor Swift is a CIA Psyop,” mocking conspiracy theorists during a show in Budapest.



This satirical shirt humorously critiques and mocks the absurdity of the real-world conspiracy theories that assert Swift is a government asset.



The… June 19, 2026

Οι «Swifties» έσπευσαν αμέσως στα social media και στο Reddit για να κάνουν λόγο για «κάρμα». Οι οπαδοί των Metallica απάντησαν άμεσα, υπερασπιζόμενοι τον κιθαρίστα τους: «Δηλαδή το κάρμα είναι ένας 63χρονος να πέφτει επειδή φόρεσε ένα ειρωνικό μπλουζάκι;». Ο ίδιος ο Hammett αντιμετώπισε το ατύχημα με χιούμορ, αναρτώντας το βίντεο στο Instagram με τη λεζάντα «Slip & Destroy», μια ευφυή παράφραση του κλασικού ύμνου του συγκροτήματος «Seek & Destroy».

Η αιχμηρή κριτική για την ποπ βιομηχανία

Πέρα από τα «παιχνίδια» στα social media, ο Kirk Hammett ξεκαθάρισε τη θέση του για τη σύγχρονη μουσική βιομηχανία σε συνέντευξη που παραχώρησε στους The Irish Times. Ο κιθαρίστας δεν μάσησε τα λόγια του, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή mainstream μουσική και τη διαδικασία σύνθεσης τραγουδιών ως «σκουπίδια».

«Λυπάμαι για όλους εσάς τους ποπ φαν εκεί έξω, αλλά θα το πω ξανά: Σ-Κ-Ο-Υ-Π-Ι-Δ-Ι-Α», δήλωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την ποιότητα της σύγχρονης ποπ σκηνής. Παρά την έντονη κριτική, η Taylor Swift συνεχίζει να κυριαρχεί στα charts, παραμένοντας ένα παγκόσμιο φαινόμενο με εκατομμύρια πιστούς θαυμαστές.