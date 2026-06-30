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Beauty 30.06.2026

Η viral τεχνική για τέλεια «ghost roots» χρησιμοποιώντας μόνο λαστιχάκια

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Θέλεις ghost roots στο σπίτι; Ανακάλυψε την πανεύκολη τεχνική με κοτσιδάκια για να πετύχεις το viral hair trend του 2026
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η νέα viral τεχνική για ghost roots χρησιμοποιεί μικρά κοτσιδάκια και λαστιχάκια.
  • Η μέθοδος επιτρέπει την απομόνωση των ριζών για ασφαλή βαφή.
  • Τα λαστιχάκια λειτουργούν ως προστασία, εμποδίζοντας τη βαφή στα μήκη.
  • Τα ghost roots προσφέρουν ένα statement look, ιδανικό για πειραματισμό με χρώματα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Αν ψάχνεις έναν τρόπο να ανανεώσεις το look σου χωρίς να επισκεφθείς το κομμωτήριο, τα ghost roots είναι η απάντηση που έψαχνες. Η τάση που ξεκίνησε από τις πασαρέλες και αγαπήθηκε από icons όπως η Billie Eilish, έρχεται φέτος στο προσκήνιο με μια «σπιτική» και έξυπνη τεχνική που κάνει τον πειραματισμό παιχνιδάκι. Το μυστικό για να πετύχεις τις τέλειες ghost roots χωρίς να λερώσεις όλο το μήκος των μαλλιών σου βρίσκεται στα μικρά κοτσιδάκια.

ghost_roots
https://www.driesvannoten.com/

Η παραδοσιακή μέθοδος για ghost roots απαιτεί ακρίβεια και συχνά βοήθεια από κάποιον άλλον. Ωστόσο, η νέα μέθοδος με τα κοτσιδάκια σου επιτρέπει να απομονώσεις τις ρίζες σου με απόλυτη ασφάλεια. Για να ξεκινήσεις, θα χρειαστείς τη βαφή της επιλογής σου, πολλά μικρά λαστιχάκια σιλικόνης, ένα πινέλο βαφής, γάντια προστασίας και μια χτένα με μυτερή άκρη για να δημιουργήσεις χωρίστρες.

Ghost roots: Η εναλλακτική τάση στα μαλλιά που μετατρέπει τις ρίζες σε statement

Η διαδικασία είναι απλή και αποτελεσματική. Αρχικά, χρησιμοποίησε τη χτένα για να δημιουργήσεις πολλά μικρά τμήματα σε όλη την επιφάνεια του κεφαλιού. Πλέξε κάθε τμήμα σε ένα πολύ μικρό, σφιχτό κοτσιδάκι, ξεκινώντας από τη ρίζα, και φρόντισε το λαστιχάκι να βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου τελειώνει η περιοχή που θέλεις να βάψεις. Με το πινέλο σου, άπλωσε τη βαφή αποκλειστικά στη ρίζα, πάνω από το σημείο που ξεκινούν τα κοτσιδάκια. Το λαστιχάκι λειτουργεί ως τείχος προστασίας, εμποδίζοντας τη βαφή να τρέξει στα μήκη σου. Αφού αφήσεις τη βαφή να δράσει για τον χρόνο που προτείνει η συσκευασία, λύσε τα κοτσιδάκια με προσοχή και ξέβγαλε με άφθονο νερό. Το αποτέλεσμα θα είναι μια ομοιόμορφη χρωματική ζώνη στη ρίζα, ενώ τα υπόλοιπα μαλλιά σου θα παραμείνουν ανέγγιχτα.

@live.football57 Ghost Roots: The Hidden Hair Color Trend Taking Over TikTok in the USA #GhostRoots #HiddenHairColor #HairTransformation #USATikTok #usatoday ♬ son original – Tempel der Tiere


Τα ghost roots δεν είναι απλώς μια χρωματική παρέμβαση, αλλά ένας τρόπος να φωτίσεις το πρόσωπό σου και να δώσεις μια εναλλακτική πνοή στο στυλ σου. Είτε διαλέξεις acid green, είτε έντονο κόκκινο, το αποτέλεσμα είναι ένα color statement που δείχνει επαγγελματικό, παρά το γεγονός ότι το δημιούργησες στην άνεση του σπιτιού σου. Είναι η ιδανική λύση για εσένα που θέλεις να πειραματιστείς με έντονα χρώματα χωρίς να δεσμευτείς για όλο το μήκος των μαλλιών σου. Τόλμησέ το και δώσε στο hair look σου την επανάσταση που του αξίζει.

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