Έτσι υποδέχτηκαν οι Έλληνες celebrities το 2026: Οικογένεια, μουσική και τρυφερές στιγμές

Από πολιτικούς μέχρι τραγουδιστές και ηθοποιούς, η ελληνική showbiz γιόρτασε την αλλαγή του χρόνου με στυλ, αγάπη και χαμόγελα

Η έλευση του 2026 βρήκε πολλούς από τους αγαπημένους μας Έλληνες celebrities να γιορτάζουν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα, σε οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον, αλλά και σε σκηνές γεμάτες μουσική, χορό και λάμψη.

Από τον πολιτικό κόσμο μέχρι τη μουσική σκηνή και την τηλεόραση, οι προσωπικές στιγμές συνδυάστηκαν με ευχές για υγεία, αγάπη και δημιουργία.

Οι οικογενειακές στιγμές των πολιτικών

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχτηκε τη νέα χρονιά μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα και τα τρία παιδιά τους, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας: «Καλή χρονιά σε όλες και όλους! Υγεία, δύναμη και πίστη ότι μπορούμε να πάμε μπροστά».

Παράλληλα, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής γιόρτασε με την σύζυγό του Νατάσα Παζαΐτη, ανταλλάσσοντας ένα τρυφερό φιλί και εύχες για καλή χρονιά.

Μουσικές βραδιές

Η νύχτα της Πρωτοχρονιάς είχε έντονο μουσικό χαρακτήρα. Ο Σάκης Ρουβάς έστειλε τις ευχές του από νυχτερινό κέντρο, ενώ η Δέσποινα Βανδή αποχαιρέτησε το 2025 με ένα μίνι απολογισμό και ευχές για το 2026, μοιράζοντας στιγμιότυπα με τον σύντροφό της Βασίλη Μπισμπίκη και τα παιδιά της.

Στη σκηνή, ο Διονύσης Σχοινάς και η Καίτη Γαρμπή γιόρτασαν μαζί με τους θαυμαστές τους, με το φλουρί να πέφτει στον τραγουδιστή, χαρίζοντας στιγμές γεμάτες χαρά και διασκέδαση.

Τρυφερές στιγμές για ζευγάρια και νέες οικογένειες

Τα ζευγάρια της showbiz δεν έλειψαν από τον εορτασμό. Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου πόζαραν και χόρεψαν μαζί, ενώ η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης ευχήθηκαν μέσα από τα social media για μια χρονιά γεμάτη όνειρα, χρώματα και δημιουργία.

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης διασκέδασαν χορεύοντας στον δρόμο, ενώ ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ανακοίνωσαν ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί το 2026.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, που πέρσι έγινε για πρώτη φορά μητέρα, υποδέχτηκε τη νέα χρονιά με τον γιο της και τον σύζυγό της, τηρώντας τις παραδόσεις και κόβοντας την βασιλόπιτα.

Ταξίδια και εξωτικοί προορισμοί

Κάποιοι επέλεξαν να αλλάξουν σκηνικό και να γιορτάσουν σε εξωτικά μέρη. Η Χριστίνα Μπόμπα βρέθηκε μαζί με τον Σάκη Τανιμανίδη, ενώ η Αθήνα Οικονομάκου υποδέχτηκε το 2026 στην Αργεντινή, μοιράζοντας στιγμιότυπα και αποχαιρετώντας το 2025 με ένα γλυκό «ευχαριστώ» για τις εμπειρίες της χρονιάς.

Η Φαίη Σκορδά πραγματοποίησε ένα μεγάλο όνειρό της ταξιδεύοντας στη Νέα Υόρκη μαζί με τα παιδιά και τον σύντροφό της, μοιράζοντας χαλαρές και παιχνιδιάρικες εικόνες. Από την άλλη, η Σίσσυ Χρηστίδου βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για να καλωσορίσει το νέο έτος με την οικογένειά της.

Η ελληνική showbiz υποδέχτηκε το 2026 με χαμόγελα, αγάπη και πολλές προσωπικές στιγμές, συνδυάζοντας μουσική, χορό, ταξίδια και οικογενειακές στιγμές. Από τα social media μέχρι τη σκηνή και τα εορταστικά τραπέζια, η νέα χρονιά φαίνεται να ξεκινά με αισιοδοξία, δημιουργικότητα και αστείρευτο κέφι για όλους.

