Ghost roots: Η εναλλακτική τάση στα μαλλιά που μετατρέπει τις ρίζες σε statement

Η φετινή σεζόν στο hair styling φέρνει μια απόλυτα δημιουργική στροφή: τα ghost roots. Πρόκειται για μια τάση που μετατρέπει τις ρίζες των μαλλιών σε καμβά για έντονες χρωματικές δηλώσεις, απομακρύνοντας την κλασική έννοια του επαναλαμβανόμενου βαψίματος για την κάλυψη της ρίζας. Αντί να κρύβουν το φυσικό χρώμα των μαλλιών, οι ghost roots το αναδεικνύουν με χρώματα που ξεκινούν από την παλέτα του acid green και του pastel blue, φτάνοντας μέχρι έντονα κόκκινα και ροζ.

Η τάση αυτή δεν είναι απλώς ένα παιχνιδιάρικο χρωματικό τρικ. Πρόκειται για μια επαναστατική προσέγγιση που επαναπροσδιορίζει τη σχέση μας με το βαμμένο μαλλί, δίνοντας ζωή σε ένα άκρως προσωπικό και ορατό statement. Από τα catwalks του Dries Van Noten μέχρι τα εναλλακτικά σαλόνια της Ταϊβάν και του Μιλάνου, έχουν αποκτήσει τη δική τους κοινότητα, αναδεικνύοντας τα μαλλιά ως μέσο αυτοέκφρασης και πειραματισμού.

Πώς δημιουργούνται τα ghost roots

Η τεχνική απαιτεί αποχρωματισμό στις ρίζες και ακριβή εφαρμογή χρωμάτων στο πίσω μέρος του κεφαλιού, ώστε να δημιουργηθεί αντίθεση με το υπόλοιπο μήκος των μαλλιών. Το αποτέλεσμα φωτίζει το πρόσωπο και δημιουργεί έκπληξη, ενώ μπορεί να παραμείνει διακριτικό σε πιο επίσημες περιστάσεις.

Από τις πασαρέλες στο street style

Ο Sam McKnight πρωτοεφάρμοσε την ιδέα στα catwalks του 2020, χρησιμοποιώντας συνθετικά φτερά σε neon χρώματα για να μιμηθεί τα ghost roots, ενώ η Billie Eilish έκανε το look μόνιμο, αναδεικνύοντας την οπτική του δύναμη. Σήμερα, η τάση συνεχίζει να εξελίσσεται, με σαλόνια όπως το Halle Milano να πειραματίζονται καθημερινά με χρώματα, αποχρώσεις και κοψίματα για να δημιουργήσουν εντυπωσιακές μεταμορφώσεις.

It-girls και alternative style

Αγαπήθηκαν από εναλλακτικά style icons, όπως η Rosalía και η Isamaya Beauty, που τις χρησιμοποιούν για να αναδείξουν έντονες αντιθέσεις και να ενσωματώσουν το hair styling στη συνολική τους αισθητική. Από warm blonde βάσεις μέχρι jet black μήκη, το αποτέλεσμα είναι ένας εκρηκτικός συνδυασμός που σπάει τα συμβατικά πρότυπα ομορφιάς.

