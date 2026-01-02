Πώς περάσαν οι celebrities την πρώτη μέρα του 2026

Από τη σκηνή του Las Vegas μέχρι την άνεση του σπιτιού, οι stars μοιράστηκαν τις πρώτες στιγμές της νέας χρονιάς

Η αλλαγή του χρόνου βρήκε τους celebrities να γιορτάζουν με στυλ και φαντασία, κάθε μία με τον δικό της τρόπο. Από εντυπωσιακά πάρτι σε πολυτελή σκάφη στo Σίδνεϊ και clubbing στη St Barths, μέχρι ήσυχες στιγμές στο σπίτι, οι celebrities έδειξαν ότι ξέρουν να υποδέχονται τη νέα χρονιά είτε με glam είτε με χαλαρή διάθεση.

Κάποιοι επέλεξαν να υποδεχτούν το 2026 με εντυπωσιακές εμφανίσεις και live shows για τους fans τους, ενώ άλλοι προτίμησαν να περάσουν ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια ή τον σύντροφό τους. Δεν έλειψαν φυσικά και οι πιο χαλαρές στιγμές, με αυτούς που απόλαυσαν την αλλαγή του χρόνου σε άνεση και οικεία ατμόσφαιρα.

Jennifer Lopez

Η Jennifer Lopez υποδέχτηκε το 2026 εντυπωσιακά στη σκηνή του Las Vegas, φορώντας ένα μαύρο δαντελένιο κορμάκι. Μέσα από live streaming στο Instagram, οι fans είχαν την ευκαιρία να δουν την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα του show, ενώ τα σχόλια για την εμφάνιση και την ενέργεια της ήταν θετικά μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας.

Victoria Beckham

Η Victoria Beckham προτίμησε ένα πιο ήσυχο αλλά εξίσου εντυπωσιακό τρόπο για να υποδεχτεί την πρώτη μέρα του χρόνου, φορώντας ένα μαύρο sleek φόρεμα δικής της δημιουργίας στο σπίτι, θυμίζοντας τις εμφανίσεις της σε επίσημα events. Παρά τις οικογενειακές δυσκολίες, η σχεδιάστρια κατάφερε να υποδεχτεί τη νέα χρονιά με κομψότητα και στυλ.

Heidi Klum

Η Heidi Klum γιόρτασε στο Nikki Beach Saint Barth μαζί με τον σύζυγό της Tom Kaulitz, φορώντας fishnet mini dress με glitter και χρυσό μπικίνι. To supermodel μοιράστηκε στο Instagram στιγμιότυπα από την προεόρτια βουτιά της στη θάλασσα και τις βραδινές εκδηλώσεις, αποδεικνύοντας ότι ξέρει να συνδυάζει glam και διασκέδαση.

Chris Hemsworth και Nicole Kidman

Τόσο ο Chris Hemsworth όσο και η Nicole Kidman επέλεξαν τo Σίδνεϊ για να δουν τα πυροτεχνήματα της Πρωτοχρονιάς. Ο Chris μοιράστηκε μια postcard-worthy φωτογραφία μαζί με τη γυναίκα του Elsa Pataky και τον αδερφό του Liam, ενώ η Nicole κρατήθηκε πιο low-profile, γράφοντας απλά: «NYE Sydney 2026. Happy New Year».

Kylie Minogue

Η Kylie Minogue έκανε την πρώτη ανάρτηση του χρόνου φορώντας πουά πιτζάμες και κρατώντας μια κούπα καφέ στην κουζίνα της. Χωρίς μακιγιάζ, η τραγουδίστρια απέδειξε ότι η φυσική ομορφιά και οι απλές στιγμές μπορούν να γίνουν equally εντυπωσιακές, στέλνοντας ένα σύντομο αλλά ζεστό μήνυμα στους fans: «Καλημέρα 2026! Εις υγείαν».

