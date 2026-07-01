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Beauty 01.07.2026

Millie Bobby Brown: Η γρήγορη «πριγκιπική» πλεξούδα που θα σε σώσει φέτος το καλοκαίρι

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Το «οπτικό παιχνίδι» στα μαλλιά που έχει κατακλύσει τα social media και υπόσχεται πριγκιπική εμφάνιση, όπως αυτή της Millie Bobby Brown
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Millie Bobby Brown υιοθέτησε ένα «πριγκιπικό» χτένισμα στην πρεμιέρα του «Enola Holmes 3».
  • Το χτένισμα συνδυάζει την ψευδαίσθηση κότσου με μια χαλαρή, περίτεχνη πλεξούδα.
  • Η τεχνική περιλαμβάνει το «άνοιγμα» των πλέξεων για όγκο και αέρινη υφή.
  • Το χτένισμα θεωρείται ιδανική καλοκαιρινή τάση για άνεση και θηλυκότητα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Millie Bobby Brown εμφανίστηκε στην πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Enola Holmes 3» στη Νέα Υόρκη και, όπως ήταν φυσικό, έκλεψε τις εντυπώσεις. Με ένα look που παρέπεμπε σε σύγχρονη πριγκίπισσα, η νεαρή σταρ κατάφερε να συνδυάσει την υψηλή ραπτική με μια φρέσκια, καλοκαιρινή διάθεση. Ωστόσο, εκείνο που συζητήθηκε περισσότερο από το σύνολό της δεν ήταν άλλο από το ιδιαίτερο χτένισμά της, το οποίο απέδειξε πως η πραγματική κομψότητα κρύβεται στην ανεπιτήδευτη φυσικότητα.

Η Millie Bobby Brown και ο Noah Schnapp από το Stranger Things συναντιούνται ξανά στο κόκκινο χαλί με μια ζεστή αγκαλιά.
https://www.instagram.com/netflix/

Με την πρώτη ματιά, το hairstyle της ηθοποιού δημιουργεί την ψευδαίσθηση ενός χαμηλού, ανάλαφρου κότσου, ιδανικού για επίσημες εμφανίσεις. Όμως, αν παρατηρήσει κανείς πιο προσεκτικά το προφίλ της, αποκαλύπτεται η «έκπληξη»: μια χαλαρή, περίτεχνη πλεξούδα με έντονη υφή, η οποία κινείται με φυσικότητα. Αυτό το οπτικό παιχνίδι δίνει στο χτένισμα έναν αέρα μυστηρίου και διαφοροποιείται εντυπωσιακά από τα «στημένα» looks που έχουμε συνηθίσει στο κόκκινο χαλί.

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Πώς να υιοθετήσεις το «Volume-Braid» trend

Το μυστικό πίσω από αυτό το επιτυχημένο look είναι η τεχνική που δίνει όγκο χωρίς να φαίνεται υπερβολική. Αφού γίνει μια κλασική πλεξούδα, το κλειδί είναι το «άνοιγμα» των πλέξεων με τα δάχτυλα, ώστε να αποκτήσουν μια πιο αέρινη και πλούσια υφή. Σε συνδυασμό με τις απαλές, κυματιστές τούφες που «αγκαλιάζουν» το πρόσωπο, το αποτέλεσμα δείχνει ταυτόχρονα ατημέλητο και πολυτελές. Πρόκειται για μια τεχνική που προσαρμόζεται τέλεια σε κάθε τύπο μαλλιού, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου με τον πιο κολακευτικό τρόπο.

Η Millie Bobby Brown και ο Noah Schnapp από το Stranger Things συναντιούνται ξανά στο κόκκινο χαλί με εντυπωσιακές εμφανίσεις.
https://www.instagram.com/netflix/

Η απόλυτη καλοκαιρινή τάση

Αν αναζητάς ένα χτένισμα που να συνδυάζει την άνεση του καλοκαιριού με τη θηλυκότητα μιας επίσημης εμφάνισης, η επιλογή της Millie Bobby Brown είναι η ιδανική έμπνευση. Οι αέρινες, «ζωντανές» πλεξούδες έχουν κατακλύσει τα social media, καθώς αποτελούν την απάντηση στο αυστηρό styling που κουράζει. Είτε πρόκειται για μια βραδινή έξοδο είτε για μια απλή καλοκαιρινή ημέρα, αυτό το look αποπνέει αυτοπεποίθηση και σύγχρονη αισθητική, αποδεικνύοντας ότι το λιγότερο είναι συχνά και το καλύτερο.

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beauty Millie Bobby Brown χτένισμα
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