Celeb News 02.01.2026

Σίσσυ Χρηστίδου: Από τις Γαλλικές Άλπεις στη Θεσσαλονίκη για τον πατέρα της – Η κοινή τους φωτογραφία

Το τρυφερό στιγμιότυπο που μοιράστηκε η παρουσιάστρια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μετά το ταξίδι της στις Γαλλικές Άλπεις, η επόμενη στάση για τη Σίσσυ Χρηστίδου ήταν η Θεσσαλονίκη. Η παρουσιάστρια, που το τελευταίο διάστημα φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης και προσωπικού χρόνου, ταξίδεψε στη συμπρωτεύουσα για έναν πολύ ξεχωριστό λόγο: να συναντήσει τον πατέρα της, Θοδωρή Χρηστίδη.

Η σχέση τους χαρακτηρίζεται από βαθιά αγάπη, αμοιβαία αδυναμία και έντονο δέσιμο, στοιχεία που γίνονται εμφανή σε κάθε κοινή τους εμφάνιση και δεν αφήνουν περιθώριο για αμφιβολίες.

Θέλοντας να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, η Σίσσυ Χρηστίδου δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στο στιγμιότυπο ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον πατέρα της, συνοδεύοντας την ανάρτηση με μία μόνο λέξη: «Πατέρα».

Η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως δεκάδες σχόλια και αντιδράσεις, με τους followers να στέλνουν θερμές ευχές τόσο στη Σίσσυ Χρηστίδου όσο και στον πατέρα της για το νέο έτος, γεμίζοντας το post με μηνύματα αγάπης για το 2026.

Η Χρηστίδου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της παρέα με τον Σταματόπουλο - Δες φωτογραφίες
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ ΠΑΤΕΡΑΣ Σίσσυ Χρηστίδου
