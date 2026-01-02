MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Celeb News 02.01.2026

Έτσι υποδέχτηκαν οι Έλληνες celebrities το 2026: Οικογένεια, μουσική και τρυφερές στιγμές

Έτσι υποδέχτηκαν οι Έλληνες celebrities το 2026: Οικογένεια, μουσική και τρυφερές στιγμές
Από πολιτικούς μέχρι τραγουδιστές και ηθοποιούς, η ελληνική showbiz γιόρτασε την αλλαγή του χρόνου με στυλ, αγάπη και χαμόγελα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η έλευση του 2026 βρήκε πολλούς από τους αγαπημένους μας Έλληνες celebrities να γιορτάζουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, σε οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον, αλλά και σε σκηνές γεμάτες μουσική, χορό και λάμψη.

Από τον πολιτικό κόσμο μέχρι τη μουσική σκηνή και την τηλεόραση, οι προσωπικές στιγμές συνδυάστηκαν με ευχές για υγεία, αγάπη και δημιουργία.

Διάβασε επίσης: Διάσημα παιδιά που έχτισαν καριέρα χωρίς το επώνυμο της οικογένειάς τους

Οι οικογενειακές στιγμές των πολιτικών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε τη νέα χρονιά μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα και τα τρία παιδιά τους, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας: «Καλή χρονιά σε όλες και όλους! Υγεία, δύναμη και πίστη ότι μπορούμε να πάμε μπροστά».

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής γιόρτασε με την σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη, ανταλλάσσοντας ένα τρυφερό φιλί και εύχες για καλή χρονιά.

Μουσικές βραδιές

Η νύχτα της Πρωτοχρονιάς είχε έντονο μουσικό χαρακτήρα. Ο Σάκης Ρουβάς έστειλε τις ευχές του από νυχτερινό κέντρο, ενώ η Δέσποινα Βανδή αποχαιρέτησε το 2025 με ένα μίνι απολογισμό και ευχές για το 2026, μοιράζοντας στιγμιότυπα με τον σύντροφό της Βασίλη Μπισμπίκη και τα παιδιά της.

Στη σκηνή, ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή γιόρτασαν μαζί με τους θαυμαστές τους, με το φλουρί να πέφτει στον τραγουδιστή, χαρίζοντας στιγμές γεμάτες χαρά και διασκέδαση.

Τρυφερές στιγμές για ζευγάρια και νέες οικογένειες

Τα ζευγάρια της showbiz δεν έλειψαν από τον εορτασμό. Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου πόζαραν και χόρεψαν μαζί, ενώ η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης ευχήθηκαν μέσα από τα social media για μια χρονιά γεμάτη όνειρα, χρώματα και δημιουργία.

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης διασκέδασαν χορεύοντας στον δρόμο, ενώ ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ανακοίνωσαν ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί το 2026.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, που πέρσι έγινε για πρώτη φορά μητέρα, υποδέχτηκε τη νέα χρονιά με τον γιο της και τον σύζυγό της, τηρώντας τις παραδόσεις και κόβοντας την βασιλόπιτα.

Ταξίδια και εξωτικοί προορισμοί

Κάποιοι επέλεξαν να αλλάξουν σκηνικό και να γιορτάσουν σε εξωτικά μέρη. Η Χριστίνα Μπόμπα βρέθηκε μαζί με τον Σάκη Τανιμανίδη, ενώ η Αθήνα Οικονομάκου υποδέχτηκε το 2026 στην Αργεντινή, μοιράζοντας στιγμιότυπα και αποχαιρετώντας το 2025 με ένα γλυκό «ευχαριστώ» για τις εμπειρίες της χρονιάς.

Η Φαίη Σκορδά πραγματοποίησε ένα μεγάλο όνειρό της ταξιδεύοντας στη Νέα Υόρκη μαζί με τα παιδιά και τον σύντροφό της, μοιράζοντας χαλαρές και παιχνιδιάρικες εικόνες. Από την άλλη, η Σίσσυ Χρηστίδου βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για να καλωσορίσει το νέο έτος με την οικογένειά της.

Η ελληνική showbiz υποδέχτηκε το 2026 με χαμόγελα, αγάπη και πολλές προσωπικές στιγμές, συνδυάζοντας μουσική, χορό, ταξίδια και οικογενειακές στιγμές. Από τα social media μέχρι τη σκηνή και τα εορταστικά τραπέζια, η νέα χρονιά φαίνεται να ξεκινά με αισιοδοξία, δημιουργικότητα και αστείρευτο κέφι για όλους.

Διάβασε επίσης: Τα διάσημα ζευγάρια που περιμένουμε να παντρευτούν μέσα στο 2026

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
2026 celebrities Πρωτοχρονιά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αντιμέτωπος με έξωση ο Mickey Rourke – Χρωστά 60.000 δολάρια

Αντιμέτωπος με έξωση ο Mickey Rourke – Χρωστά 60.000 δολάρια

02.01.2026
Επόμενο
Πρίγκιπας William-Kate Middleton: Η φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις στο Instagram

Πρίγκιπας William-Kate Middleton: Η φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις στο Instagram

02.01.2026

Δες επίσης

Πρίγκιπας William-Kate Middleton: Η φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις στο Instagram
Celeb News

Πρίγκιπας William-Kate Middleton: Η φωτογραφία που προκάλεσε αντιδράσεις στο Instagram

02.01.2026
Αντιμέτωπος με έξωση ο Mickey Rourke – Χρωστά 60.000 δολάρια
Celeb News

Αντιμέτωπος με έξωση ο Mickey Rourke – Χρωστά 60.000 δολάρια

02.01.2026
Αγωγή για σεξουαλική παρενόχληση κατά του Will Smith
Celeb News

Αγωγή για σεξουαλική παρενόχληση κατά του Will Smith

02.01.2026
Νεκρή η 34χρονη κόρη του Tommy Lee Jones
Celeb News

Νεκρή η 34χρονη κόρη του Tommy Lee Jones

02.01.2026
Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το πρώτο βίντεο με τον Γιώργο Γεροντιδάκη από το ταξίδι τους στο Παρίσι
Celeb News

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Το πρώτο βίντεο με τον Γιώργο Γεροντιδάκη από το ταξίδι τους στο Παρίσι

02.01.2026
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη – Το βίντεο με το δαχτυλίδι
Celeb News

Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης έκανε πρόταση γάμου στη Μαρία Σάκκαρη – Το βίντεο με το δαχτυλίδι

02.01.2026
Τα διάσημα ζευγάρια που περιμένουμε να παντρευτούν μέσα στο 2026
Celeb News

Τα διάσημα ζευγάρια που περιμένουμε να παντρευτούν μέσα στο 2026

02.01.2026
Διάσημα παιδιά που έχτισαν καριέρα χωρίς το επώνυμο της οικογένειάς τους
Celeb News

Διάσημα παιδιά που έχτισαν καριέρα χωρίς το επώνυμο της οικογένειάς τους

01.01.2026
Γιώργος Τσούλης: Έγινε για δεύτερη φορά πατέρας
Celeb News

Γιώργος Τσούλης: Έγινε για δεύτερη φορά πατέρας

31.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές

Στο τραπέζι οι πρόωρες εκλογές