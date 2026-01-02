MadWalk 2025 highlights
Celeb News 02.01.2026

Χάρης – Αντελίνα Βαρθακούρη: «Έχουμε πάει σε δικηγόρο για διαζύγιο»

Χάρης - Αντελίνα Βαρθακούρη:
Το ζευγάρι μιλά ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές, τη σκέψη του χωρισμού και όσα τους κράτησαν μαζί
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένος στην πρώτη εκπομπή του «Πρωινού» για το 2026 βρέθηκε ο Χάρης Βαρθακούρης, ο οποίος μίλησε στον Γιώργο Λιάγκα τόσο για την πορεία του στη μουσική όσο και για την προσωπική του ζωή. Λίγο αργότερα, στο πλατό εμφανίστηκε και η σύζυγός του, Αντελίνα Βαρθακούρη, με το ζευγάρι να προχωρά σε μια ειλικρινή και ιδιαίτερα ανθρώπινη εξομολόγηση.

Οι δυο τους δεν δίστασαν να αποκαλύψουν ότι στο παρελθόν η σχέση τους δοκιμάστηκε σοβαρά, φτάνοντας ακόμη και στο σημείο να σκεφτούν τον χωρισμό. Παράλληλα, αναφέρθηκαν και στα σχόλια που προκάλεσε η απόφαση της Αντελίνας να αποσυρθεί από την τηλεόραση και να αφοσιωθεί στην οικογένεια και τα παιδιά τους.

Χάρης - Αντελίνα Βαρθακούρη

Η Αντελίνα Βαρθακούρη μίλησε με έντονο συναίσθημα για τη σχέση τους, παραδεχόμενη ότι ο έρωτάς της για τον σύζυγό της όχι μόνο δεν έχει μειωθεί, αλλά έχει δυναμώσει με τα χρόνια. Όπως ανέφερε, υπήρξαν στιγμές που όλα έμοιαζαν να τελειώνουν, όμως η επιμονή και η αγάπη τους κράτησαν μαζί. Μάλιστα, αποκάλυψε πως έχει φτάσει ακόμη και στο σημείο να απευθυνθεί σε δικηγόρο, δείχνοντας πόσο έντονες ήταν οι κρίσεις που πέρασαν. Από την πλευρά του, ο Χάρης Βαρθακούρης παραδέχτηκε ότι και ο ίδιος έχει σκεφτεί πολλές φορές το διαζύγιο, ακόμη και αναζητώντας τη λέξη στο διαδίκτυο. Τόνισε, ωστόσο, πως οι μεγαλύτερες εντάσεις προέκυψαν την περίοδο που και οι δύο βρίσκονταν έντονα στον χώρο της τηλεόρασης, ένα περιβάλλον που όπως είπε μπορεί εύκολα να φθείρει μια σχέση.


Η Αντελίνα μίλησε επίσης για την καθημερινότητά τους στο σπίτι, εξηγώντας πως ο σύζυγός της αγαπά την απλή, φυσική πλευρά της και την θέλει όπως ακριβώς είναι, μακριά από εικόνες προβολής και ρόλους. Τόνισε ότι εκείνος δεν την πίεσε ποτέ, ούτε οικονομικά ούτε συναισθηματικά, και πως από την αρχή της σχέσης τους της έδινε απόλυτη ελευθερία και εμπιστοσύνη. Ο Χάρης Βαρθακούρης, απαντώντας στα σχόλια που δέχτηκε για τις δηλώσεις αυτές, ξεκαθάρισε ότι δεν τον απασχολεί η κριτική, αλλά το ποιοι είναι εκείνοι που την ασκούν. Όπως είπε, έχει πλέον φιλοσοφήσει τη στάση του και επιλέγει συνειδητά να αδιαφορεί.


Κλείνοντας, η Αντελίνα Βαρθακούρη υπογράμμισε πως ποτέ δεν ένιωσε καταπίεση στη σχέση τους, αντίθετα ένιωθε πάντα ασφάλεια, σεβασμό και γενναιοδωρία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στη μεταξύ τους σχέση δεν υπήρξαν ποτέ λογαριασμοί και ισορροπίες τύπου «μισά-μισά», αλλά μια απόλυτη αίσθηση κοινής ζωής.


Λίγο μετά την συνέντευξή τους, η 13χρονη Λιόνα Βαρθακούρη έκανε το μουσικό ντεμπούτο της στο «Πρωινό», τραγουδώντας για πρώτη φορά στην τηλεόραση, στο πλευρό του Χάρη Βαρθακούρη. Η μικρή ερμήνευσε την «Κόκκινη Γραμμή» της Νατάσας Θεοδωρίδου, με τη μητέρα της, Αντελίνα Βαρθακούρη να μη μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

Αντελίνα Βαρθακούρη ζευγάρια ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ
