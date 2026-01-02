Λιόνα Βαρθακούρη: Η 13χρονη εγγονή του Γιάννη Πάριου έκανε το πρώτο της ντεμπούτο στο τραγούδι

Το πρώτο της βήμα στο τραγούδι έκανε μπροστά στις κάμερες η εγγονή του Γιάννη Πάριου και κόρη του Χάρη και Αντελίνας Βαρθακούρη, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την παρουσία και τη φωνή της.

Ο Χάρης Βαρθακούρης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, μαζί με τη σύζυγό του, Αντελίνα. Μετά τη συνέντευξη που παραχώρησαν, ο τραγουδιστής ανέβηκε στη σκηνή του πλατό και ερμήνευσε αγαπημένα κομμάτια με τη συνοδεία ορχήστρας. Εκείνη τη στιγμή, το σκηνικό άλλαξε: στο πλατό εμφανίστηκε η 13χρονη κόρη τους, Λιόνα Βαρθακούρη, για να τραγουδήσει για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό.

Ο Χάρης Βαρθακούρης εξήγησε γιατί επέλεξε αυτή η τόσο ξεχωριστή στιγμή να γίνει δίπλα του. Όπως ανέφερε, δεν θα ήταν ειλικρινές να αποτρέψει την κόρη του από κάτι που και ο ίδιος έκανε στο παρελθόν, χωρίς να του κοστίσει. Αντίθετα, θεωρεί πως μια τέτοια εμπειρία μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη: ίσως κάποτε η Λιόνα να θυμάται ότι η πρώτη της εμφάνιση έγινε στο πλευρό του πατέρα της.





Η Λιόνα επέλεξε να ερμηνεύσει την «Κόκκινη Γραμμή» της Νατάσας Θεοδωρίδου, ένα τραγούδι με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την ίδια. Πριν ξεκινήσει, μίλησε για τις αναμνήσεις που έχει με τη μητέρα της: βόλτες με το αυτοκίνητο, κλειστά παράθυρα, μουσική στη διαπασών και το συγκεκριμένο τραγούδι να παίζει ξανά και ξανά. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, δήλωσε πως θέλει να μοιάσει τόσο στον πατέρα όσο και στον παππού της και πως νιώθει βαθιά περήφανη για την οικογένειά της. Το όνειρό της, όπως είπε, είναι να γίνει τραγουδίστρια και να μοιράζεται τη σκηνή με τον μπαμπά της.





Μετά την «Κόκκινη Γραμμή», η Λιόνα και ο Χάρης Βαρθακούρης τραγούδησαν μαζί και άλλα κομμάτια, ανάμεσά τους και το «Ανήμερα του έρωτα», σε μια στιγμή που συνδύασε οικογενειακή τρυφερότητα και μουσική συγκίνηση.

